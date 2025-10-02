"Peaky Blinders" regresa a Netflix: todo lo que se sabe sobre la película y las dos nuevas series

Netflix y BBC anunciaron nuevos proyectos que continuarán con la historia de la familia Shelby. En esta nota, todos los detalles sobre las nuevas producciones

Una buena noticia llega para los amantes de la serie inglesa "Peaky Blinders" . Tras la confirmación de Netflix acerca de la producción de una película ambientada en el universo de la serie, la plataforma anunció además dos nuevas producciones que continuarán la historia de la familia Shelby.

Desde su estreno en 2013, “Peaky Blinders” se convirtió en un fenómeno internacional. Protagonizada por el ahora ganador del Oscar Cillian Murphy, en el rol central de Thomas Shelby, la serie cuenta la historia de una banda criminal asentada que hace de las suyas en la ciudad inglesa de Birmingham después de la Primera Guerra Mundial.

Después de seis años de éxito, la BBC anunció la producción de una nueva película, que ya se encuentra en postproducción y se espera que se estrene a fines de 2025 o principios de 2026. Ahora bien, las sorpresas no se detienen allí: en las últimas horas Netflix y la BBC presentaron también dos nuevas series secuela, cada una compuesta por seis episodios de una hora, que ampliarán el universo de Peaky Blinders.

Según los primeros adelantos, Cillian Murphy será productor ejecutivo junto al creador de la serie, Steven Knight. Aunque todavía no se confirmaron fechas exactas de producción o estreno, se sabe que BBC One emitirá las series en el Reino Unido, mientras que Netflix las distribuirá a nivel mundial.

Qué se sabe sobre las dos series de "Peaky Blinders"

En una nota de prensa, el showrunner de la serie confirmó: “Me entusiasma anunciar este nuevo capítulo en la historia de Peaky Blinders”. Según adelantó, la historia volverá a estar ambientada en Birmingham, pero “contará la historia de una ciudad que resurge de las cenizas del bombardeo ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial”.

Es así como el relato estará centrado en la nueva generación de los Shelby. Ambientada en la Gran Bretaña de 1953, la serie mostrará cómo la ciudad “encara un futuro de acero y concreto”, mientras la nueva era de los Peaky Blinders libra una brutal contienda por el dominio del proyecto de reconstrucción.

Aunque aún no se conoce el elenco que protagonizará la historia, se confirmó que Cillian Murphy participará como productor ejecutivo. En este sentido, la producción será fruto de una alianza entre la BBC y Netflix con Jamie Glazebrook (productora de la serie original y de la película), Jo McClellan de la BBC, y Toby Bentley y Dona Qureshi de Netflix.

Qué se sabe sobre la película de "Peaky Blinders"

Ahora bien, cabe recordar que antes de que lleguen estas dos nuevas producciones, el universo de "Peaky Blinders" tendrá su propia película llamada "The Immortal Man".

La trama de la película continúa con la historia de la de la última temporada de la serie y con el regreso de Cillian Murphy como protagonista. También se espera la participación de Stephen Graham, Rebecca Ferguson, Tim Roth y Barry Keoghan.

“Parece que Tommy Shelby no había terminado conmigo. Es muy gratificante volver a colaborar con Steven Knight y Tom Harper en la versión cinematográfica de Peaky Blinders. Esto es para los fans”, aseguró Murphy sobre el esperado retorno de la historia.