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La ministra de Seguridad, con empresarios santafesinos: ¿a qué vino?

Alejandra Monteoliva, de visita en la Fundación Libertad. "Es importante contar cómo estamos", sostuvo. Resaltan la articulación entre Nación, provincia y ciudad

30 de julio 2026 · 10:41hs
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La ministra de Seguridad

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva en una de las reuniones que tuvo en el verano en Rosario

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, participará de una reunión privada con empresarios convocados por la Fundación Libertad en el edificio Faro frente al Parque España. En una tribuna amena para los libertarios, apuesta a resaltar el trabajo de Nación para pacificar la ciudad.

El encuentro estará centrado en la seguridad pública, la experiencia del Plan Bandera y el impacto que tuvo la articulación entre Nación, el gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario para reducir la violencia en Rosario.

“Siempre hacer un seguimiento del Plan Bandera es una prioridad. Permanentemente visitamos el comando unificado y en esta oportunidad la intención también de reunirnos de distintos grupos empresarios y sectores productivos”, dijo apenas ingresó al edificio.

Seguridad en Rosario

Luego completó: “Es importante contar cómo estamos, los resultados que estamos logrando en la provincia como la reducción de homicidios, que es lo que le interesa conocer al sector empresarial”.

Si bien las autoridades nacionales avocadas a seguridad no arman públicamente olas de merecimientos respecto al Plan Bandera, se entra a una etapa electoral donde cada cual destacará su voluntad y trabajo por encima del resto. No está en agenda reunirse con autoridades provinciales, sí con fiscales.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, encabezó un acto en Rosario el 3 de febrero de 2026 junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, encabezó un acto en Rosario el 3 de febrero de 2026 junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

Horas antes en medios locales había profundizado sobre el motivo de reunirse con empresarios. "La seguridad y el crecimiento económico van de la mano. Rosario hoy es una ciudad diferente y eso anima al productor local, al inversor y también al inversor extranjero".

La ministra llega a la ciudad tras haber destacado en reiteradas oportunidades los resultados obtenidos en la lucha contra el delito.

>>> Leer más: De la medalla a las canas verdes

A comienzos de año afirmó que “Rosario tiene otro rostro” tras conocerse que la ciudad había cerrado enero de 2026 con la tasa de homicidios más baja de los últimos años. Más recientemente sostuvo que “hay menos violencia, más control y más presencia de nuestras fuerzas”, al defender el funcionamiento del Plan Bandera.

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