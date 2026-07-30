Estrenos de cine en Rosario: "Spider-Man: Un nuevo día" lidera la cartelera de esta semana

Títulos para todos los gustos desembarcan este jueves en las salas de la ciudad. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas

Como todos los jueves, los cines se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de la ciudad de Rosario se actualiza con propuestas para todos los gustos.

Aunque hoy el mundo del streaming predomina en el mundo audiovisual, la mística del cine no tiene comparación. Ver una película en pantalla grande es un excelente plan para salir del hogar y disfrutar del tiempo libre.

Entre las novedades de esta semana llega una de las películas más esperadas de la temporada, que encabeza los estrenos de la cartelera rosarina. A ella se suman propuestas para los más chicos, opciones de terror y producciones que continúan en pantalla.

Estrenos del jueves 30 de julio

"Spider-Man: un nuevo día". Estados Unidos. 144 minutos

Cinco años después del lanzamiento de “Spider-Man: sin camino a casa” llega a salas de Rosario la nueva película del superhéroe de Marvel. Este jueves se estrena la esperada “Spider-Man: un nuevo día”.

Protagonizada nuevamente por Tom Holland, el elenco también seguirá contando con Zendaya (como Mary Jane), Jacob Batalon (como Ned, mejor amigo de Peter Parker), Jon Bernthal (como Frank Castle/Punisher), Michael Mando (como Mac Gargan/Escorpión) y Mark Ruffalo (como Bruce Banner/Hulk). Además, contará con la incorporación de Tramell Tillman (ganador del Emmy por su rol en “Severance”) como Bill Metzger, jefe del Departamento de Control de Daños (DODC), que está vigilando a individuos con superpoderes. Otra incorporación al elenco es Sadie Sink (Max en “Stranger Things”), cuyo rol no se ha develado todavía.

La trama retoma los hechos de la entrega anterior. Tras el hechizo del Dr. Strange al final de “Sin camino a casa”, el mundo se olvidó de la existencia de Peter Parker. Cuatro años después, Parker protege anónimamente la ciudad de Nueva York como Spider-Man e investiga una nueva y poderosa amenaza mientras sus superpoderes experimentan una evolución sorprendente y potencialmente peligrosa.

“Spider-Man: un nuevo día” es la segunda película de la Fase Seis del Universo Cinematográfico de Marvel, que continuará este mismo año con “Avengers: Doomsday” (con estreno programado para diciembre), la cual marcará el regreso de los hermanos Joe y Anthony Russo a la franquicia. La dupla también dirigirá “Avengers: Secret Wars”, en instancia de desarrollo, con estreno programado para diciembre de 2027.

-"Los domingos". España/Francia. 115 min

Ganadora de la Concha de Oro en San Sebastián 2025, la película "Los domingos" fue dirigida por Alauda Ruiz de Azúa y un elenco integrado por Blanca Soroa, Juan Minujín, Patricia López Arnaiz, Miguel Garcés Mabel Rivera, Nagore Aranburu.

La historia de Ainara, una joven brillante de 17 años, sorprende a su familia al revelar que se siente cada vez más cerca de Dios y se plantea abrazar la vida de monja de clausura. La noticia abre un abismo y pone a prueba a todo su entorno.

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Qué películas y series de Marvel hay que ver antes de la nueva “Spider-Man”

Para llegar al estreno de Spider-Man con toda la información sobre el mundo de Marvel, por supuesto, son infaltables las tres anteriores de “Spider-Man” dentro del MCU: “Spider-Man: Homecoming” (2017), “Spider-Man: Lejos de casa” (2019), y “Spider-Man: No Way Home” (2021). Antes de esta última, no estaría mal hacer un repaso por todas las del superhéroe: la trilogía dirigida por Sam Raimi, “Spider-Man” (2002), “Spider-Man 2” (2004) y “Spider-Man 3” (2007), con Tobey Maguire como protagonista; y las dos “The Amazing Spider-Man” (2012 y 2014), con Andrew Garfield a la cabeza.

Son igualmente imperdibles las entregas animadas "Spider-Man: Into the Spider-Verse" (2018), ganadora del Oscar a Mejor Película Animada en 2019, y "Spider-Man: Across the Spider-Verse" (2023). En estas, Spider-Man no es (sólo) Peter Parker, sino el adolescente Miles Morales, junto con una multiplicidad de versiones del superhéroe en el multiverso. En 2027, se estrenará la tercera entrega, "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse".

