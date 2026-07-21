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¿Argentina es un país racista? Claves para debatir la acusación que reavivó Samuel L. Jackson

Una investigadora analiza si Argentina puede definirse como un país racista y diferencia al racismo fenotípico del estructural

21 de julio 2026 · 11:28hs
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Samuel L. Jackson calificó a Argentina como el país más racista del mundo. Una investigadora explica por qué esa afirmación simplifica un fenómeno complejo

Samuel L. Jackson calificó a Argentina como "el país más racista del mundo". Una investigadora explica por qué esa afirmación simplifica un fenómeno complejo

La derrota de la selección argentina en la final del Mundial 2026 volvió a abrir una discusión que excede al fútbol. Esta vez, el disparador fue un posteo compartido por el actor estadounidense Samuel L. Jackson, quien replicó una publicación en Instagram que calificaba a la Argentina como "uno de los países más racistas del mundo, si no el más racista".

La imagen, protagonizada por el personaje Stephen, el esclavo interpretado por el propio Jackson en Django Unchained, vestido con la camiseta de la selección argentina, se viralizó rápidamente y generó miles de reacciones. Y también reavivó un viejo debate: ¿es correcto afirmar que Argentina es un país racista?

Para Irina Vega, licenciada en Letras, investigadora y autora del libro Negros de mierda. Representaciones y deconstrucción de imaginarios, la respuesta requiere muchos más matices que un posteo en redes sociales.

"Argentina no es un país racista, tiene personas racistas"

"Argentina es un país racista es una pregunta tramposa", sostuvo Vega durante una entrevista en el programa Una Tarde +.

"Argentina tiene personas racistas, como todos los países. Si no, estaríamos ejerciendo una metonimia, tomando una parte por el todo", explicó.

Sin embargo, aclaró que esa afirmación no implica negar la existencia del problema. Para la investigadora, el racismo existe y se expresa de distintas maneras, muchas veces incorporado al lenguaje y a las prácticas cotidianas.

El fútbol no genera el racismo, lo refleja

La especialista considera que los episodios registrados durante el Mundial deben leerse dentro de un fenómeno mucho más amplio.

>> Leer más: Samuel Jackson calificó a Argentina como "el país más racista del mundo"

"No considero que haya una reacción pasional. Es más complejo que eso. Hay racismo en el fútbol porque es un reflejo de una estructura colonial y contemporánea que atraviesa también instituciones como la FIFA", afirmó.

En ese sentido recordó que la FIFA implementó en 2024 un observatorio contra la discriminación y aprobó un protocolo específico para combatir el racismo durante los partidos.

Según datos difundidos por el propio organismo, solamente durante la primera fase del Mundial 2026 se detectaron 10.000 publicaciones racistas en redes sociales, una cifra que, según Vega, da cuenta de la dimensión global del problema.

El racismo estructural, el que más predomina en Argentina

Uno de los conceptos centrales de la investigación de Vega es el de racismo estructural, una forma de discriminación que, según explica, es mucho más frecuente en Argentina que el racismo basado exclusivamente en el color de piel.

"Hay dos tipos de racismo: el fenotípico, que tiene que ver con el color de piel y los rasgos físicos, y el estructural. El que mayor predomina en Argentina es el racismo estructural", explicó.

¿En qué consiste? "Es cuando asociamos determinadas prácticas, culturas, músicas, formas de vestir o lugares con 'los negros'. Decimos 'ese boliche es de negros' o 'vestirse así es de negro'. Ahí aparece el racismo estructural", detalló.

>> Leer más: La provocación de un diario de Barcelona contra Messi: "Una triste despedida de un Mundial"

Según la investigadora, esa forma de discriminación no apunta necesariamente al color de piel, sino que funciona como un mecanismo para etiquetar a determinadas personas por su origen social, sus consumos culturales o el lugar que ocupan dentro de la sociedad.

Una frase que el 94% escuchó, dijo o pensó

Como parte de una investigación desarrollada en el Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Nacional de Rosario, Vega analizó el uso de una expresión muy instalada en el habla cotidiana.

El resultado fue contundente. "El 94% de las personas de la muestra dijo, pensó o en algún momento expresó la frase 'negro de mierda'", señaló.

"Es una frase audible en Argentina porque está naturalizada", sostuvo. Para la especialista, justamente esa naturalización explica por qué muchas veces ciertas expresiones pasan inadvertidas o dejan de ser cuestionadas, aun cuando reproducen mecanismos discriminatorios.

El mito de que "en Argentina no hay negros"

Otra de las ideas que suele aparecer cuando se habla de racismo es que Argentina prácticamente no tiene población afrodescendiente.

Vega considera que esa afirmación desconoce parte de la historia nacional. Recordó que desde la conformación del Estado argentino se produjo un proceso de invisibilización de las comunidades afrodescendientes, pese a que participaron activamente en las guerras de independencia y en la construcción del país.

"Sabemos que entre nuestros grandes próceres estaban el sargento Cabral y María Remedios del Valle, que eran africanos o afrodescendientes. Sin embargo, con el devenir de la historia hubo un blanqueamiento político y cultural", explicó.

¿Está mal decir "negro"?

En medio del debate, la investigadora también hizo una aclaración sobre el uso del lenguaje.

Explicó que la palabra "negro" no siempre tiene una carga discriminatoria y que su significado depende del contexto y de la intención con la que se utiliza.

"En Argentina existen expresiones afectuosas como 'negrito', 'la negra' o 'mi negro'. Lo importante es el tono y el marco enunciativo", señaló.

También mencionó que términos como "afrodescendiente" o "afroargentino" son apropiados cuando se busca hacer referencia a la identidad de una persona sin reproducir estigmatizaciones.

El desafío de hablar de lo incómodo

Para Vega, la discusión que volvió a instalarse a partir del posteo de Samuel L. Jackson puede servir para revisar prácticas profundamente arraigadas. Pero, para eso, sostiene que primero hay que poner el tema sobre la mesa.

"Hay que hablar del elefante en la sala, hablar de lo que incomoda", afirmó.

En ese sentido, remarcó el rol que tienen las escuelas, las universidades y los medios de comunicación para generar conversaciones que permitan cuestionar prejuicios y desarmar expresiones que durante décadas fueron aceptadas como parte del lenguaje cotidiano.

Más allá de la polémica que se desató tras la final del Mundial, la investigadora considera que el verdadero desafío no pasa por responder a una publicación viral, sino por preguntarse qué prácticas siguen naturalizadas y cuánto queda por discutir sobre racismo en la sociedad argentina.

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