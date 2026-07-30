Ángel Correa fue reemplazado y encendió las alarmas en la previa de River-Central

El delantero rosarino no pudo terminar su primera titularidad con el Millonario, que cayó ante Gimnasia y sufrió otras dos bajas antes del choque del domingo

River no levanta cabeza y el Chacho Coudet camina por la cuerda floja , con un equipo que invirtió millones de dólares en refuerzos pero cayó ante Barracas Central y Gimnasia en las primeras dos fechas del Clausura. Además, su incorporación estelar, Ángel Correa, fue reemplazado por un golpe y encendió las alarmas .

El delantero rosarino, campeón del mundo con la selección argentina, sufrió molestias durante gran parte del segundo tiempo en La Plata , donde el Millonario perdió 1-0 ante el Lobo, y fue reemplazado por Facundo Colidio a los 71 minutos .

Ese golpe le provocó un traumatismo en el muslo derecho , según indicaron los estudios a los que fue sometido en las últimas horas, por lo que Correa podría estar a disposición de Coudet para el partido frente a Central el próximo domingo a las 19.15 en el estadio Monumental.

El duelo ante Gimnasia fue el primer partido como titular del ex-Atlético de Madrid con la camiseta de River . En una primera instancia, recibió masajes en la zona para calmar el dolor, pero terminó el encuentro en el banco de suplentes con hielo en la zona que recibió el impacto.

River fichó a Ángel Correa a cambio de una cifra cercana a los 18 millones de dólares.

Más dudas para River

En el mismo partido ante el Lobo, el Millonario sufrió otras dos bajas por lesión que forzaron cambios durante el encuentro. La más importante fue la de Marcos Acuña, quien salió en el segundo tiempo reemplazado por Facundo González, que podría ocupar el lateral izquierdo ante el Canalla.

>> Leer más: Campaz, el mejor en el inicio: uno de los pocos por el que Central podría recaudar por una venta

El Huevo sufrió una molestia muscular en el isquiotibial derecho y quedó descartado para el partido frente a Central, debido a que deberá afrontar algunas semanas de recuperación.

Por otro lado, el uruguayo Mauro Arambarri, uno de los refuerzos pesados de este mercado de pases de River, también dejó la cancha en el entretiempo por un pisotón y tendría un esguince en el tobillo izquierdo, por lo que está en duda para el domingo.