Embarazo ectópico: qué le pasó a María Becerra

Algunas causas de un embarazo ectópico son enfermedad inflamatoria pélvica (EIP), endometriosis, tejido cicatricial de operaciones previas en el abdomen o las trompas de falopio, anomalías congénitas en las trompas de Falopio, fumar.

Los síntomas de un embarazo ectópico pueden ser similares a los de un embarazo normal, como fatiga, náuseas o dolor abdominal. Sin embargo, a medida que avanza la gestación, pueden aparecer otros síntomas más graves, como dolor abdominal unilateral muy fuerte, sangrado vaginal anormal, debilidad y sensación de desmayo, dolor de lumbago, dolor en los hombros, presión intensa en el recto, palidez y tensión baja.

Para prevenir complicaciones, se debe extraer el tejido ectópico. El tratamiento puede realizarse con medicación, cirugía laparoscópica o cirugía abdominal.

El triste momento de María Becerra

"Mari salió sana y salva de la operación y, luego de pasar por terapia intensiva, se encuentra estable, en recuperación y reposo. El proceso de sanación es profundo y requiere tiempo, cuidados y mucho amor. Su bienestar físico y emocional es nuestra máxima prioridad. Confiamos en que juntas recorreremos este camino a nuestro propio ritmo, con la fuerza y el amor que nos une", señalaron sus familiares en el comunicado.

>> Leer más: María Becerra se aleja de las redes sociales para preservar su salud mental

Por último, agradecieron profundamente "el respeto, la empatía y el acompañamiento. Las actividades profesionales y públicas quedan suspendidas hasta nuevo aviso, priorizando su recuperación".

comunicado maria becerra.jpg

María Becerra y su deseo de ser madre

La Nena de Argentina abrió su corazón en varias entrevistas sobre su deseo de ser madre en el futuro y se sinceró al decir que que J Rei es el amor de su vida.

"Tuve hace un tiempo un embarazo ectópico, fue bastante duro, lo sigue siendo, es un duelo, uno se prepara mentalmente para otra cosa", comenzó la cantante. Y continuó: “Y sí, medianamente rápido, como a la semana de que me enteré. Estábamos ahí pensando en 'cómo le vamos a decir a la familia'. 'Bueno, pero esperemos', decíamos. Yo quería esperar a tener tres meses para contarlo", dijo en diálogo con Susana Giménez.

"Yo tenía miedo, porque desde el primer momento sentí muchos dolores. Y yo sentía y decía: 'esto no es un embarazo normal'. Para mí no estaba bien mi embarazo", se sinceró.

maria becerra.jpg

Luego continuó detallando sobre cómo comenzaron los dolores: "Un día estaba ensayando para un evento de los Latin Grammy y tenía dolores muy fuertes. Di una entrevista, tenía la panza tan hinchada que me tuve que desabrochar el botón, terminé y me fui corriendo a donde estaba mi pareja”.

“No quería ir a una clínica porque nadie sabía. Llamé a una amiga, ella me ayudó. Ahí me hicieron un estudio y me dijeron que estaba con una hemorragia interna, ahí me operaron, eso fue hace unos días”, sumó al relato. "Yo sueño con ser madre y él con ser padre. Él es el amor de mi vida", cerró.