La banda rosarina RIOBA llega al CC Atlas con nuevas canciones y músicos invitados

Sus once músicos se subirán al escenario para dar un show que fusiona ritmos de raíz folclórica con sonoridades urbanas

La banda rosarina RIOBA se presentará este fin de semana con un concierto especial en el Complejo Cultural Atlas

RIOBA es una banda rosarina integrada por once músicos que, desde las costas del Paraná y las barriadas de la ciudad, construye canciones que reflejan la vida cotidiana, los encuentros, las historias y los paisajes que forman parte de la identidad de la región . Después de varios meses de trabajo compositivo y sesiones de grabación, el grupo dará un concierto especial este fin de semana que incluirá un nuevo repertorio y la participación de músicos invitados.

La cita será este viernes 24 de julio a las 21 en el Complejo Cultural Atlas (Mitre 645) . Las puertas de la sala abrirán a las 20.30 y las entradas anticipadas se encuentran disponibles a través de CentroTicket o en la boletería del lugar.

La banda está integrada por Nano Rojo y Facundo Tarrés en voces, guitarras y piano; Diego Arce en voz; Cristian Deninno en bajo; Fernando Passini en batería; Facundo Galanti en guitarra eléctrica; Damián Heredia en trompeta; Jorge Martínez en violín; Esteban Strada en clarinete; y Facundo Guerrero en saxofón. La producción y el trabajo de audio están a cargo de Federico Passini.

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Con una propuesta que fusiona ritmos de raíz folclórica con sonoridades urbanas, las canciones de RIOBA dialogan con el rock, el funk, el folklore y distintos géneros populares hispanoamericanos, incorporando también influencias del candombe, la bossa nova, el son cubano y sonidos mediterráneos. Entre la metáfora, la poesía y la combinación de cuerdas de nylon, vientos, percusión y voces, RIOBA recorre distintos climas musicales y construye arreglos que transitan entre la intimidad de la canción popular y la energía de una formación de gran formato.

“Concebimos a la cultura popular de esta región como una de las formas de vida más genuinas de nuestro tiempo”, expresan desde la banda, que encuentra en la canción un espacio para celebrar las raíces y proyectarlas hacia nuevas búsquedas sonoras.

El recital en el Atlas marcará una nueva etapa para el grupo, que planea mostrar parte del material que viene trabajando en los últimos meses. Entre el repertorio del ciclo habrá composiciones propias, además de interpretaciones de canciones de bandas influyentes como Los Abuelos de la Nada, Sumo y Charly García.

RIOBA, una banda con identidad rosarina

Desde sus primeros ensayos, RIOBA fue construyendo una identidad ligada a la música popular y a los escenarios de Rosario. Con un repertorio que combina composiciones propias y versiones de referentes del rock nacional, consolidó su camino en el encuentro con el público local.

A lo largo de su recorrido, se presentaron en distintos escenarios de la ciudad. Entre los espacios figuran Casa Brava, Majo Club, Refi, Que Sea Rock, Distrito 7, Mordisco Bar, Casona Yiró, Biblioteca Argentina y el Club San Martín, lugares que se han convertido en puntos de encuentro para la música independiente local.

RIOBA ya cuenta con el disco "Río y Barrio" y el EP "La quinta copa". Actualmente se encuentra grabando dos nuevas canciones que se incorporarán a su repertorio en los próximos meses. Todo ese material puede escucharse en plataformas digitales como Spotify y YouTube, mientras que el día a día de la banda se comparte a través de su cuenta de Instagram.

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