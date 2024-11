La miniserie dramática ideal para maratonear este fin de semana en Netflix

"Beauty in black" estrenó en octubre de este año en Netflix

El ranking de series en Netflix continúa renovándose a medida que la plataforma suma títulos y el público reacciona según la oferta. En los últimos días, en la Argentina tomó el segundo puesto una serie dramática estadounidense creada, dirigida y producida por el reconocido Tyler Perry. Se llama “Beauty in black” y es la primera serie del director en Netflix.

Una historia atrapante

"Beauty in Black" cuenta cómo, tras ser echada de su casa por parte de su madre, Kimmie lucha por salir adelante y encuentra una vía en el peligroso mundo del striptease. Su camino se va a combinar con el de otra mujer en una situación muy distante.

En la otra vereda se encuentra Mallory, directora de su propio exitoso negocio quien está dispuesta a todo por defenderlo. Este emporio de cosmética esconde operaciones crueles e ilegales. Y es en este punto en el que entra a jugar Kimmie.

Un amplio elenco

El protagonismo de “Beauty in black” se lo lleva el género femenino con Kimmie y Mallory, interpretadas por Taylor Polidore Williams y Crystle Stewart respectivamente.

El elenco también cuenta con Amber Reign, Rico Ross, Debbi Morgan, Richard Lawson, Steven G, Julian Horton, Terell Carter.

Beauty in black 3 editada.webp Taylor Polidore Williams y Crystle Stewart protagonizan "Beauty in Black" Foto: Netflix

Cine con perspectiva

“Durante muchos años me dijeron muchas veces que el entretenimiento negro no viaja por todo el mundo”, comentó Tyler Perry en una entrevista con Tudum. El director tiene un profundo compromiso con la inclusión y diversidad en sus producciones, eligiendo sus actores, actrices y tramas en torno a esto.

En un país como Estados Unidos donde el racismo no parece ser tema del pasado, la creación y difusión de un cine con perspectiva,inclusión y visibilidad siempre colabora con la lucha por un mundo más equitativo.

“Que Netflix siga desmintiendo eso una y otra vez con todo lo que he publicado en la plataforma ha sido fenomenal”, comentó Perry. "Beauty in Black" es una invitación para adentrarse en su filmografía, que incluye títulos como “El regreso a casa de Madea”, “A fall from grace”, “Mea culpa”, “El club de las madres solteras”, entre otros.

El tráiler de "Beauty in Black"