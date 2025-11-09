Franco Colapinto peleó para terminar 15º y Lando Norris empieza a relamerse

Después de un mal sábado, Franco Colapinto se rehizo con una carrera aceptable en Interlagos. Pierre Gasly sumó de nuevo y Lando Norris se afirma

Primera curva y Lando Norris toma la vanguardia para ganar en Interlagos. Atrás se ve a Franco Colapinto, que luchó a brazo partido.

Franco Colapinto se recuperó de un mal sábado y finalizó 15º el GP de Brasil en Interlagos . Fue su primera carrera tras la confirmación en Alpine, y pese a que su auto no se mostro tan competitivo como el de Pierre Gasly, cerró con buen ritmo y dando pelea. Lando Norris se encamina al título.

Después del golpe en el sprint del sábado, del rearmado a los apurones para clasificar y de un 18º puesto que no lo conformó, Colapinto se rehizo con una carrera a pura lucha, donde debió soportar un golpe inicial de Lewis Hamilton tras una limpia largada, y terminó atacando.

Es más, si Alpine otra vez no se hubiera demorado tanto en los boxes en su parad, seguro terminaba delante de Fernando Alonso y tal vez unido a ese trencito final que unió del 7º al 16º lugar.

Pierre Gasly fue siempre buen protagonista, desde el viernes. Sumó el último punto en la sprint y el último punto en carrera. Sin embargo, Colapinto finalizó a solo 4,863s del francés.

Colapinto perdió rendimiento con el topetazo que Hamilton (rompió alerón delantero y piso) le dio de atrás al inicio sobre la goma trasera izquierda y en la segunda parada en boxes tardaron 5,4 segundos. Perfectamente hubiera llegado a 2 segundos de Gasly.

Mucha estretagia y un gran ganador, Lando Norris

La carrera fue pura estrategia y hubo mucha pelea en todos lados, aunque sin poder superarse mucho.

En un momento, cuando Max Verstappen partiendo desde el pit lane quedó puntero a unas 14 vueltas del final y con 8 segundos de ventaja sobre Norris, se pensó que llegaría hasta el final, pero el equipo optó por no arriesgar, paró y remontó hasta el 3º.

Nada mal para el campeón que el año pasado ganó saliendo de muy atrás, pero insuficiente para pelear por el título.

El gran ganador del fin de semana fue sin dudas Norris, que ganó el sprint y la carrera, mientras que Piastri apenas sumó los 10 puntos del 5º puesto. Además, el australiano siguió errático y de hecho arruinó la carrera prometedora de Charles Leclerc cuando intentó pasar a Antonelli al final de la recta cuando no había hueco, chocó al italiano y este a la Ferrari, haciéndolo abandonar. Penalizó y se fue para atrás en el clasificador.

Además de Piastri, el que más perdió en el fin de semana fue el local Gabriel Bortolettio. Piña tremenda el sábado y otra apenas se largó, claro que empujado por Lance Stroll, que sin embargo no fue sancionado.

Otros que sobresalieron en Interlagos

Y otros grandes ganadores fueron precisamente Kimi Antonelli, que volvió al podio, fue 2º y superó todo el fin de semana a George Russell, en su mejor fin de semana en Fórmula 1.

También Oliver Bearman, que mostró que lo de México no fue casualidad y se aferró al 6º puesto, como para dejar sentado que si Hamilton se retira, él está para sucederlo en Ferrari.

Buen 7º puesto de Liam Lawson aguantando a una sola parada, lo mismo que Nico Hulkenberg con el 9º lugar.

La próxima será en dos semanas en Las Vegas. Brasil dejó la sensación que ya hay un candidato número uno al título y que los Alpine al menos compitieron bien, a la altura de los Racing Bulls, los Williams y los Aston Martin.

Colapinto terminó entre estos últimos y dando tanta pelea como Gasly. Bien para despedirse de su fin de semana más importante, el de la continuidad en 2026 en la Fórmula 1.