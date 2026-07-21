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Librerías de Rosario en alerta ante el proyecto de derogación de la ley del libro

Advierten que la iniciativa pone en riesgo la continuidad de librerías independientes y la diversidad de sellos editoriales y autores

Carina Bazzoni

Por Carina Bazzoni

21 de julio 2026 · 06:50hs
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La derogación de la ley del libro llevará al cierre de pequeñas y medianas librerías

Foto: Héctor Río / La Capital

La derogación de la ley del libro llevará al cierre de pequeñas y medianas librerías, advierten desde el sector.

Con consignas como "defendé la librería de tu barrio" o "la ley del libro no se toca", las librerías independientes de Rosario salieron al cruce del proyecto impulsado por el gobierno nacional para derogar las leyes de Defensa de la Actividad Librera y la Ley de Fomento del Libro y la Lectura. Según advierten, la iniciativa empujará al cierre de locales independientes, sellos editoriales y autores que fomentan la diversidad, la identidad cultural y el acceso a la lectura en distintas regiones del país.

Ambas propuestas se aprobaron en 2001 y significaron un salvavidas para la actividad librera, especialmente para las pequeñas y medianas empresas del sector. Sobre todo, el punto de la ley de defensa de la actividad que establece que editores, importadores o representantes de libros deben fijar un precio uniforme de venta al público de los libros que edite o importe.

En enero de 2024, la derogación de la ley de defensa de la actividad librera formó parte del proyecto de Ley Ómnibus que el Ejecutivo envió al Congreso para su tratamiento. Este viernes el gobierno nacional volvió a llevar el tema al Senado.

"Esta ley se empezó a trabajar cuando Carrefour llegó al país y empezó a ofrecer títulos de libros considerados best sellers con descuentos del 40 o 50 por ciento, porque en realidad eran gancho para la venta de otros productos. Los libreros no podíamos hacer lo mismo, porque no llegábamos a obtener ese beneficio y no podíamos competir", recuerda José Perico Pérez, fundador de librería Homo Sapiens y del sello editorial que lleva el mismo nombre.

La norma, asegura, protege un bien cultural como el derecho a la lectura y no un privilegio para las librerías. En Rosario hay aproximadamente una veintena de librerías independientes que participan de la cámara que las agrupa. Son espacios de trato cercano con los lectores, que organizan o participan de las actividades culturales que se desarrollan en la ciudad y dan espacio a sellos y publicaciones autogestivas.

Pérez apunta que Argentina no es el único país que cuenta con legislación que unifica el precio de los libros. "Francia impulsó la llamada Ley Lang en 1981, para proteger a las pequeñas librerías de la presión de las grandes cadenas. España y Alemania tienen leyes similares. Inglaterra, en cambio, no siguió ese camino y cerraron un montón de librerías porque no podían competir con esos precios".

Para el librero, la derogación de la ley de fomento argentina tendrá las mismas consecuencias. "Muchas librerías no van a poder subsistir, pero además se verá gravemente afectada la bibliodiversidad (el acceso a una amplia variedad de obras, géneros y autores) ya que las pequeñas y medianas librerías visibilizan la producción de editoriales independientes o publicaciones autogestionadas", destaca.

Pero, además, explica, estas leyes "no generan ningún gasto económico al Estado, ni comprometen el presupuesto nacional. Por eso, lo que pedimos es que no modifiquen leyes que funcionan y que permiten fomentar y hacer más accesible y cercana la lectura".

Libros en todo el país

El reclamo no es exclusivo de los libreros rosarinos. Este lunes, referentes de distintas cámaras del sector mantuvieron una reunión para acordar estrategias conjuntas para apoyar la continuidad de esta legislación.

"El proyecto ingresó el viernes al Senado y este lunes nos reunimos, con las asociaciones de librerías, de editoriales y la cámara de publicaciones para hacer una campaña pública explicando de qué se trata esta ley, para qué sirve y por qué se hizo", explicó Joaquín Ramos, secretario de la Cámara Argentina del Libro, que representa a más de quinientas editoriales, librerías y distribuidoras nacionales.

Ramos destaca que la unificación en el precio de venta de los libros "no sólo pone en pie de igualdad a librerías pequeñas y grandes cadenas, sino que permite tener un país tan lleno de librerías y editoriales, ya que sin ley de precios fijos quienes están en una posición dominante empiezan a vender más barato lo que lleva al cierre de las librerías más pequeñas".

La iniciativa, suma, llega en un momento en que el consumo de libros se encuentra en caída, restringido tanto por la crisis económica como por otras formas de lectura. De todas formas, aclara, "aunque la situación económica fuera buena, que no lo es, tener el precio del libro fijo garantiza la competencia, que todos tengamos el mismo libro y que la gente elija donde comprar. Que existan más librerías significa que hay más espacios para libros que no son sólo best sellers. Por eso, esta ley ayuda a que no se supermercadice el mercado del libro", advierte.

Porque sin librerías "muere un poco la actividad cultural en todo el país y tampoco llegarían libros a un montón de ciudades o localidades pequeñas", concluye.

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