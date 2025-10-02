La Capital | Zoom | Peaky Blinders

"Peaky Blinders" regresa a Netflix: todo lo que se sabe sobre la película y las dos nuevas series

Netflix y BBC anunciaron nuevos proyectos que continuarán con la historia de la familia Shelby. En esta nota, todos los detalles sobre las nuevas producciones

2 de octubre 2025 · 15:22hs
La exitosa serie Peaky Blinders tendrá dos entregas más

La exitosa serie "Peaky Blinders" tendrá dos entregas más, según confirmó en las últimas horas Netflix

Una buena noticia llega para los amantes de la serie inglesa "Peaky Blinders". Tras la confirmación de Netflix acerca de la producción de una película ambientada en el universo de la serie, la plataforma anunció además dos nuevas producciones que continuarán la historia de la familia Shelby.

Desde su estreno en 2013, “Peaky Blinders” se convirtió en un fenómeno internacional. Protagonizada por el ahora ganador del Oscar Cillian Murphy, en el rol central de Thomas Shelby, la serie cuenta la historia de una banda criminal asentada que hace de las suyas en la ciudad inglesa de Birmingham después de la Primera Guerra Mundial.

Después de seis años de éxito, la BBC anunció la producción de una nueva película, que ya se encuentra en postproducción y se espera que se estrene a fines de 2025 o principios de 2026. Ahora bien, las sorpresas no se detienen allí: en las últimas horas Netflix y la BBC presentaron también dos nuevas series secuela, cada una compuesta por seis episodios de una hora, que ampliarán el universo de Peaky Blinders.

Según los primeros adelantos, Cillian Murphy será productor ejecutivo junto al creador de la serie, Steven Knight. Aunque todavía no se confirmaron fechas exactas de producción o estreno, se sabe que BBC One emitirá las series en el Reino Unido, mientras que Netflix las distribuirá a nivel mundial.

>> Leer más: Netflix: la nueva serie furor de los creadores de Peaky Blinders basada en una historia real

Qué se sabe sobre las dos series de "Peaky Blinders"

En una nota de prensa, el showrunner de la serie confirmó: “Me entusiasma anunciar este nuevo capítulo en la historia de Peaky Blinders”. Según adelantó, la historia volverá a estar ambientada en Birmingham, pero “contará la historia de una ciudad que resurge de las cenizas del bombardeo ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial”.

Es así como el relato estará centrado en la nueva generación de los Shelby. Ambientada en la Gran Bretaña de 1953, la serie mostrará cómo la ciudad “encara un futuro de acero y concreto”, mientras la nueva era de los Peaky Blinders libra una brutal contienda por el dominio del proyecto de reconstrucción.

Aunque aún no se conoce el elenco que protagonizará la historia, se confirmó que Cillian Murphy participará como productor ejecutivo. En este sentido, la producción será fruto de una alianza entre la BBC y Netflix con Jamie Glazebrook (productora de la serie original y de la película), Jo McClellan de la BBC, y Toby Bentley y Dona Qureshi de Netflix.

Qué se sabe sobre la película de "Peaky Blinders"

Ahora bien, cabe recordar que antes de que lleguen estas dos nuevas producciones, el universo de "Peaky Blinders" tendrá su propia película llamada "The Immortal Man".

La trama de la película continúa con la historia de la de la última temporada de la serie y con el regreso de Cillian Murphy como protagonista. También se espera la participación de Stephen Graham, Rebecca Ferguson, Tim Roth y Barry Keoghan.

“Parece que Tommy Shelby no había terminado conmigo. Es muy gratificante volver a colaborar con Steven Knight y Tom Harper en la versión cinematográfica de Peaky Blinders. Esto es para los fans”, aseguró Murphy sobre el esperado retorno de la historia.

Noticias relacionadas
El cine celebrará su fiesta del 2 al 8 de octubre

Llegó la Fiesta del Cine a Rosario: todo lo que tenés que saber

Netflix ofrece tres producciones de lujo para disfrutar el fin de semana 

Netflix: las 3 películas imperdibles para el fin de semana

La maldición de la Llorona forma parte del universo de El Conjuro y está disponible en Netflix

Netflix: un clásico de terror de tan solo 90 minutos

Adriana Lestido filmando en Ushuaia, en el marco del documental Yo y la que fui que se podrá ver este fin de semana en el Cine El Cairo

Se estrena en Rosario un documental sobre la fotógrafa Adriana Lestido

Ver comentarios

Las más leídas

Rescatan a una mujer que habría sido explotada durante más de 20 años en una casa de barrio Martin

Rescatan a una mujer que habría sido explotada durante más de 20 años en una casa de barrio Martin

Clima tenso en Newells: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Clima tenso en Newell's: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Caruso Lombardi: Estoy prohibido para dirigir y no sé por qué Tapia no me quiere

Caruso Lombardi: "Estoy prohibido para dirigir y no sé por qué Tapia no me quiere"

Un diputado rosarino propuso construir torres en los asentamientos que están en Puerto Norte

Un diputado rosarino propuso construir torres en los asentamientos que están en Puerto Norte

Lo último

Comienza el mes del cáncer de mama: actividades y controles gratuitos en Rosario

Comienza el mes del cáncer de mama: actividades y controles gratuitos en Rosario

Santa Fe se afianza como la segunda provincia con más motos 0 km del país

Santa Fe se afianza como la segunda provincia con más motos 0 km del país

Mantis: la nueva película coreana de acción en Netflix con protagonistas de El juego del calamar

"Mantis": la nueva película coreana de acción en Netflix con protagonistas de "El juego del calamar"

