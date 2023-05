La China Suárez se convirtió en tía de una hermosa bebita japonesa

View this post on Instagram

A pesar de la confusión que pueda prestar su apodo, la China Suárez también tiene sangre japonesa, como indica su usuario de Instagram (que desde hace un tiempo es justamente @sangrejaponesa).

Su abuela fue Marta Mitsumori, descendiente de inmigrantes japoneses. En una ocasión, Eugenia compartió imágenes de sus abuelos en las redes y algunos se sorprendieron de que el mote de “China” tuviera efectivamente alguna raíz oriental, aunque no la correcta.

La mezcla territorial entre apodo y orígenes no siempre fue inocua. Según contó Suárez en la mesa de Mirtha Legrand, que la llamen “China” le ha traído problemas: “Tuve un tema con el embajador japonés. Mi hermano Agustín está muy conectado con Japón y viajó muchas veces, yo todavía no tuve la suerte de ir. A mí el embajador no me invitaba a ningún lado y le terminó diciendo a él que el motivo era que me decían China, pero tenía sangre japonesa”, explicó.