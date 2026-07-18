Copa Santa Fe: Social Lux venció a Adiur en la primera semifinal de ida del fútbol femenino

Las defensoras del título 2025 se hicieron fuertes en Ludueña con los goles de Rocio Serra y Melisa Alfonso. La revancha, el domingo por Copa Santa Fe

Copa Santa Fe. Las mujeres de Mercadito celebraron el triunfo que las deja bien posicionadas. La revancha será el domingo.

Las representantes de la Asociación Rosarina de Fútbol disputaron una de las semifinales de la Copa Santa Fe 2026 y, en el partido de ida, Social Lux se quedó con el primer chico al derrotar a Adiur por 2 a 0 con los goles de Rocío Serra y Melisa Alfonso.

El encuentro se disputó en barrio Ludueña y la revancha será el próximo domingo en la cancha en el Viaducto. De ganar las naranjas por el mismo resultado se define con tiros penales

En la otra semifinal, Defensores de la Costa de Avellaneda goleó a Colón de Santa Fe por 5 a 0. La revancha será la próxima semana.

Tres semis en tres años

Otra vez se vieron las caras los equipos femeninos de Social Lux y Adiur. Fue el tercero consecutivo en semifinales del torneo provincial en sus sexta edición. Llegaban con un triunfo cada uno.

En la 2024, las naranjas se quedaron con la llave, disputaron la final ante Unión de Santa Fe y las santafesinas se quedaron con el trofeo provincial por segunda vez.

En el 2025, Social Lux obtuvo el título

El segundo enfrentamiento por las semifinales se dio en la temporada 2025 y las verdes de Ludueña se tomaron revancha al pasar al pasar de fase.

La final la disputaron ante Unión de Santa Fe, las defensoras del título 2024 y Mercadito, con los tiros penales, derrotaron a las tatengas y así levantaron la Copa Santa Fe por primera vez en su historia.

Se define en el Viaducto

Pasó el primer partido de ida en la semifinal entre los equipos de la Asociación Rosarina, ganó Social Lux el primer chico y el domingo se define en el Viaducto.

Además del partido en la Copa Santa Fe, ambos equipos deberán enfrentarse, entre el miércoles o jueves, por el encuentro adelantado por la segunda fecha de la Zona Campeonato en Primera A.