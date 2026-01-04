Reconquista celebra la tercera edición del Festival del Jaaukanigás
Reconquista celebra la tercera edición del Festival del Jaaukanigás

Reconquista abre este fin de semana la temporada nacional de festivales de folclore 2026

4 de enero 2026 · 08:00hs

Reconquista abrió este fin de semana la temporada de festivales folklóricos de la República Argentina con la tercera edición del Festival del Jaaukanigás, un evento que ya se consolida como uno de los grandes encuentros culturales del verano en el norte santafesino y que vuelve a posicionar a la ciudad como referencia nacional del folklore, la danza y la identidad litoraleña.

Durante tres jornadas consecutivas, del 2 al 4 de enero, el escenario del Jaaukanigás reúne a artistas consagrados, nuevos talentos, ballets, talleres y propuestas que reflejan la diversidad cultural del país, con una fuerte impronta regional.

El Sies atendió a los heridos luego del accidente del joven estudiante de Funes

Fue operado el estudiante de Funes herido en el choque de lanchas en Reconquista

El Sies atendió a los heridos luego del accidente del joven estudiante de Funes

Un joven de Funes sufrió un grave accidente navegando en el norte de Santa Fe

Reconquista abre el calendario de festivales folclóricos 2026

Con esta programación, Reconquista se convierte en la primera ciudad del país en poner en marcha el calendario de festivales folklóricos 2026, marcando el pulso de lo que será una intensa temporada de celebraciones populares en todo el territorio nacional.

La tercera edición del festival comenzó este viernes con una propuesta diferente y profundamente identitaria: la Peña Folclórica del Jaaukanigás, pensada como una gran juntada chamamecera y litoraleña, ideal para compartir, bailar y vivir el folklore desde un formato cercano y popular.

Sobre el escenario pasaron: Gran juntada chamamecera, Raíces del Litoral, Aura Folclore, Taller de danzas Tinkuy Angiru, Código Nativo, pareja de danza tradicional Marti–Morzán, Daniel Cuevas y Taller de danzas folclóricas Tradición Gaucha.

La peña no sólo funcionó como antesala del festival central sino también como un espacio de encuentro para artistas, bailarines y público, reforzando el espíritu comunitario que caracteriza al Jaaukanigás.

La noche central del festival tuvo una grilla de alto nivel artístico, con figuras reconocidas a nivel nacional y regional, y una fuerte presencia de la danza folklórica en sus distintas expresiones, en la que el público disfrutó de Raly Barrionuevo, uno de los máximos referentes del folklore contemporáneo argentino; Taller Municipal de Danzas Folclóricas “De Allá Ité”; Antonio Tarragó Ros, emblema del chamamé y la cultura del Litoral; pareja tradicional Benítez–Fernández (pareja finalista del Precosquín 2026); Neike Chamigas!; Liani Blanco y Patricia Gómez; pareja estilizada Fernández–Bais (pareja finalista del Precosquín 2026); Atardeciendo Amaneceres, y Ballet Yerokí.

La jornada de este domingo será una de las más convocantes

La jornada de este domingo, desde las 18, será uno de los puntos más convocantes del festival, combinando tradición, renovación y excelencia artística, con una puesta en escena pensada para toda la familia.

El cierre del Festival del Jaaukanigás estará marcado por una programación extensa y diversa, que incluirá propuestas infantiles, grupos vocales, compañías de danza folklórica y contemporánea, y ballets de amplia trayectoria.

El escenario recibirá a Tradición Gaucha Infantil; Efraín Colombo; Pareja de danza Lidia y Pedro; Gualamba Folclore; Enchamigarte; Nuestro Canto;

Llanural Compañía de Danzas; Darío Sandrigo Grupo; Ballet Amerindia; Espuelas de Plata; Vórtice, cuerpo de baile contemporáneo, y Centro Artístico Neconac’ta.

La jornada final se destacará por su amplitud estética, integrando folklore tradicional, nuevas expresiones escénicas y propuestas contemporáneas, en sintonía con la identidad cultural diversa que promueve el festival.

Reconquista, cultura y turismo

La tercera edición del Festival del Jaaukanigás no sólo representa un hito cultural sino también un impulso clave para el turismo, la economía local y la proyección regional de Reconquista. Al abrir el calendario nacional de festivales folklóricos, la ciudad se posiciona estratégicamente en la agenda turística de verano, atrayendo visitantes de distintas provincias y fortaleciendo su perfil como destino cultural.

El Jaaukanigás vuelve a demostrar que el folklore no es sólo música y danza sino también identidad, encuentro, memoria y futuro. Y una vez más, Reconquista levanta la bandera del Litoral para darle inicio a una nueva temporada de festivales en toda la República Argentina.

domingo 4 de enero de 2026

Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente en zona sur

Un hombre de 26 años fue ultimado a balazos este sábado por la noche cerca de Circunvalación. La víctima murió tras ingresar al Heca
Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente en zona sur
Monumento a la Bandera: arrancan nuevas obras y habrá sectores cerrados desde este lunes
La Ciudad

Monumento a la Bandera: arrancan nuevas obras y habrá sectores cerrados desde este lunes

Año nuevo, tensiones políticas nuevas

Por Javier Felcaro
Exclusivo suscriptores

Año nuevo, tensiones políticas nuevas

Avanza el tercer carril de la autopista a Santa Fe: la mano a Rosario ya está terminada
La Ciudad

Avanza el tercer carril de la autopista a Santa Fe: la mano a Rosario ya está terminada

Tragedia en Uruguay: murió un matrimonio de rosarinos en un choque en la ruta 136
La Ciudad

Tragedia en Uruguay: murió un matrimonio de rosarinos en un choque en la ruta 136

Fito Páez, más rosarino que nunca: del Honoris Causa a cuatro shows en una semana

Por Morena Pardo
Zoom

Fito Páez, más rosarino que nunca: del Honoris Causa a cuatro shows en una semana

