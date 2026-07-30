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La Joaqui se quebró al hablar sobre su ruptura con Luck Ra: "Yo me quería casar"

La cantante habló por primera vez sobre el final de su relación. Entre lágrimas, desmintió los rumores sobre terceros en discordia

30 de julio 2026 · 12:03hs
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La Joaqui rompió en llanto al hablar sobre su separación

La Joaqui rompió en llanto al hablar sobre su separación

Tras dos años y medio de relación, La Joaqui y Luck Ra confirmaron su separación a través de sus redes sociales. En este contexto, mientras el cordobés continúa en España, la cantante asistió a un programa de Luzu TV y, entre lágrimas, habló por primera vez de la separación.

Cabe recordar que, hace poco más de un mes, los seguidores de ambos habían comenzado a notar que la pareja ya no se mostraba junta ni intercambiaba interacciones como acostumbraban. Más adelante, aparecieron algunos mensajes crípticos que muchos interpretaron como pistas de una ruptura. Finalmente, este miércoles, La Joaqui publicó un comunicado en Instagram confirmando la noticia y explicando los motivos. Poco después, Luck Ra hizo lo mismo. “Queremos comunicar, antes de que sigan las especulaciones erradas sobre los porqués, que nuestra relación llegó a su fin”, comienza el texto.

Es así como, en medio de los rumores de terceros en discordia y los posibles motivos de la ruptura que comenzaron a circular en los medios de comunicación, la cantante de RKT habló sobre el final de la relación, explicó los motivos de la separación, aclaró los rumores y rompió en llanto.

>> Leer más:La Joaqui y Luck Ra confirmaron su separación: cuáles fueron los motivos

Qué dijo La Joaqui sobre su separación

En el programa nocturno PLP de Luzu TV, en compañía de Flor Jazmín Peña, Evitta Luna y Anita Espósito, La Joaqui habló de su separación, después de más de dos años y medio de relación.

“Yo nunca había vivido un amor así. Me enamoré perdidamente. Él sigue siendo totalmente el amor de mi vida y por eso realmente quiero que sea feliz, independientemente de que esa felicidad ya no sea yo”, comenzó diciendo entre lágrimas.

En ese momento, aclaró los rumores que vinculaban la ruptura con terceros en discordia. “Quiero aclarar que no es culpa de nadie más que de nuestras diferencias. No hay terceros en discordia, nunca tuvimos celos, tuvimos la relación más sana del mundo. Tal vez tanto soltarlo”.

En ese sentido, volvió a remarcar: “Yo nunca había amado así. Yo me quería casar, pero no nos dio el timing". Además confesó que el cuartelero cordobés fue "por lejos" el mejor novio que tuvo y significó "la primera vez" que experimento "un amor de verdad”.

Y, agregó: “A mí no me hace bien que estén atacando a otras personas. Tampoco me parece justo que por lo que sucede entre una pareja heterosexual castiguen a una mujer”.

Por último, La Joaqui dio a concoer que viajó hasta Madrid para ver a Luck Ra y que fue allí donde la relación llegó a su fin.

>> Leer más: Miranda! y Luck Ra lanzaron la reversión del clásico "Tu misterioso alguien"

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