La Capital | Zoom | Rosarina

La banda rosarina RIOBA llega al CC Atlas con nuevas canciones y músicos invitados

Sus once músicos se subirán al escenario para dar un show que fusiona ritmos de raíz folclórica con sonoridades urbanas

21 de julio 2026 · 19:04hs
Google Seguir a La Capital en Google
La banda rosarina RIOBA se presentará este fin de semana con un concierto especial en el Complejo Cultural Atlas

La banda rosarina RIOBA se presentará este fin de semana con un concierto especial en el Complejo Cultural Atlas
La banda rosarina RIOBA llega al CC Atlas con nuevas canciones y músicos invitados

La banda rosarina RIOBA llega al CC Atlas con nuevas canciones y músicos invitados

RIOBA es una banda rosarina integrada por once músicos que, desde las costas del Paraná y las barriadas de la ciudad, construye canciones que reflejan la vida cotidiana, los encuentros, las historias y los paisajes que forman parte de la identidad de la región. Después de varios meses de trabajo compositivo y sesiones de grabación, el grupo dará un concierto especial este fin de semana que incluirá un nuevo repertorio y la participación de músicos invitados.

La cita será este viernes 24 de julio a las 21 en el Complejo Cultural Atlas (Mitre 645). Las puertas de la sala abrirán a las 20.30 y las entradas anticipadas se encuentran disponibles a través de CentroTicket o en la boletería del lugar.

La banda está integrada por Nano Rojo y Facundo Tarrés en voces, guitarras y piano; Diego Arce en voz; Cristian Deninno en bajo; Fernando Passini en batería; Facundo Galanti en guitarra eléctrica; Damián Heredia en trompeta; Jorge Martínez en violín; Esteban Strada en clarinete; y Facundo Guerrero en saxofón. La producción y el trabajo de audio están a cargo de Federico Passini.

>> Leer más: La Milonga Universal revive el espíritu de El Levante con una noche de tango en Rosario

Con una propuesta que fusiona ritmos de raíz folclórica con sonoridades urbanas, las canciones de RIOBA dialogan con el rock, el funk, el folklore y distintos géneros populares hispanoamericanos, incorporando también influencias del candombe, la bossa nova, el son cubano y sonidos mediterráneos. Entre la metáfora, la poesía y la combinación de cuerdas de nylon, vientos, percusión y voces, RIOBA recorre distintos climas musicales y construye arreglos que transitan entre la intimidad de la canción popular y la energía de una formación de gran formato.

“Concebimos a la cultura popular de esta región como una de las formas de vida más genuinas de nuestro tiempo”, expresan desde la banda, que encuentra en la canción un espacio para celebrar las raíces y proyectarlas hacia nuevas búsquedas sonoras.

El recital en el Atlas marcará una nueva etapa para el grupo, que planea mostrar parte del material que viene trabajando en los últimos meses. Entre el repertorio del ciclo habrá composiciones propias, además de interpretaciones de canciones de bandas influyentes como Los Abuelos de la Nada, Sumo y Charly García.

RIOBA, una banda con identidad rosarina

Desde sus primeros ensayos, RIOBA fue construyendo una identidad ligada a la música popular y a los escenarios de Rosario. Con un repertorio que combina composiciones propias y versiones de referentes del rock nacional, consolidó su camino en el encuentro con el público local.

A lo largo de su recorrido, se presentaron en distintos escenarios de la ciudad. Entre los espacios figuran Casa Brava, Majo Club, Refi, Que Sea Rock, Distrito 7, Mordisco Bar, Casona Yiró, Biblioteca Argentina y el Club San Martín, lugares que se han convertido en puntos de encuentro para la música independiente local.

RIOBA ya cuenta con el disco "Río y Barrio" y el EP "La quinta copa". Actualmente se encuentra grabando dos nuevas canciones que se incorporarán a su repertorio en los próximos meses. Todo ese material puede escucharse en plataformas digitales como Spotify y YouTube, mientras que el día a día de la banda se comparte a través de su cuenta de Instagram.

>> Leer más: Arranca "El teatro va al barrio" con funciones gratuitas y una obra sobre mujeres privadas de la libertad

Noticias relacionadas
Rosarina. El plantel de Defensores Unidos festejó en Ludueña, en el gran triunfo ante Río Negro. 

Rosarina de Fútbol: Defensores Unidos mostró chapa de candidato en la Zona Campeonato de la B

Copa Santa Fe.  Las mujeres de Mercadito celebraron el triunfo que las deja bien posicionadas. La revancha será el domingo.

