La Capital | Fórmula 1 | Franco Colapinto

Franco Colapinto peleó para terminar 15º y Lando Norris empieza a relamerse

Después de un mal sábado, Franco Colapinto se rehizo con una carrera aceptable en Interlagos. Pierre Gasly sumó de nuevo y Lando Norris se afirma

Gustavo Conti (Enviado especial a Interlagos)

Por Gustavo Conti (Enviado especial a Interlagos)

9 de noviembre 2025 · 16:00hs
Primera curva y Lando Norris toma la vanguardia para ganar en Interlagos. Atrás se ve a Franco Colapinto

Primera curva y Lando Norris toma la vanguardia para ganar en Interlagos. Atrás se ve a Franco Colapinto, que luchó a brazo partido.

Franco Colapinto se recuperó de un mal sábado y finalizó 15º el GP de Brasil en Interlagos. Fue su primera carrera tras la confirmación en Alpine, y pese a que su auto no se mostro tan competitivo como el de Pierre Gasly, cerró con buen ritmo y dando pelea. Lando Norris se encamina al título.

Después del golpe en el sprint del sábado, del rearmado a los apurones para clasificar y de un 18º puesto que no lo conformó, Colapinto se rehizo con una carrera a pura lucha, donde debió soportar un golpe inicial de Lewis Hamilton tras una limpia largada, y terminó atacando.

Es más, si Alpine otra vez no se hubiera demorado tanto en los boxes en su parad, seguro terminaba delante de Fernando Alonso y tal vez unido a ese trencito final que unió del 7º al 16º lugar.

>>Leer más: La carrera de los autos locos en Interlagos la ganaron Franco Colapinto y Pierre Gasly

Pierre Gasly fue siempre buen protagonista, desde el viernes. Sumó el último punto en la sprint y el último punto en carrera. Sin embargo, Colapinto finalizó a solo 4,863s del francés.

Colapinto perdió rendimiento con el topetazo que Hamilton (rompió alerón delantero y piso) le dio de atrás al inicio sobre la goma trasera izquierda y en la segunda parada en boxes tardaron 5,4 segundos. Perfectamente hubiera llegado a 2 segundos de Gasly.

Mucha estretagia y un gran ganador, Lando Norris

La carrera fue pura estrategia y hubo mucha pelea en todos lados, aunque sin poder superarse mucho.

>>Leer más: El aguante argentino por Franco Colapinto se hizo sentir en la noche de San Pablo con un banderazo

En un momento, cuando Max Verstappen partiendo desde el pit lane quedó puntero a unas 14 vueltas del final y con 8 segundos de ventaja sobre Norris, se pensó que llegaría hasta el final, pero el equipo optó por no arriesgar, paró y remontó hasta el 3º.

Nada mal para el campeón que el año pasado ganó saliendo de muy atrás, pero insuficiente para pelear por el título.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1987591790363353488&partner=&hide_thread=false

El gran ganador del fin de semana fue sin dudas Norris, que ganó el sprint y la carrera, mientras que Piastri apenas sumó los 10 puntos del 5º puesto. Además, el australiano siguió errático y de hecho arruinó la carrera prometedora de Charles Leclerc cuando intentó pasar a Antonelli al final de la recta cuando no había hueco, chocó al italiano y este a la Ferrari, haciéndolo abandonar. Penalizó y se fue para atrás en el clasificador.

Además de Piastri, el que más perdió en el fin de semana fue el local Gabriel Bortolettio. Piña tremenda el sábado y otra apenas se largó, claro que empujado por Lance Stroll, que sin embargo no fue sancionado.

Otros que sobresalieron en Interlagos

Y otros grandes ganadores fueron precisamente Kimi Antonelli, que volvió al podio, fue 2º y superó todo el fin de semana a George Russell, en su mejor fin de semana en Fórmula 1.

>>Leer más: Franco Colapinto: un prólogo excelente, un intermedio amargo y un domingo para recuperar

También Oliver Bearman, que mostró que lo de México no fue casualidad y se aferró al 6º puesto, como para dejar sentado que si Hamilton se retira, él está para sucederlo en Ferrari.

Buen 7º puesto de Liam Lawson aguantando a una sola parada, lo mismo que Nico Hulkenberg con el 9º lugar.

La próxima será en dos semanas en Las Vegas. Brasil dejó la sensación que ya hay un candidato número uno al título y que los Alpine al menos compitieron bien, a la altura de los Racing Bulls, los Williams y los Aston Martin.

Colapinto terminó entre estos últimos y dando tanta pelea como Gasly. Bien para despedirse de su fin de semana más importante, el de la continuidad en 2026 en la Fórmula 1.

