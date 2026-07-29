El inusual mundial que llega a Santa Fe: qué es el Campeonato de Flat Track

Será la primera vez que la competición salga del continente europeo. El evento se realizará en octubre en la localidad de Totoras

La provincia de Santa Fe será sede, el 24 y 25 de octubre, de las dos últimas rondas del Campeonato Mundial de Flat Track de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM). La cita marcará un hito para la disciplina: será la primera vez que la competición salga del continente europeo y definirá al campeón de la temporada.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , encabezó este miércoles la presentación oficial de la fecha argentina del campeonato, que se disputará en el Circuito Parque del Unión Fútbol Club de Totoras.

Durante el acto, realizado en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, Pullaro afirmó sentirse “orgulloso y honrado de que un evento de estas características llegue a Santa Fe”, y destacó el trabajo conjunto que permitió concretar la llegada del certamen. “Tiene mucho que ver con nuestra identidad y con la pasión fierrera que caracteriza a esta provincia”, señaló.

“Queremos consolidarnos como la capital nacional del deporte, porque estos eventos transmiten valores fundamentales como el esfuerzo, la cultura del trabajo y el trabajo en equipo”, afirmó el mandatario provincial.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, anunció este miércoles la realización del evento.

Qué es Flat Track

El Flat Track es una especialidad del motociclismo que se disputa sobre pistas ovales de tierra, de entre 400 y 1.600 metros de extensión, sin peraltes.

Las motocicletas no cuentan con freno delantero y los pilotos completan toda la carrera girando hacia la izquierda, controlando la moto mediante derrapes, una característica que convierte a esta disciplina en una de las más espectaculares del motociclismo.

Las dos competencias en suelo santafesino definirán el título de una temporada que previamente recorrerá circuitos de Países Bajos, Italia, Alemania, Croacia, Hungría, Inglaterra y República Checa.

Argentina contará con dos representantes en el certamen: Matías Lorenzato, oriundo de Mina Clavero, y Santiago Arangio, de Pergamino.

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Impacto deportivo y turístico

La secretaria de Turismo de Santa Fe, Marcela Aeberhard, subrayó que la llegada del Mundial “potencia el posicionamiento de la provincia y fortalece toda la matriz turística del Gran Rosario”. Por su parte, la intendenta de Totoras, María Guadalupe Lanatti, aseguró que la ciudad vive la organización del evento con enorme expectativa. “Nos estamos preparando en grande. Es un desafío enorme que responde a un trabajo sostenido, al esfuerzo y al compromiso de toda la comunidad”, afirmó.

La definición del campeonato, en suelo santafesino

A través de un mensaje en video, el director de la Comisión de Track Racing de la FIM, Armando Castagna, destacó el crecimiento internacional de la disciplina y calificó al circuito de Totoras como “un escenario espectacular del que saldrá el nuevo campeón del mundo”.

En el mismo sentido, David Eli, representante de la empresa Mas Eventos -organizadora de la competencia y responsable del acuerdo que permitirá traer el Mundial a la Argentina durante los próximos tres años-, remarcó que las fechas de Totoras reunirán “a los mejores pilotos de la categoría”, al tratarse de las pruebas decisivas del campeonato.

De la presentación participaron además el integrante de la Comisión FIM Flat Track Racing, Claudio Smith; el presidente de la Federación Regional IV de Motociclismo Deportivo, Hugo Del Barco; la presidenta del Unión Fútbol Club de Totoras, Carolina Buffarini; y el piloto Santiago Arangio, entre otras autoridades y referentes del motociclismo.