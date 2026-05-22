Charly García fue a ver a Elena Roger y el público lo ovacionó

Charly García fue la presencia estelar en la función del jueves 21 de “Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires”, el espectáculo de Ricardo Hornos protagonizado por Elena Roger, que se presenta en el Teatro San Martín de la capital porteña

En el saludo final del musical que recrea las invasiones inglesas a través de las canciones de García, Roger agradeció a quien “ha dado la inspiración de todo esto”, revelando que en la platea estaba el mismísimo Charly: “Nuestra inspiración de toda la vida. Nuestra inspiración para hacer esta obra", dijo. La sala respondió con una contundente y prolongada ovación. La presencia del artista se celebró particularmente porque hace poco atravesó una operación de riñón.

"Hoy tuvimos el enorme honor de recibir a Charly García en la función de 'Invasiones I. No bombardeen Buenos Aires', en la sala Martín Coronado del Teatro San Martín. Una ópera rock inspirada y contada a través de su música, que esta noche se vivió con una emoción muy especial, tanto para los artistas en escena como para el público presente en la sala. Gracias, Charly, por todo lo que nos diste, por todo lo que significás y por seguir siendo parte fundamental de nuestra cultura y de nuestra historia ", escribieron desde la cuenta oficial del San Martín, junto con un video de la visita.

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Según informaron medios porteños, el músico llegó a la sala a las 20.30 acompañado por su asistente Tato Vega, y fue recibido por Gabriela Ricardes, ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Después de la función,Además, se sacó una foto con todo el elenco. También circularon imágenes de un encuentro de Charly con Pedro Aznar en el hall del teatro.





El espectáculo, que cuenta con más de treinta artistas en escena, propone una mirada contemporánea sobre un episodio fundacional de la historia argentina: las invasiones inglesas de 1806. A partir de una ambiciosa puesta en escena con gran despliegue, la obra busca reflejar los momentos de desconcierto y resistencia que precedieron a la defensa del Río de la Plata, acompañada por una banda sonora inspirada en el universo musical de Charly García. Se estrenó el pasado 18 de abril y se presentará hasta septiembre.