Noticias relacionadas
La plaza del centro de San Pablo, con fans argentinos de Franco Colapinto.

El aguante argentino por Franco Colapinto se hizo sentir en la noche de San Pablo con un banderazo

Gomas roja para intentar pasar el primer corte clasificatorio. Su compañero Pierre Gasly llegaría a la Q3. No fue un buen sábado de Franco Colapinto en Interlagos, tras el choque en el sprint.

Franco Colapinto: un prólogo excelente, un intermedio amargo y un domingo para recuperar

El Alpine reparado de Franco Colapinto, en la clasificación del GP de Brasil en Interlagos, de nuevo con sol.

Con un Alpine reparado, Colapinto no pudo ponerlo a la altura de Pierre Gasly y larga atrás

Así terminó el sprint el Alpine de Franco Colapinto, montado en una grúa.

Franco Colapinto chocó en Interlagos y tuvo que abandonar al mismo tiempo que Piastri y Hulkenberg

Ver comentarios

Las más leídas

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja

Newells consiguió un triunfo que casi le asegura la permanencia en primera

Newell's consiguió un triunfo que casi le asegura la permanencia en primera

Newells derrotó a Huracán: qué le falta para asegurar su plaza en primera división

Newell's derrotó a Huracán: qué le falta para asegurar su plaza en primera división

El uno x uno de Newells: Cocoliso dominó la altura, dio una asistencia y anotó

El uno x uno de Newell's: Cocoliso dominó la altura, dio una asistencia y anotó

Lo último

Cuáles son los 10 autos usados más vendidos en octubre: la lista completa con modelos

Cuáles son los 10 autos usados más vendidos en octubre: la lista completa con modelos

Rosario tendrá su primer mapa de costureras y modistas: buscan visibilizar el trabajo textil local

Rosario tendrá su primer mapa de costureras y modistas: buscan visibilizar el trabajo textil local

Franco Colapinto peleó para terminar 15º y Lando Norris empieza a relamerse

Franco Colapinto peleó para terminar 15º y Lando Norris empieza a relamerse

Qué papel juega la senadora santafesina Losada en la polémica reforma laboral que impulsa Milei

El Consejo de Mayo, que la legisladora integra en representación de algunos bloques del Senado, está redactando el proyecto que el gobierno nacional enviará al Congreso en sesiones extraordinarias. La legisladora defendió la iniciativa: "Se busca beneficiar al empleador y al trabajador"
Qué papel juega la senadora santafesina Losada en la polémica reforma laboral que impulsa Milei
Del Teatro Arteón al fallido Paseo Star: el emblemático edificio de Sarmiento 778 vuelve a alquilarse
La Ciudad

Del Teatro Arteón al fallido Paseo Star: el emblemático edificio de Sarmiento 778 vuelve a alquilarse

Matías Bottoni: Tengo la esperanza de recuperarme

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Matías Bottoni: "Tengo la esperanza de recuperarme"

Pichetto cruzó al dueño de Mercado Libre: Las plataformas Shein y Temu te van a pasar por arriba
Economía

Pichetto cruzó al dueño de Mercado Libre: "Las plataformas Shein y Temu te van a pasar por arriba"

Cuáles son los 10 autos usados más vendidos en octubre: la lista completa con modelos
Información General

Cuáles son los 10 autos usados más vendidos en octubre: la lista completa con modelos

Pillín Bracamonte: luces y sombras a un año del asesinato que conmovió a la ciudad

Por Martín Stoianovich

Policiales

Pillín Bracamonte: luces y sombras a un año del asesinato que conmovió a la ciudad

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja

Newells consiguió un triunfo que casi le asegura la permanencia en primera

Newell's consiguió un triunfo que casi le asegura la permanencia en primera

Newells derrotó a Huracán: qué le falta para asegurar su plaza en primera división

Newell's derrotó a Huracán: qué le falta para asegurar su plaza en primera división

El uno x uno de Newells: Cocoliso dominó la altura, dio una asistencia y anotó

El uno x uno de Newell's: Cocoliso dominó la altura, dio una asistencia y anotó

Newells y la emoción de Lucas Bernardi y Ever Banega por el triunfazo ante Huracán

Newell's y la emoción de Lucas Bernardi y Ever Banega por el triunfazo ante Huracán

Ovación
Los Pumas lograron un victoria clave ante Gales y se afianzan en el ranking pensando en el Mundial
Ovación

Los Pumas lograron un victoria clave ante Gales y se afianzan en el ranking pensando en el Mundial

Los Pumas lograron un victoria clave ante Gales y se afianzan en el ranking pensando en el Mundial

Los Pumas lograron un victoria clave ante Gales y se afianzan en el ranking pensando en el Mundial

La carrera de los autos locos en Interlagos la ganaron Franco Colapinto y Pierre Gasly

La carrera de los autos locos en Interlagos la ganaron Franco Colapinto y Pierre Gasly

Central puntero: ¿qué tiene que pasar para que gane su grupo en la penúltima fecha?

