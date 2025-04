La historia de amor de María Becerra con JRei, quien le salvó la vida

¿Quién es J Rei?

Julián Reininger, más conocido como J Rei, es un artista urbano argentino que hoy se destaca en el género musical RKT. Su carrera musical comenzó cuando tenia tan solo 14 años, cuando comenzó a presentarse en competencias de Freestyle en las plaza de su barrio, en la zona oeste del Gran Buenos Aires.

J rei .jpeg

En el año 2018 lanzó su primera canción a través de su canal de Youtube al estilo trapcon el nombre: “A 2 rayas de mi tablero”. En 2020, lanzó su primer gran éxito “Pininfarina”. Hoy el video, en el que aparece dando vueltas en auto con sus amigos y haciendo willie con la moto, cuenta con más de tres millones de visitas. El despegue de esta canción, le valió para hacer un remix en 2020 junto a Neo Pistea y Duki, dos referentes de la escena musical.

Bastaron solo dos años para que J Rei se convierta en uno de los líderes del genero RKT, cuando publicó la canción “Tu Turrito”, junto a Callejero Fino. “Ahora te me haces divina, cuando te cruzo por la esquina y me acuerdo tus gritos diciendo que yo era tu turrito”, versa la canción en un videoclip donde se ve a los artistas con conjuntos deportivos, compartiendo un asado con un Fernet en la mano.

Embed

Ese mismo año, en 2022, colaboró con el artista español Quevedo, llevando su música y el emblemático trago argentino al público europeo. “Y le gusta mi flow de turro loca al verme. Yo no le invito un champú, le invito un fernet”, versa la canción "Fernet" en colaboración con el cantante madrileño. A partir de ahí, lanzó otros éxitos como “Pechito Partido”, “Turrito” (junto a BM) y “Sin Berretín” (junto a Ysy A), "Superclásico" (junto a Migrantes, FARBO y Nico Valdi) consolidando su lugar en la escena musical urbana.

Embed

La historia de amor de J Rei y María Becerra

La Nena de Argentina y J Rei comenzaron a salir en secreto aproximadamente en 2022, siendo dos indiscutibles estrellas en la escena musical argentina. En ese entonces, María venía de terminar su mediática relación con Rusherking, mientras Julián había tenido un breve vínculo con Cazzu, quien además era amiga de María.

“Ella me encaró a mi. Me había etiquetado en Instagram porque estaba escuchando Tu Turrito”, contó J Rei en una entrevista con Luzu TV. “Puede ser que esta la cabida o que por ahí quiere hacer un remix en mi canción. Yo no le hable más y al otro día ella me escribió y me puso "Holi que ondi?" recordó J Rei.

Su primera cita, según él mismo relató, fue digna de una película de comedia romántica. J Rei la invitó a su casa en Zona Oeste, pero cuando llegaron se encontraron con que no había ni luz ni televisión. Incluso, cuando quiso buscar un parlante para poner música, se dio cuenta de que se lo había olvidado. Sin embargo, a pesar de todos los contratiempos perece que la conexión fue indiscutible ya que tan solo un año después, en agosto de 2023, durante unas vacaciones en Grecia, María le pidió compromiso a Julián.

“Me dijo que sí. Comprometidos. Te amo tanto, mi amor, me estalla el corazón de felicidad... No paro de llorar, Dios. Qué afortunada soy de haberte encontrado”, escribió la cantante emocionada en un posteo que compartió en su cuenta de Instagram.

maria se comprometio con j rei .jpeg

Desde entonces, la pareja se muestra unida y muy enamorada. Contantemente comparten momentos especiales en redes sociales mientras se acompañan en cada paso profesional. Más allá de la fama, los millones de reproducciones y el reconocimiento internacional, tanto María como Julián siguen fieles a su estilo y a sus raíces. Orgullosos de su origen barrial, llevan ese ADN en cada letra, en cada videoclip, en su estética y en su forma de ser.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de (@j.reiii)

Esa misma complicidad se vio reflejada cuando María debió ser internada de urgencia por un embarazo ectópico. Fue Julián quien, al notar los primeros signos de alarma, actuó con rapidez y la llevó al hospital, ayudando a salvarle la vida.

>>Leer más: María Becerra en Rosario: miles de fanáticos hacen fila desde temprano para ingresar a la ex Rural