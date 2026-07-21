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Arranca "El teatro va al barrio" con funciones gratuitas y una obra sobre mujeres privadas de la libertad

El ciclo municipal comienza este viernes con “Dentro”, una producción rosarina que aborda violencia, exclusión y derechos desde una perspectiva feminista. La propuesta llegará a escuelas y clubes de la ciudad.

21 de julio 2026 · 07:10hs
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La obra de teatro Dentro tendrá tres funciones gratuitas en distintos espacios de la ciudad. 

La obra de teatro "Dentro" tendrá tres funciones gratuitas en distintos espacios de la ciudad. 

Mimi, La Turca, Paquita y Peca son cuatro mujeres en situación de encierro penitenciario, con historias de violencia, abandono y exclusión que comienzan a transformarse cuando una de ellas les propone algo fuera de lo común: actuar. Esa es la premisa de “Dentro”, la obra de teatro rosarina que dará inicio a la programación de “El teatro va al barrio”, una iniciativa municipal que busca acercar funciones gratuitas a escuelas, clubes, instituciones y espacios comunitarios de la ciudad.

Bajo la dirección de Federico Cuello y con las actuaciones de Florencia Crende, Carmela Gil Pujol, Carolina Rossi y Yanina Rebeca Sawicz, la producción pone en escena la vida de estas cuatro mujeres y el modo en que el teatro aparece como una posibilidad en el encierro. “"Dentro" habla de cómo el teatro, y las artes en general, son una forma de sobrellevar el padecimiento humano, mostrando al mismo tiempo una realidad social compleja e invisibilizada, llena de estigmas sociales, como lo es la de estar privado de la libertad”, contó Carmela Gil, protagonista de la obra, en diálogo con La Capital.

Luego de presentarse en la ciudad de Buenos Aires y de realizar temporadas en salas rosarinas como Espacio Bravo, La Orilla Infinita y Cultural de Abajo, "Dentro" llega a nuevos públicos con una función gratuita con inscripción previa, el viernes 24 de julio a las 20 en el Club San Martín, en el marco de la edición 2026 del ciclo "El teatro va al barrio”.

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Impulsado por la Secretaría de Igualdad, Género y Derechos Humanos, a través de la Dirección General de Derechos Humanos, el ciclo enmarcado dentro del Programa Educación en Derecho, tiene el propósito de sacar el teatro de las salas y “llevarlo a aquellos límites de la ciudad, en donde las personas, por diferentes causas, no llegan a acercarse al teatro”, explicó Virginia Coffré, directora de la dirección general de DDHH, dependiente de la secretaria de Igualdad, género y Derechos humanos.

Según detalló, la propuesta busca utilizar el teatro como una herramienta para reflexionar sobre distintas problemáticas y promover el debate en torno a los derechos humanos desde otros lenguajes. “A veces los derechos humanos se vuelven tan abstractos que lo que buscamos es transversalizarlos. Usar el teatro como otro lenguaje para conversar los conflictos de la sociedad, generar preguntas sobre lo que está ocurriendo y reflexionar sobre una problemática para ver qué nos dispara y qué nos hace pensar”, sostuvo.

Tras la función de apertura en el Club San Martín, el ciclo continuará con funciones gratuitas de “Dentro” el 26 de agosto a las 20 en la EEMPA N.º 1320 y el 8 de septiembre a las 18.45 en la EEMPA N.º 7307. En ese sentido, Coffré explicó: “Venimos trabajando mucho con las escuelas para adultos de Rosario y "Dentro" es una obra que apunta a un público adulto. Eso es significativo porque entendemos que muchas de las personas que asisten a estos espacios trabajan todo el día, cursan o cuidan a sus familias, por lo que difícilmente puedan acercarse a ver una obra de teatro. La idea es acercarles estos espacios”, sostuvo.

La elección de "Dentro" se suma a un trabajo que la Secretaría viene desarrollando junto al director Federico Cuello. El año pasado, el ciclo presentó "Paisaje", otra de sus producciones, y en esta edición decidieron volver a apostar por una obra que dialoga con uno de los ejes de trabajo del área: el feminismo y los derechos de las mujeres. “Las obras de Federico Cuello invitan a reflexionar sobre los derechos, sobre cómo habitamos la ciudad y los lugares. "Dentro" es una obra conmovedora. Con el director veníamos trabajando con la temática de Ni una menos y nos pareció que era buena para trabajar el feminismo, el lugar de la mujer y qué derechos están en juego”, afirmó la funcionaria.

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El detrás de escena de la obra "Dentro"

“Dentro” es la quinta producción de El Refugio Teatro, un grupo rosarino de investigación y creación escénica fundado en 2017. “Dentro nació hace dos años como una creación colectiva en contacto con las chicas de la ONG “Mujeres tras las Rejas” con las que comenzamos a tejer redes, sumado a los proyectos en común como son los talleres en la Unidad V de mujeres de Rosario, la participación en sus programas de radio y la posibilidad de llevar nuestro espectáculo al penal, con lectura de materiales escritos como la experiencia colectiva Nosotras (presas políticas) o Historias presas (de Raquel Miño y Graciela Rojas), que fueron disparadores para lo que luego sería la investigación y la escritura del espectáculo", contó Carmela Gil.

Ese trabajo de campo fue acompañado por un proceso de investigación teatral e histórica y por un entrenamiento colectivo de las actrices. A partir de allí comenzaron a tomar forma Mimi, La Turca, Paquita y Peca, cuatro mujeres en situación de encierro penitenciario cuyas historias se entrelazan sobre el escenario. La puesta propone un cruce permanente entre la ficción y la realidad, donde el teatro aparece dentro del propio teatro y el escenario se transforma una y otra vez. “Desde señoras que pasean, a trabajadoras de burdel, a brujas inquisidoras en rituales, espectros, turistas, pacientes de una sala de espera, y los vínculos entre ellas, que están atravesados por momentos de extrema crudeza, emotividad, ironía y humor”, describió la actriz.

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Para Gil, esa construcción es la que permite que la obra vaya más allá. “Dentro es una obra que te mantiene en vilo, no le sacas el ojo de encima porque todo el tiempo pasan cosas, y de esta manera el mensaje llega y genera inquietudes, interrogantes, reflexiones a partir de una perspectiva feminista e inclusiva. Es una obra que aborda problemáticas de violencia de género y también de maternidad, del amor, los sueños, la libertad y la igualdad”, explicó.

Después de presentarse en salas rosarinas y de recorrer distintos escenarios, la obra llegará ahora a nuevos públicos con tres funciones gratuitas en distintos puntos de la ciudad como parte del ciclo "El teatro va al barrio". En ese sentido, para la actriz, sacar el teatro de las salas tradicionales también es una forma de ampliar el derecho al acceso a la cultura. “Hoy en día el acceso a la cultura y al teatro está difícil. Mucha gente disfruta del teatro y las artes pero no pueden costearse una entrada porque primero tienen que ver cómo llegar a fin de mes, y esto pasa sobre todo en los barrios populares. La idea es salir de las salas para poder llevar el teatro a barrios, vecinales, clubes, escuelas y centros culturales, para llegar cada vez a más sectores”, sostuvo.

Y concluyó: “Nos parece valioso e importante que el Estado brinde estas oportunidades, que generan acercamiento entre los vecinos, las familias y los amigos, invita a la reflexión, al disfrute, a concientizar sobre lo social, las injusticias, lo estigmatizado y la violencia de género”.

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