Central puntero: ¿qué tiene que pasar para que gane su grupo en la penúltima fecha?

Policiales
Crimen y denuncia de robo en Pérez: mataron a un hombre de 59 años
Policiales

Crimen y denuncia de robo en Pérez: mataron a un hombre de 59 años

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: detuvieron al principal sospechoso en Rosario

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: detuvieron al principal sospechoso en Rosario

Pillín Bracamonte: luces y sombras a un año del asesinato que conmovió a la ciudad

Pillín Bracamonte: luces y sombras a un año del asesinato que conmovió a la ciudad

El duelo de los Cicarelli: A Lucas no lo devuelven, pero no queremos que se repita algo así

El duelo de los Cicarelli: "A Lucas no lo devuelven, pero no queremos que se repita algo así"

La Ciudad
Del Teatro Arteón al fallido Paseo Star: el emblemático edificio de Sarmiento 778 vuelve a alquilarse
La Ciudad

Del Teatro Arteón al fallido Paseo Star: el emblemático edificio de Sarmiento 778 vuelve a alquilarse

Quieren derogar la norma que impide hacer barrios cerrados en Rosario

Quieren derogar la norma que impide hacer barrios cerrados en Rosario

La Pastoral Judicial reunió a magistrados, fiscales y referentes comunitarios en Rosario

La Pastoral Judicial reunió a magistrados, fiscales y referentes comunitarios en Rosario

Matías Bottoni: Tengo la esperanza de recuperarme

Matías Bottoni: "Tengo la esperanza de recuperarme"

El uno x uno de Newells: Cocoliso dominó la altura, dio una asistencia y anotó

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Cocoliso dominó la altura, dio una asistencia y anotó

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja
Policiales

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja

La provincia extendió el plazo de inscripción para incorporarse al Servicio Penitenciario
Policiales

La provincia extendió el plazo de inscripción para incorporarse al Servicio Penitenciario

Cáncer de mama: en octubre se realizó un 140% más de mamografías en Santa Fe
La Ciudad

Cáncer de mama: en octubre se realizó un 140% más de mamografías en Santa Fe

Newells derrotó a Huracán: qué le falta para asegurar su plaza en primera división
Ovación

Newell's derrotó a Huracán: qué le falta para asegurar su plaza en primera división

A Newells lo vamos a sacar adelante: el contundente mensaje de Luciano Herrera
Ovación

"A Newell's lo vamos a sacar adelante": el contundente mensaje de Luciano Herrera

Se vienen los Martín Fierro de salud y Rosario dirá presente con un proyecto solidario

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Se vienen los Martín Fierro de salud y Rosario dirá presente con un proyecto solidario

Un impactante choque en la ruta entre un colectivo y un camión cerca de Piñero
La Región

Un impactante choque en la ruta entre un colectivo y un camión cerca de Piñero

Violencia de género: un hombre fue detenido acusado de golpear a su pareja en la zona sudoeste
Policiales

Violencia de género: un hombre fue detenido acusado de golpear a su pareja en la zona sudoeste

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil
Policiales

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal
La Ciudad

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal

Al estilo Tío Sam, Bullrich promocionó la nueva carrera para ser detective en el país
politica

Al estilo "Tío Sam", Bullrich promocionó la nueva carrera para ser detective en el país

Dólar e inflación: cuáles son los pronósticos del mercado para el último tramo del 2025
Economía

Dólar e inflación: cuáles son los pronósticos del mercado para el último tramo del 2025

Por culpa de la lluvia, la apertura de Colectividades se pasa al sábado
La Ciudad

Por culpa de la lluvia, la apertura de Colectividades se pasa al sábado

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: Quise hacer justicia por mano propia
POLICIALES

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

Los docentes de la UNR realizarán un paro de tres días la semana que viene
La Ciudad

Los docentes de la UNR realizarán un paro de tres días la semana que viene

Bajaron al Dr. Chinaski de la Feria del Libro de Venado Tuerto
La Ciudad

Bajaron al Dr. Chinaski de la Feria del Libro de Venado Tuerto

La construcción saltó a contramano de la caída de la actividad económica en Rosario
Economía

La construcción saltó a contramano de la caída de la actividad económica en Rosario

El exfiscal Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción
Policiales

El exfiscal Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción

Santilli renunció a la banca de diputado para asumir como ministro del Interior
Política

Santilli renunció a la banca de diputado para asumir como ministro del Interior