Más allá de esto, la primera aparición oficial del actual Peter Parker de Tom Holland es en “Capitán América: Civil War (2016)”. Además, “Avengers: Infinity War” (2018) y “Avengers: Endgame” (2019) tienen puntos clave del desarrollo del personaje en relación con el resto de los superhéroes.

Aunque no es necesario, no está mal volver sobre el universo específico de Marvel en Nueva York. En este sentido, son esenciales la series de “Daredevil” y el grupo llamado Los Defensores (Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist). Este tiene varias producciones de Netflix (una por cada superhéroe, una del conjunto y una del antihéroe The Punisher) lanzadas entre 2015 y 2019, con calidad variable.

En 2021, este mundillo fue reconocido dentro del canon del MCU. Es así que Matt Murdock, el abogado ciego que se convierte en Daredevil (interpretado por Charlie Cox), tuvo una aparición “Spider-Man: sin camino a casa”, como el defensor de Peter Parker. En 2025, la serie de “Daredevil” tuvo un revival bajo el nombre “Daredevil: Born Again”. Sus dos primeras temporadas (muy recomendables) ya están disponibles en Disney+ (como todo el Universo Cinematográfico de Marvel), y la tercera está en desarrollo.

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Los títulos que siguen en cartelera

A la par de los estrenos que desembarcaron el 30 de julio, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera las siguientes películas:

"La Odisea" (acción): Christopher Nolan presenta La Odisea, una épica de acción mitológica filmada alrededor del mundo utilizando una nueva tecnología de película IMAX®. La cinta lleva la saga fundacional de Homero a las salas de IMAX® por primera vez.

Christopher Nolan presenta La Odisea, una épica de acción mitológica filmada alrededor del mundo utilizando una nueva tecnología de película IMAX®. La cinta lleva la saga fundacional de Homero a las salas de IMAX® por primera vez. ”Moana” (aventuras): Moana responde al llamado del Océano y, por primera vez, se aventura más allá del arrecife de su isla de Motunui junto al infame semidiós Maui en un viaje inolvidable para restaurar la prosperidad de su pueblo.

Moana responde al llamado del Océano y, por primera vez, se aventura más allá del arrecife de su isla de Motunui junto al infame semidiós Maui en un viaje inolvidable para restaurar la prosperidad de su pueblo. "Minions & Monstruos" (aventuras) : Esta es la historia desenfrenada, ridícula y totalmente real de cómo los Minions conquistaron Hollywood, se convirtieron en estrellas de cine, perdieron todo, desataron monstruos sobre el mundo y luego unieron fuerzas para intentar salvar al planeta del caos que ellos mismos crearon.

: Esta es la historia desenfrenada, ridícula y totalmente real de cómo los Minions conquistaron Hollywood, se convirtieron en estrellas de cine, perdieron todo, desataron monstruos sobre el mundo y luego unieron fuerzas para intentar salvar al planeta del caos que ellos mismos crearon. "Toy Story 5" (aventuras): Los juguetes están de vuelta en Toy Story 5 de Disney y Pixar, y esta vez, se encuentran con la tecnología. El trabajo de Buzz, Woody, Jessie y el resto del grupo se dificulta exponencialmente cuando se enfrentan a esta nueva amenaza para el tiempo de juego. Dirigida por Andrew Stanton, codirigida por Kenna Harris y producida por Lindsey Collins.

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“Obsesión” (suspenso): el anhelo romántico desesperado de un chico por su amor platónico de toda la vida desencadena un siniestro hechizo: Niki se vuelve irracionalmente obsesiva hasta convertirse en la sombra de Bear. Una fantasía aparentemente inofensiva que se convertirá en una perturbadora pesadilla. Potente metáfora sobre la cosificación de las relaciones románticas y de los límites a los que estamos dispuestos a llegar movidos por el deseo de ser correspondidos.

Beneficios y descuentos

A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.

Uno de los beneficios más importantes es el que ofrece La Capital a los suscriptores de su Tarjeta de Beneficios. Quienes cuenten con esta membresía podrán gozar de:

2x1 en Cines del Centro

2x1 en Cinépolis

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Los beneficios se encuentran disponibles todos los días, para todas las funciones y abonando con cualquier medio de pago.

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