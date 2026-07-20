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El tiempo en Rosario: un martes gris con lloviznas durante toda la jornada

El Servicio Meteorológico anticipa un martes con alta humedad y una temperatura máxima que trepará hasta los 15º

20 de julio 2026 · 21:12hs
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Las lloviznas marcarán el pulso de toda la jornada.

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Tras un lunes marcado por las lloviznas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este martes cielo mayormente nublado, marcas térmicas acotadas y chances de precipitaciones hacia la tarde y la noche.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes en Rosario una jornada de tiempo frío, con registros térmicos que se moverán entre una mínima de 10º y una máxima que alcanzará los 15º, manteniendo la tónica invernal de los últimos días en la región.

El arranque del día se presentará con el cielo cubierto y vientos del sur. Con el correr de las horas, la nubosidad persistirá y el ambiente se tornará más húmedo, incrementando la inestabilidad hacia la tarde, momento en el que comienzan a registrarse algunas chances de chaparrones aislados que se acentuarán con el correr de las horas hacia la noche.

Cómo sigue el tiempo en Rosario

Para el resto de la semana, las condiciones irán mejorando paulatinamente de cara al fin de semana, aunque el frío seguirá presente:

Miércoles: hay anuncio de lluvias y tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana, con mejoras recién hacia la tarde, con una temperatura máxima estimada en 15º y una mínima que descenderá hasta los 8º.

Jueves: se espera un leve repunte en los registros térmicos, con una máxima de 16º y una mínima de 9º, bajo un cielo que alternará entre parcialmente y mayormente nublado.

Viernes: continuará la nubosidad variable en el cielo rosarino, acompañado por un nuevo ascenso en la temperatura máxima que trepará hasta los 19º, mientras que la mínima se mantendrá en los 9º.

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