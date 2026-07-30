Quién es la famosa cantante y actriz internacional que empezó como Paquita de Xuxa

Fue Super Paquita a comienzos de los noventa con tan sólo quince años y con el dinero que ganó dio sus primeros pasos como artista

Xuxa volvió a los escenarios a los 63 años para su gira despedida “El último vuelo de la nave”. En un primer show en San Pablo ante 50000 personas, estuvieron presentes la emblemática nave espacial y las “ Paquitas ” originales, invitadas a cantar varias canciones. En este contexto de renovado furor por la “reina de los bajitos” y su recorrido, vale recordar la historia de la estrella sudamericana de alcance internacional que empezó su carrera como Paquita.

Se trata ni más ni menos que de Natalia Oreiro. Tal como contó ella misma en varias oportunidades, a los quince años acompañó a una amiga a un casting en su Montevideo natal que tenía como objetivo elegir a la Paquita uruguaya.

“En el 93 todas las niñas de Latinoamérica soñábamos con ser paquita. Xuxa era, y lo sigue siendo, un ángel que bajaba de su nave espacial para enamorarnos a los terrestres. Todo en su programa era perfecto. ¿Quién no deseaba con ser parte de ese paraíso? Pero quizás por el perjuicio de que todas las paquitas eran rubias, jamás imagine que podría ser una. Yo para esa época ya estudiaba teatro, y participaba de un coro”, contó la artista en una entrevista con el medio Infobae.

Como ya estaba en el lugar, le preguntaron si quería participar del casting también. Cantó el clásico “Luna de cristal” y una semana después la llamaron para comunicarle que había sido elegida.

“El tema fue: ¿cómo se lo decía a mi amiga? Tardé días en encontrar la forma. Y como ella es hermosa, se alegró muchísimo por mí. Viajamos a Buenos Aires con mi hermana Adriana, que daba más para Paquita que yo, siendo rubia. Nos encontramos con el resto de las elegidas de los otros países: en total, fueron 10 mil concursantes”, narró Oreiro.

El concurso de Super Paquita fue un certamen especial que se realizó entre el 92 y el 92 dentro del programa “El show de Xuxa”. La idea era abrir castings a lo largo de toda Latinoamérica y que cada país tuviera una representante. Las elegidas competirían en vivo en el programa y la ganadora pasaría a ser parte del elenco estable.

“El día que vi a Xuxa por primera vez en Teleinde sentí que realmente no podía existir nadie con más luz y magnetismo: su presencia era impresionante. Fue tan dulce, tan cercana… Cuando fui elegida de verdad no daba crédito: aún recuerdo la cara de mi hermana y sus lágrimas y gritos. Gané un auto y pedí si podían darme el dinero pues no solo no manejaba sino que vivía en Uruguay. Utilicé la plata para instalarme en Buenos Aires y comenzar a trabajar en Canal 9. Felicidad total”, compartió Natalia.

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El vínculo actual entre Natalia Oreiro y Xuxa

Oreiro nunca llegó a ser parte del elenco de Xuxa porque durante la pausa de producción del programa, la joven artista ya había conseguido su primer trabajo como actriz en la novela “Inconquistable corazón” de Canal 9, protagonizada por Pablo Rago y Paola Krum

A pesar de que pasaron más de tres décadas de aquel hito en la carrera de la uruguaya, todavía mantienen un vínculo de afecto con la brasileña. “Gracias a un amigo en común hoy con Xuxa mantenemos una preciosa relación. Pensé que no se acordaría de mí, y resultó que sabía muy bien de mis pasos”, aseguró Natalia.

A lo largo de los años, Xuxa y Oreiro tuvieron varias demostraciones públicas de cariño. De hecho, en 2017, cuando la uruguaya cumplió 40 años, Xuxa le envió un especial saludo a través de un video. “Un beso especial desde Brasil para ti, mi Súper Paquita. Te quiero mucho y deseo que tengas mucho éxito en tu vida”, le dijo.

Hace poco, Oreiro estuvo en el programa “Un día perdido” que conduce Mario Pergolini, en el marco de la promoción de su más reciente película “Nada entre los dos”, la cual protagoniza junto a Gael García Bernal. En esa charla, volvió a hablar de su relación con Xuxa.

“Sigo hablando con ella. Es la persona con más ángel que yo vi en mi vida, te lo juro. ¿La viste en vivo? Te enamorás”, le dijo al conductor. Ese deseo de ver a Xuxa en vivo es uno que mantienen miles de argentinos de distintas generaciones, y que esperan con ansias que la artista anuncie shows en el país en el marco de su gira despedida.