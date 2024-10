La industria del cine retiró sus jurados del Festival de Mar del Plata

El Festival de Cine de Mar del Plata no contará con los premios no oficiales otorgados por las asociaciones profesionales de la industria nacional

Este año, el Festival, que se realizará entre el jueves 21 de noviembre y el domingo 1 de diciembre, será co-producido por el INCAA y el Municipio de General Pueyrredón, con financiación privada.… pic.twitter.com/Nwp8PLzp8r — INCAA (@INCAA_Argentina) June 27, 2024

Argentores también se sumó a la movida. “Esperamos que en las próximas ediciones de este querido Festival, único en Latinoamérica de categoría A, merecedor del reconocimiento internacional y orgullo de nuestro país, se integre al conjunto de quienes realizan nuestro cine, y que desde el Incaa se revean las políticas actuales que ponen en crisis el desarrollo de nuestra industria audiovisual”, aseguraron desde la asociación en su página web.

Qué se sabe de la programación del Festival de Cine de Mar del Plata

Por su parte, desde el festival, ahora bajo la dirección artística de Jorge Stamadianos y Gabriel Lerman, hicieron anuncios de programación, después de varios meses de silencio (y con la página web oficial caída). “Emilia Pérez” de Jacques Audiard, que viene de ganar el Premio del Jurado en Cannes, será la película de apertura. El filme es un musical sobre narcocriminalidad con un elenco integrado por Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña, Selena Gómez, Adriana Paz y Edgar Ramírez. Es uno de los que pisa fuerte en la carrera al Oscar.

Además, anticiparon que el país invitado será Japón y en este marco se dará la visita de la directora Miwa Nishikawa, que presentará una retrospectiva de su obra. Se proyectarán la multipremiada “Dear Doctor” (2009) y su más reciente trabajo, “Under the Open Sky” (2020). También habrá una retrospectiva del legendario realizador Sadao Yamanaka, en la que podrán verse “Nezumikozo Jirochi” (1933), “Sazen Tange and the Pot Worth a Million Ryo” (1935), “Priest of Darkness” (1936) y “Humanidad y globos de papel” (1937). Asimismo, habrá un ciclo dedicado al director armenio Sergei Parajanov.

El cine argentino también tendrá “su cuota de homenajes y retrospectivas”, según lo anunciado en el sitio web del festival. Se podrá ver “La tregua” de Sergio Renán (la primera película argentina que compitió por un Oscar), una copia restaurada de “La Patagonia rebelde” de Héctor Olivera, y “Boquitas pintadas” de Leopoldo Torre Nilsson, de quien se celebran 100 años de su nacimiento.

Para la retrospectiva que celebra los 70 años del festival, se volverán a proyectar títulos que pasaron por Mar del Plata, como “El jefe” (1958) de Fernando Ayala, “Los venerables todos” (1963), en lo que además será un homenaje al recientemente fallecido Manuel Antín, “Buenos Aires viceversa” (1996) de Alejandro Agresti, Pizza, birra, faso (1997) de Israel Adrián Caetano y Bruno Stagnaro y “El abrazo partido” (2004) de Daniel Burman.

No hay novedades todavía sobre las películas que participarán de las competencias. En este sentido, muchos productores, directores y actores argentinos rechazaron invitaciones para participar en el festival a modo de protesta por el desfinanciamiento del sector, y se estaría organizando una suerte de festival paralelo (del 21 al 24 de noviembre), donde se podrán ver algunas de las mejores películas argentinas del año.