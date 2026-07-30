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La Concacaf coincide con la Uefa sobre el proyecto de privatización del Mundial

Uno de los motivos principales del enojo y negativa de la entidad es la falta de transparencia, comunicación y consulta de la iniciativa de la Fifa

30 de julio 2026 · 10:16hs
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La Concacaf

La Concacaf, AFC y la Uefa están  en contra de la privatización de la Copa del Mundo.

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol y la Confederación Asiática de Fútbol adoptaron la misma postura que la Unión Europea de Futbol Asociado con respecto a la iniciativa de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (Fifa) para vender acciones de la Copa Mundial.

La Concacaf y AFC expresaron su preocupación por la falta de transparencia y posterior consulta sobre el proyecto de privatización de la máxima competencia de futbol internacional a nivel selección.

Además, otro de los principales reclamos plasmados en los comunicados de ambas organizaciones fue por la forma de conocer el anuncio del Fifa Forwards Enterprise llevado adelante por la federación, presidido por el titular de la misma, Gianni Infantino.

La Uefa volvió a pronunciarse en contra de la “venta” del Mundial

El comunicado oficial por parte de la AFC comienza: “No fue consultada sobre dicha propuesta y expresa su decepción por el hecho de que un asunto de tal trascendencia haya trascendido a la opinión pública antes de que la familia de la Confederación Asiática de Fútbol tuviera la oportunidad de examinarlo y debatirlo a través de los canales de gobernanza adecuados y establecidos”.

En este sentido, el organismo asiático aclara que conoce la importancia de “explorar enfoques innovadores para fortalecer el fútbol del futuro”.

>>Leer más: La Fifa abrió una investigación sobre el episodio de la bandera de Malvinas en el Mundial

Pero señala que las iniciativas de esta magnitud y trascendencia deben fundamentarse y notificarse a quienes corresponda: “Las decisiones que puedan reconfigurar el futuro comercial y financiero de este deporte requieren una consulta exhaustiva y previa con las confederaciones, las asociaciones miembro y otras partes interesadas pertinentes antes de presentar cualquier propuesta ante los órganos de decisión competentes”.

Mientras que por parte de la Concacaf se expresó mediante sus redes oficiales: “Estamos profundamente preocupados por la falta del debido proceso de notificación sobre la propuesta de Fifa Forward Enterprise”.

Además, señaló el sentimiento que generó la falta de comunicación del proyecto: “Compartimos la decepción de que este nivel de detalle haya sido diseñado y compartido públicamente antes de que se haya producido cualquier discusión con los organismos de gobierno relevantes y las partes interesadas”.

Para finalizar el comunicado, la Confederación de Norteamérica expresó la forma de actuar que espera de la casa madre del fútbol: “Cada decisión que tomamos debe estar guiada por una buena gobernanza, procesos sólidos y una administración a largo plazo; de esta manera opera Concacaf y confiamos en que todos dentro de la familia de la Fifa actuarán de la misma manera.”

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