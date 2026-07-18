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Rosarina de Fútbol: Defensores Unidos mostró chapa de candidato en la Zona Campeonato de la B

Derrotó en forma merecida a Río Negro con los goles de Lencina y Idoria por la primera fecha. El sábado jugará el clásico con Mercadito en Rosarina

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

18 de julio 2026 · 21:56hs
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Rosarina. El plantel de Defensores Unidos festejó en Ludueña

Rosarina. El plantel de Defensores Unidos festejó en Ludueña, en el gran triunfo ante Río Negro. 
Rosarina. Provincial derrotó a Unión de Álvarez 3 a 1 en el inicio de la Zona Campeonato en Primera A. 

Rosarina. Provincial derrotó a Unión de Álvarez 3 a 1 en el inicio de la Zona Campeonato en Primera A. 

Regresó la actividad en la Asociación Rosarina de Fútbol con un programa de partidos para destacar. En barrio Ludueña se disputó el destacado de la 1ª fecha de la Zona Campeonato de la Primera B entre Defensores Unidos ante Río Negro, el mejor equipo del primer semestre.

El elenco de Humberto Primo e Iguazú, con un fútbol práctico, actitud y poniendo el corazón en cada jugada, se quedó un merecido triunfo por 2 a 0 con los goles de Mauro Lencina y Alfredo Idoria.

Río Negro terminó con 10

El equipo de barrio Belgrano terminó jugando con 10 por la expulsión del arquero Ivan Ricciuti cuando se jugaba el minuto 76.

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La nota de la tarde la dio el mediocampista Milton Zárate, quién volvió a vestir la casaca de Defensores Unidos después de 24 años. El jugador pasó a los 14 años a Rosario Central, jugó en primera división y también en lo hizo en Tiro Federal.

Defensores pegó primero

Desde el inicio, el local tomó la iniciativa con el buen trabajo colectivo en todos los sectores y en la primera situación logró abrir el marcador con tanto de Mauro Lencina, quien solo ante Ricciuti estampó el 1 a 0.

Con el correr de los minutos, el Rojo fue más, aprovechó los desacoples defensivos de Río Negro y contó dos chances para aumentar con los remates de Idoria y Tomás Udi, que salieron desviados,

La visita se adelantó en el terreno, emparejó el trámite y recién a los 29’ se aproximó por primera vez al arco del local con el tiro de Mauro Caruzo que salió desviado. De contra el local llegó en dos oportunidades pero otra vez Idoria y Udi dilapidaron la chance

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El Rojo lo ganó bien

El complemento fue más de lo mismo, el Rojo jugó tranquilo, manejó el balón y contó con oportunidades para liquidar el pleito. A los 76’ llegó la expulsión al arquero Ricciuti por tocar con la mano la pelota fuera el área.

A los 77’, Idoria definió mal ante la salida de golero Godoy Alegre y a los 83’ tuvo su revancha cuando con un toque preciso marcó el 2 a 0 definitivo. El final llegó con el buen trabajo de la terna arbitral de Arias, Zenarruza y Lefosse.

Defensores Unidos arrancó con el pie derecho en la Zona Campeonato en busca de los dos ascensos que otorga la Primera B. El domingo otra vez será local en clásico de Ludueña ante Social Lux.

Milton Zárate volvió a jugar

Milton Zárate volvió a calzarse la camiseta del club de sus amores. “Es un día inolvidable en mi carrera como jugador porque volví a ponerme la camiseta del Rojo después de 24 años. Estoy muy feliz por el afecto que recibí de la gente de Defensores Unidos”, dijo Milton Zárate.

Resultados de la Zona Campeonato: Social Lux 0 - Bancario 1, C.G. Rosario 3- Leones 0 y Defensores de Funes 4 - Tiro Suizo 0.

Por su parte, en la Zona Permanencia se dieron estos resultados: General Paz 2- Renato 0, 7 de Setiembre 1- Fisherton 3, Arijón 3 -1º de Mayo 3 y Botafogo 1- Alianza Sport 2.

Rosarina. Provincial derrotó a Unión de Álvarez 3 a 1 en el inicio de la Zona Campeonato en Primera A.

Rosarina. Provincial derrotó a Unión de Álvarez 3 a 1 en el inicio de la Zona Campeonato en Primera A.

Provincial arrancó derecho en la A

El Rojo del Parque Independencia comenzó con el pie la Zona Campeonato, en el inicio de la primera fecha en la Primera A, derrotó a Unión de Álvarez por 3 a 1 con los tantos de Francisco Labruna por (2) y Bautista Pusch. El descuento lo marcó Gonzalo Cardozo para el rojinegro y Emiliano Bonomelli contó con 2 penales, uno lo desvió y el otro se lo atajaron.

Resultado de la Zona Campeonato: Adiur 0- Pablo VI 2, Coronel Aguirre 0- Central 3 y Newell’s 4- Morning 0. En la Zona Permanencia tuvo estos resultados: El Torito 2- Banco 1, Tiro Federal 2- San Telmo 2, Mitre 1- Oriental 1 y Córdoba 1- Gálvez 2.

Resultados de la Primera C

En la tercera categoría se disputó la 17ª fecha con 5 encuentros: Sportivo Silva 1- 14 de Junio 0, María Reina 1- San Roque 3, Sarmiento 1- Juan XXIII 2, Argentino 1- San José 1 y Estrella Azul 0- Provincial B 2.

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