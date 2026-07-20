Matías Bottoni muestra avances en Barcelona tras su grave lesión: ya da más de mil pasos con un exoesqueleto

El joven del club Echesortu sigue su tratamiento y lanzó una cuenta de Instagram donde detalla el día a día de su rehabilitación tras el accidente que sufrió en mayo de 2025 en la final del Campeonato Nacional de Natación.

Matias Bottoni está desde febrero en Barcelona realizado su rehabilitación por la lesión en la cervical

Matías Bottoni continúa con su recuperación en Barcelona a más de un año de haber sufrido una grave lesión cervical cuando competía en el Campeonato Nacional de natación. Transitando la mitad del novedoso tratamiento de electroestimulación, el joven rosarino de 18 años manifiesta avances "de a poco", contó su madre Valeria a La Capital.

A punto de cumplir cinco meses en España, Matías Bottoni no detiene su tratamiento para recuperar la movilidad , que desde el 10 de mayo de 2025 tiene comprometida por un accidente en el precalentamiento de la final del Campeonato Nacional de natación, en el que representaba al club Echesortu. En el momento exacto que el nadador se lanzó al agua, otro colega emergió del fondo de la piscina y chocaron. El rosarino se llevó la peor parte debido a una lesión en la quinta vertebra de la cervical que le impidió mover y sentir del cuello para abajo.

Luego de la operación en el Hospital Italiano de Buenos Aires, poco a poco comenzó a ganar movilidad en la parte superior de su cuerpo. En el proceso de rehabilitación atravesó tres instituciones argentinas, pero cuando se agotaron las alternativas apareció la posibilidad de llegar al Instituto Guttman de Barcelona.

Desde fines de febrero, Matías sostiene una rehabilitación gracias a la colaboración de la gente y las campañas solidarias permanentes. En el medio, Matías y Valeria tuvieron que mudarse del lugar donde residían y día a día hacen lo imposible para conseguir los fondos para costear la continuidad de la terapia, cuyos gastos oscilan entre 8.000 y 10.000 euros mensuales.

Para lograr extender su estadía en Barcelona, Matías lanzó una cuenta de Instagram donde da detalles de su tratamiento y cuenta el día a día en España. A través de @matisinfrenos, el joven responde preguntas, muestra sus prácticas en rugby adaptado en Granollers, entre otros posteos. También participó de entrevistas para influencers europeos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Matías Bottoni (@matisinfrenos)

La evolución de Matías Bottoni

"Ahora estamos en el segundo mes del nuevo tratamiento de electroestimulación medular transcutánea. Es pronto igual, pero tuvo algunas mejoras", dijo Valeria Grimaux, madre de Matías, a La Capital.

Entre los avances, Bottoni deberá cambiar el respaldo de su silla de ruedas "por uno más bajo porque tiene mejor control de su cuerpo", señaló Valería. En los 14 meses de rehabilitación, Matías fue ganando sensibilidad en el tórax y comenzó a mover los brazos, poco a poco mejora la movilidad en sus manos y "comenzó a sentir contracciones de músculos que antes no sentía", agregó.

Mientras tanto, el joven de 18 años está en la lista de voluntarios para participar de un estudio científico que potencie su independencia y calidad de vida. "Es un tratamiento con células madre que se combina con el exoesqueleto que está usando. Porque con la tecnología las células madre están guiadas. La ventaja de estar en Barcelona es poder estar en la lista de voluntarios para estudios nuevos", explicó Valeria.

El exoesqueleto que le permite dar más de mil pasos por sesión

Una de las herramientas que incorporó recientemente a la rehabilitación es un exoesqueleto robótico denominado ABLE. Matías Bottoni ya casi 10 semanas con este tratamiento en el que mediante electrodos conectados a nivel de la cresta iliaca recibe electroestimulación y el exoesqueleto.

>> Leer más: La vida de Matías Bottoni a un año de su accidente medular: "Quiero estar en mi casa"

Se trata de un dispositivo diseñado para asistir la marcha en personas con lesiones medulares. A diferencia de otros sistemas más antiguos, como el Lokomat, que funcionan mediante arneses que sostienen al paciente mientras el robot reproduce los movimientos, este equipo permite trabajar soportando el propio peso corporal. De todas formas, parte de su rehabilitación aún sigue siendo con el Lokomat.

Los especialistas optaron por esta alternativa debido a la fuerza que Matías conserva en los brazos, lo que le permite mantenerse erguido sin necesidad de un sistema de suspensión. La característica tiene una ventaja adicional: favorece la carga ósea en los miembros inferiores y la cadera. "Con un mínimo movimiento el robot hace el paso", relató Valeria y añadió: "Se busca que el sistema nervioso de Matías vaya aprendiendo de esto y generando nuevas conexiones".

Según explicó Luciano, Matías presentaba signos iniciales de osteopenia, una disminución de la densidad mineral ósea que puede evolucionar hacia cuadros de osteoporosis.

El trabajo en posición vertical ayuda a preservar la salud de los huesos y evita parte de las complicaciones asociadas a la inmovilidad prolongada. Durante cada sesión, el joven realiza más de mil pasos asistidos.

Además, el nivel de ayuda que brinda el robot se ajusta según la evolución del paciente. Actualmente el dispositivo interviene apenas en un 17% del movimiento, un porcentaje considerado bajo dentro del tratamiento.

Cómo colaborar

Para sostener la continuidad del tratamiento, familiares y amigos impulsan una campaña solidaria abierta a toda la comunidad. Las donaciones pueden realizarse a través del alias: LUCIANOMARTINBOTTONI.

La familia agradeció el apoyo recibido durante el último año y destacó que la posibilidad de acceder a estas terapias de alta complejidad fue posible gracias a la solidaridad de miles de personas.

Ahora, el desafío es reunir los fondos necesarios para que Matías pueda permanecer varios meses más en una etapa que los médicos consideran determinante para su recuperación.