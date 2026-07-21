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Dónde y cómo será el descanso de Messi en la Argentina

El capitán de la selección llegó al país para pasar unos días en Rosario con su esposa y sus hijos

21 de julio 2026 · 10:10hs
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Dónde y cómo será el descanso de Messi en la Argentina

Después de jugar su sexta Copa del Mundo, para Lionel Messi llegó el momento de descansar. Tal como trascendió, casi todos los jugadores volaron directamente al país para pasar algunos días en su ciudades natales junto a sus familias. En el caso de Leo, fue la ciudad de Rosario la que lo recibió con las puertas abiertas para un pequeño receso en su casa.

Varias horas después de la emotiva bienvenida a buena parte del plantel albiceleste en Ezeiza, Messi llegó a la ciudad. Pese a no haber hecho anuncio oficial sobre su llegada fueron muchos los santafesinos que se acercaron al aeropuerto de Fisherton para esperarlo, para saludarlo y para homenajearlo, aunque fuera desde lejos, tal como quedó registrado en las imágenes tomadas por La Capital.

El avión que trasladó a Lionel Messi después del Mundial 2026 llegó al Aeropuerto Internacional Rosario el martes 21 de julio de 2026, poco después de las 6 de la mañana.

El avión que trasladó a Lionel Messi después del Mundial 2026 llegó al Aeropuerto Internacional Rosario el martes 21 de julio de 2026, poco después de las 6 de la mañana.

El capitán de la selección nacional tomó un vuelo privado que arribó este martes minutos antes de las 6.30 de la mañana en el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas. En menos de media hora completó los trámites de rigor y se retiró a bordo de una de las camionetas que ingresó a la plataforma de la estación de Fisherton.

Dónde y cómo pasará su descanso Messi

Según trascendió, Messi tiene planeado pasar algunos días en su casa de Funes para descansar después de un agotar Mundial. Luego tiene previsto viajar a Estados Unidos nuevamente para reincorporarse a los entrenamientos con el Inter de Miami.

>>Leer más: A puro amor: los elogios de Anto Roccuzzo hacia Lio Messi por ser "el mejor ejemplo" para sus hijos

Técnicamente, la casa en la que Messi disfrutará de una merecida pausa pos Mundial no queda en la ciudad Rosario, sino en Funes, ciudad vecina, parte del departamento Rosario. Funes está ubicada a unos 12 km al oeste del microcentro rosarino. Conocida como el "Jardín de la Provincia" por sus abundantes espacios verdes, se ha convertido en el área de expansión residencial más demandada del Gran Rosario, y se destaca por sus barrios cerrados y un importante desarrollo de condominios, centros comerciales y salud.

Precisamente, dentro de uno de estos barrios cerrados privados, llamado Kentucky, Messi tiene su casa. Es uno de los más conocidos de la zona. Por el nivel de fama de Messi y la necesidad de preservar su intimidad y la de su familia, sería casi imposible para él vivir fuera de algún barrio cerrado ya que necesita de la seguridad durante las 24 horas.

Tal como se ha visto en las fotos compartidas por el Diez, su familia y sus amigos, se trata de una propiedad amplia pensada para que el futbolista y su familia estén cómodos pero también donde pueden recibir a los afectos cercanos, con mucho lugar al interior de la casa y un amplio espacio verde en el que ha organizado hasta pequeños torneos de fútbol para sus hijos. Son tan habituales las estadías breves de Messi en el barrio cerrado que los vecinos lo toman con normalidad, él es uno más. Hace tiempo, se lo ha visto en videos andando en bicicleta dentro del complejo junto a sus hijos, también recibiendo él mismo o Antonela algún delivery.

Como es de esperarse, es probable que con el pasar de los días el capitán reciba visitas de familiares y compañeros, como es el caso de Di María, que también reside en Funes.

Cuántos hijos tiene Messi y qué edades tienen

En principio, se espera que a Messi lo acompañen en este receso su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro.

El hijo mayor del futbolista es Thiago Messi, hoy de 13 años (nacido el 2 de noviembre de 2012). Su hermano del medio se llama Mateo Messi, tiene 10 años (nacido el 11 de septiembre de 2015). El más joven es Ciro Messi, de 8 años (nacido el 10 de marzo de 2018).

Todos viven con sus padres en Miami y entrenan en las categorías juveniles de la Academia del Inter Miami. Muchos ponen sus fichas en Thiago, debido a su linaje, y hacen la matemática de que en cuatro años, para el próximo mundial, estaría en edad de sumarse eventualmente a la selección argentina. Aunque, por ahora, claro está, son solo especulaciones.

Cómo es la salud de Jorge Messi, padre de Lionel

Jorge Messi, padre de Lionel Messi, ocupó los titulares de los diarios del mundo hace varias semanas cuando trascendió que atravesaba problemas de salud, a principios del Mundial 2026.

El hombre, de 68 años, estuvo varios días internado en Rosario por un problema de salud que generó preocupación en su entorno familiar, luego fue trasladado a Buenos Aires. Pero finalmente obtuvo el alta. La noticia llevó tranquilidad a la familia del capitán de la selección argentina y los fanáticos en general en medio del Mundial 2026.

La situación de Jorge Messi tomó relevancia pública después de que circularan versiones falsas sobre su salud. El episodio alcanzó mayor repercusión cuando Messi lloró durante el primer partido del Mundial y reconoció ante los medios que había cosas fuera de lo deportivo que lo tenían angustiado.

En paralelo, en redes sociales circularon falsos rumores que aseguraban que el padre del futbolista había fallecido, algo de lo que incluso se hizo eco un conocido streaming argentino. Frente a esas versiones, la familia Messi emitió un comunicado para desmentir los rumores y aclarar que Jorge Messi evolucionaba favorablemente. Además, pidió respeto por la privacidad familiar y reclamó prudencia en la difusión de información relacionada con su estado de salud.

El alta médica llegó pocos días antes del cumpleaños número 39 de Lionel Messi. Desde entonces, la familia ha decidido mantener máxima reserva sobre los detalles médicos de Jorge.

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Messi y su familia se fueron en distintas camionetas.

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