Copa Santa Fe: Social Lux venció a Adiur en la primera semifinal de ida del fútbol femenino

Rosarina. Provincial recibe a Unión de Álvarez, en el inicio de la Zona Campeonato en Primera A. 

Asociación Rosarina de Fútbol: vuelve la actividad en los torneos de primera e inferiores

Equipo de básquet de Provincial, en 1926. Fue uno de los primeros clubes en participar.

Cien años de vida de la Rosarina de Básquet: los más de 150 clubes que le dieron vida

Ver comentarios

Las más leídas

Furia contra Rosalía por un mensaje contra Argentina: devuelven entradas para los shows de la cantante

Furia contra Rosalía por un mensaje contra Argentina: devuelven entradas para los shows de la cantante

El ídolo en su casa: Leo Messi volvió a Rosario tras la final del Mundial 2026

El ídolo en su casa: Leo Messi volvió a Rosario tras la final del Mundial 2026

Dónde y cómo será el descanso de Messi en la Argentina

Dónde y cómo será el descanso de Messi en la Argentina

Paritarias en Santa Fe: ofrecieron un aumento mínimo de $180.000 hasta diciembre

Paritarias en Santa Fe: ofrecieron un aumento mínimo de $180.000 hasta diciembre

Lo último

La calificadora Moodys elevó la nota de la deuda soberana argentina

La calificadora Moody's elevó la nota de la deuda soberana argentina

Cómo hacer chocolate caliente en casa

Cómo hacer chocolate caliente en casa

Celebra Perú llega a Rosario con dos jornadas de música, danza y tradición

Celebra Perú llega a Rosario con dos jornadas de música, danza y tradición

La UNR anunció un incremento del 20% en los montos de las becas estudiantiles

Los beneficiarios son alumnos de grado y de escuelas preuniversitarias que reciben un acompañamiento económico mensual dentro del Programa de Becas 2026

La UNR anunció un incremento del 20% en los montos de las becas estudiantiles
Buscan a Micaela Albornoz en Córdoba: su familia denuncia secuestro y explotación sexual
Policiales

Buscan a Micaela Albornoz en Córdoba: su familia denuncia secuestro y explotación sexual

Paritaria docente:  ofrecen un aumento del 15% y llevan la suba anual al 49%
La Ciudad

Paritaria docente:  ofrecen un aumento del 15% y llevan la suba anual al 49%

Comenzó el juicio a dos policías acusados de abusar de una nena en Roldán
Policiales

Comenzó el juicio a dos policías acusados de abusar de una nena en Roldán

Condenaron a nueve años de prisión a un abuelo por abusar de su nieta
Policiales

Condenaron a nueve años de prisión a un abuelo por abusar de su nieta

La Capital se posicionó como el segundo medio digital con más audiencia del país
La Ciudad

La Capital se posicionó como el segundo medio digital con más audiencia del país

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Furia contra Rosalía por un mensaje contra Argentina: devuelven entradas para los shows de la cantante

Furia contra Rosalía por un mensaje contra Argentina: devuelven entradas para los shows de la cantante

El ídolo en su casa: Leo Messi volvió a Rosario tras la final del Mundial 2026

El ídolo en su casa: Leo Messi volvió a Rosario tras la final del Mundial 2026

Dónde y cómo será el descanso de Messi en la Argentina

Dónde y cómo será el descanso de Messi en la Argentina

Paritarias en Santa Fe: ofrecieron un aumento mínimo de $180.000 hasta diciembre

Paritarias en Santa Fe: ofrecieron un aumento mínimo de $180.000 hasta diciembre

Mercado de pases: altas y bajas de Newells y Central de cara al torneo Clausura

Mercado de pases: altas y bajas de Newell's y Central de cara al torneo Clausura

Ovación
Newells cerró la llegada de Alan Soñora y gestiona la incorporación de García Basso

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's cerró la llegada de Alan Soñora y gestiona la incorporación de García Basso

Newells cerró la llegada de Alan Soñora y gestiona la incorporación de García Basso

Newell's cerró la llegada de Alan Soñora y gestiona la incorporación de García Basso

Quiénes son los árbitros que tendrán Central y Newells en el arranque del torneo Clausura

Quiénes son los árbitros que tendrán Central y Newell's en el arranque del torneo Clausura

El Charrúa no pudo repescar a una de sus figuras de 2025, que jugará a préstamo en una liga regional

El Charrúa no pudo repescar a una de sus figuras de 2025, que jugará a préstamo en una liga regional

Policiales
Condenaron a nueve años de prisión a un abuelo por abusar de su nieta
Policiales

Condenaron a nueve años de prisión a un abuelo por abusar de su nieta

Narcomenudeo: piden 8 años de cárcel para un joven detenido con 200 gramos de marihuana

