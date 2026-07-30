Más de 120 representantes de entidades participaron del taller "Finanzas con sentido", una actividad dirigida a organizaciones de la sociedad civil de la región

La Bolsa de Comercio de Rosario impulsó un programa de educación financiera para organizaciones sociales.

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), junto con su Fundación, A3 Mercados y el Mercado Argentino de Valores (MAV), realizó una nueva edición del taller "Finanzas con sentido" , un programa de educación financiera que, por primera vez, estuvo dirigido especialmente a organizaciones de la sociedad civil de Rosario y la región.

La actividad reunió a más de 120 representantes de entidades sociales , quienes participaron de una jornada de capacitación orientada a fortalecer la gestión financiera de las organizaciones y brindar herramientas para mejorar la planificación y la administración de sus recursos.

El encuentro se desarrolló en la sede de la Bolsa de Comercio de Rosario y marcó una nueva etapa del Programa de Educación y Bienestar Financiero , que hasta ahora se enfocaba en estudiantes de escuelas secundarias de la provincia.

En esta oportunidad, los contenidos se adaptaron a las necesidades específicas de las organizaciones sociales, con el objetivo de contribuir a su desarrollo institucional y mejorar su capacidad de gestión.

La apertura estuvo a cargo de Pablo Bortolato, presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario y vicepresidente del Mercado Argentino de Valores; Diego Viñas, directivo de la Fundación BCR; Gustavo Rodríguez, gerente de Finanzas de A3 Mercados; y Anaclara Dalla Valle, gerenta de la Fundación BCR, Sostenibilidad y Comunicación.

Qué temas abordó el taller "Finanzas con sentido"

Durante la capacitación, los especialistas trabajaron sobre conceptos clave para la administración de recursos, entre ellos: presupuesto y planificación financiera; ahorro; creación de fondos de emergencia; uso responsable del crédito; impacto de la inflación; alternativas de inversión y prevención de estafas digitales.

Los contenidos se desarrollaron a partir de casos prácticos para facilitar su aplicación tanto en la economía personal como en la gestión cotidiana de las organizaciones.

Además, el programa incorporó herramientas vinculadas con la administración institucional, como el registro de ingresos y gastos, la definición de prioridades presupuestarias, la diversificación de las fuentes de financiamiento, la rendición de cuentas y la construcción de confianza mediante una gestión transparente.

Durante la apertura, Pablo Bortolato destacó la importancia de la actividad: "La educación financiera en Argentina tiene un largo camino por recorrer. Actividades como estas, donde se brindan herramientas concretas, son esenciales para nuestra Bolsa, donde funcionan dos de los tres mercados de capitales que existen en el país".

La iniciativa complementa el trabajo que la Fundación BCR desarrolla desde 2018 a través del Programa de Aceleración de Organizaciones de la Sociedad Civil, orientado a fortalecer el crecimiento institucional de las entidades.