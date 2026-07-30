Flavio Briatore frenó los rumores sobre un posible reemplazo de Colapinto en Alpine

El asesor italiano cortó de raíz las versiones sobre la llegada de Fernando Alonso a la escudería, a la espera de la confirmación del argentino para 2027

Alpine afronta un receso de mitad de temporada complejo tras haber perdido el 5º puesto en el campeonato de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Hungría del domingo pasado. Además, las especulaciones sobre el futuro de Franco Colapinto generan tensiones pero Flavio Briatore salió a cortarlas de raíz .

El asesor italiano de la escudería francesa se refirió a los rumores que vincularon a Fernando Alonso con un posible regreso al equipo de cara a la temporada 2027. “Fernando corre en Aston Martin y está muy contento allí” , afirmó.

El piloto español fue bicampeón con Renault en las temporadas 2005 y 2006 , con el mismísimo Briatore como jefe del equipo. Ante el momento de dificultad de Alpine, distintos medios internacionales lo postularon como un candidato a reemplazar a Colapinto , que todavía no fue confirmado oficialmente para la próxima temporada.

Por su parte, el argentino sumó 19 puntos en lo que va de la temporada y se ubica en el 12º lugar del Campeonato de Pilotos, mientras que su compañero Pierre Gasly permanece en el 10º con 42 unidades.

Flavio Briatore frenó las especulaciones

“Fernando corre en Aston Martin. Parece que Aston Martin dio un buen paso adelante con las mejoras en Hungría en comparación con el inicio de esta temporada y Fernando está muy contento allí”, remarcó Briatore sobre Alonso.

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El italiano mantiene una buena relación con el español, pero aseguró que no existen contactos para el corto plazo y subrayó: “Por el momento, no hay nada más que decir al respecto. Es piloto de Aston Martin y, hasta el final de esta temporada, seguirá siéndolo”.

“Todo el equipo hizo un gran trabajo para volver a pelear en la zona media, lo que representa una mejora sustancial en comparación con nuestra situación en esta misma época el año pasado. Hemos sumado puntos en nueve de las once carreras y nos mantenemos firmes en la lucha por el quinto puesto del Campeonato de Constructores”, sentenció Briatore, que también prometió que llegarán “evoluciones y actualizaciones que mejores la competitividad tras el receso”.