Santa Fe se afianza como la segunda provincia con más motos 0 km del país

Con casi 6 mil patentamientos en septiembre, la provincia mantiene el crecimiento de los primeros nueve meses del año, en los que acumula más de 49 mil unidades

Santa Fe se afianza como la segunda provincia con más motos 0 km del país
En vivo: el Senado discute el rechazo a los vetos sobre emergencia pediátrica y financiamiento universitario
Política

En vivo: el Senado discute el rechazo a los vetos sobre emergencia pediátrica y financiamiento universitario

Comienza el mes del cáncer de mama: actividades y controles gratuitos en Rosario
Salud

Comienza el mes del cáncer de mama: actividades y controles gratuitos en Rosario

El MPA jura la nueva Constitución como muestra de extrapoder
Política

El MPA jura la nueva Constitución como muestra de extrapoder

Estafas en Villa Constitución: denunciaron a una mutual por deudas en dólares
La Región

Estafas en Villa Constitución: denunciaron a una mutual por deudas en dólares

Primavera en pausa: se vienen lluvias y un brusco descenso de temperatura
La Ciudad

Primavera en pausa: se vienen lluvias y un brusco descenso de temperatura

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rescatan a una mujer que habría sido explotada durante más de 20 años en una casa de barrio Martin

Rescatan a una mujer que habría sido explotada durante más de 20 años en una casa de barrio Martin

Clima tenso en Newells: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Clima tenso en Newell's: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Caruso Lombardi: Estoy prohibido para dirigir y no sé por qué Tapia no me quiere

Caruso Lombardi: "Estoy prohibido para dirigir y no sé por qué Tapia no me quiere"

Un diputado rosarino propuso construir torres en los asentamientos que están en Puerto Norte

Un diputado rosarino propuso construir torres en los asentamientos que están en Puerto Norte

Primavera en pausa: se vienen lluvias y un brusco descenso de temperatura

Primavera en pausa: se vienen lluvias y un brusco descenso de temperatura

Ovación
Elecciones en Newells: Julián González habló de proscripción y presentará un recurso en la Justicia
Ovación

Elecciones en Newell's: Julián González habló de proscripción y presentará un recurso en la Justicia

Elecciones en Newells: Julián González habló de proscripción y presentará un recurso en la Justicia

Elecciones en Newell's: Julián González habló de proscripción y presentará un recurso en la Justicia

McLaren anunció la salida de un joven piloto que movería la grilla de la Fórmula 1

McLaren anunció la salida de un joven piloto que movería la grilla de la Fórmula 1

Riquelme habló de todo y también de Di María: qué dijo el presidente de Boca sobre Fideo

Riquelme habló de todo y también de Di María: qué dijo el presidente de Boca sobre Fideo

Policiales
Trata laboral en Rosario: el dato que permitió rescatar a la mujer explotada durante 22 años
Policiales

Trata laboral en Rosario: el dato que permitió rescatar a la mujer explotada durante 22 años

Rescatan a una mujer que habría sido explotada durante más de 20 años en una casa de barrio Martin

Rescatan a una mujer que habría sido explotada durante más de 20 años en una casa de barrio Martin

Era uno de los más buscados y fue imputado por su rol de organizador en una banda criminal

Era uno de los más buscados y fue imputado por su rol de organizador en una banda criminal

Policías y ladrones: dos agentes fueron detenidos por robo millonario en un falso allanamiento

Policías y ladrones: dos agentes fueron detenidos por robo millonario en un falso allanamiento

La Ciudad
Comienza el mes del cáncer de mama: actividades y controles gratuitos en Rosario
Salud

Comienza el mes del cáncer de mama: actividades y controles gratuitos en Rosario

Estudiantes y trabajadores de la UNR siguen desde la plaza la sesión del Senado

Estudiantes y trabajadores de la UNR siguen desde la plaza la sesión del Senado

Abrió la convocatoria para la Residencia para Poetas Jóvenes del Festival Poesía de Rosario

Abrió la convocatoria para la Residencia para Poetas Jóvenes del Festival Poesía de Rosario

Un diputado rosarino propuso construir torres en los asentamientos que están en Puerto Norte

Un diputado rosarino propuso construir torres en los asentamientos que están en Puerto Norte

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó más de 650 millones de pesos
Información General

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó más de 650 millones de pesos

Corte en la autopista Rosario-Buenos Aires por un choque de camiones
La Ciudad

Corte en la autopista Rosario-Buenos Aires por un choque de camiones

Contra Milei y los K: Provincias Unidas no se salió del libreto en Rosario
Política

Contra Milei y los K: Provincias Unidas no se salió del libreto en Rosario

Javier Milei no hará campaña en Rosario, pero sí pisará suelo santafesino

Por Javier Felcaro
Política

Javier Milei no hará campaña en Rosario, pero sí pisará suelo santafesino

Arca refuerza los controles en octubre: cuáles son los límites de extracción en cajeros
Información General

Arca refuerza los controles en octubre: cuáles son los límites de extracción en cajeros

El Papa León XIV designó al arzobispo de Rosario como consultor del Vaticano
La Ciudad

El Papa León XIV designó al arzobispo de Rosario como consultor del Vaticano

Vassalli retoma la producción tras el acuerdo con los trabajadores
Economía

Vassalli retoma la producción tras el acuerdo con los trabajadores

Rosario perdió otros dos trenes de larga distancia y quedó con un solo servicio
La Ciudad

Rosario perdió otros dos trenes de larga distancia y quedó con un solo servicio