Narcomenudeo: piden 8 años de cárcel para un joven detenido con 200 gramos de marihuana

Cañada de Gómez: cinco imputados por apuñalar a un vecino durante los festejos del Mundial

Cañada de Gómez: cinco imputados por apuñalar a un vecino durante los festejos del Mundial

Discusión salvaje: lo imputaron por darle martillazos en la cabeza a otro hombre

Discusión salvaje: lo imputaron por darle martillazos en la cabeza a otro hombre

La Ciudad
Celebra Perú llega a Rosario con dos jornadas de música, danza y tradición
La Ciudad

Celebra Perú llega a Rosario con dos jornadas de música, danza y tradición

La UNR anunció un incremento del 20% en los montos de las becas estudiantiles

La UNR anunció un incremento del 20% en los montos de las becas estudiantiles

La Capital se posicionó como el segundo medio digital con más audiencia del país

La Capital se posicionó como el segundo medio digital con más audiencia del país

Paritaria docente:  ofrecen un aumento del 15% y llevan la suba anual al 49%

Paritaria docente:  ofrecen un aumento del 15% y llevan la suba anual al 49%

La humedad seguirá en Rosario varios días antes del ingreso de un nuevo frente frío polar
La Ciudad

La humedad seguirá en Rosario varios días antes del ingreso de un nuevo frente frío polar

Cañada de Gómez: cinco imputados por apuñalar a un vecino durante los festejos del Mundial
Policiales

Cañada de Gómez: cinco imputados por apuñalar a un vecino durante los festejos del Mundial

Mercado de pases: altas y bajas de Newells y Central de cara al torneo Clausura
Ovación

Mercado de pases: altas y bajas de Newell's y Central de cara al torneo Clausura

Robbie Williams aclaró que no consumió cocaína durante la final del Mundial
Zoom

Robbie Williams aclaró que no consumió cocaína durante la final del Mundial

Tras una larga disputa, la Nación firma con Pullaro el traspaso de la ruta A012
Política

Tras una larga disputa, la Nación firma con Pullaro el traspaso de la ruta A012

Milei explicó por qué no se realizaron festejos por la llegada de la selección argentina
Política

Milei explicó por qué no se realizaron festejos por la llegada de la selección argentina

Librerías de Rosario en alerta ante el proyecto de derogación de la ley del libro

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Librerías de Rosario en alerta ante el proyecto de derogación de la ley del libro

Por la invasión de palomas, cada vez más edificios de Rosario cierran sus patios y balcones

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Por la invasión de palomas, cada vez más edificios de Rosario cierran sus patios y balcones

Cómo es el cerebro tecnológico que está detrás de la baja de inseguridad
Policiales

Cómo es el cerebro tecnológico que está detrás de la baja de inseguridad

¿Argentina es un país racista? Claves para debatir la acusación que reavivó Samuel L. Jackson
La Ciudad

¿Argentina es un país racista? Claves para debatir la acusación que reavivó Samuel L. Jackson

Presión Mundial: cómo el estrés afectó la tensión arterial de los rosarinos
Suple

Presión Mundial: cómo el estrés afectó la tensión arterial de los rosarinos

El Polo de la Niñez de Rosario abrirá sus puertas el mes próximo

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

El Polo de la Niñez de Rosario abrirá sus puertas el mes próximo

Operativo delivery: policías simularon ser repartidores para desarticular un búnker de drogas
Policiales

Operativo delivery: policías simularon ser repartidores para desarticular un búnker de drogas

El tiempo en Rosario: un martes gris con lloviznas durante toda la jornada
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes gris con lloviznas durante toda la jornada

La boa perdida de Colegiales nunca existió: el inesperado final de la historia viral
Información General

La boa perdida de Colegiales nunca existió: el inesperado final de la historia viral

Juzgan al gerente de una banda narco que sembró violencia en Ludueña: piden 46 años de prisión
Policiales

Juzgan al "gerente" de una banda narco que sembró violencia en Ludueña: piden 46 años de prisión

Por qué recomiendan tomar mate en invierno
Información General

Por qué recomiendan tomar mate en invierno

Desaparición de Micaela Albornoz: movimientos con su tarjeta en Córdoba abren una nueva pista
Policiales

Desaparición de Micaela Albornoz: movimientos con su tarjeta en Córdoba abren una nueva pista

Matías Bottoni muestra avances en Barcelona tras su grave lesión: ya da más de mil pasos con un exoesqueleto
La Ciudad

Matías Bottoni muestra avances en Barcelona tras su grave lesión: ya da más de mil pasos con un exoesqueleto