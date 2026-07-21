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Presión Mundial: cómo el estrés afectó la tensión arterial de los rosarinos

Es importante controlarse en los días posteriores a cualquier situación estresante y conocer la presión habitual en cada uno. Dónde medirse en Rosario

21 de julio 2026 · 08:12hs
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El Mundial comenzó el 11 de junio. Fue más de un mes de tensión

El Mundial comenzó el 11 de junio. Fue más de un mes de tensión, euforia y nervios 

Pasó el Mundial y quedaron las secuelas en el cuerpo: cansancio, estrés, nervios acumulados, excesos de comida y bebida. Por eso es importante revisar cómo está el organismo después de estas semanas tan especiales en las cuales Argentina llegó a la final del campeonato con una cantidad enorme de momentos "para el infarto". Uno de los primeros aspectos que hay que evaluar es la presión arterial. Desde el Colegio de Farmacéuticos de Rosario comentaron que en muchas farmacias recibieron más gente que de costumbre, que fue a controlar sus valores, en particular luego de los partidos. Un punto fundamental es conocer cuál es la presión habitual de cada uno, algo que muchos ignoran: de hecho, una de cada tres personas hipertensas desconocen su condición.

En la Argentina la hipertensión es un problema de salud masivo y serio en si mismo y porque es la puerta de ingreso a muchas otras enfermedades como las cardioavasculares y el ACV. Sin embargo, no se le da la importancia real que tiene.

¿Cuáles son los valores normales de presión arterial? Una presión arterial normal es la que se encuentra por debajo de 12/8. Se considera que una persona tiene presión alta o hipertensión cuando los valores son iguales o mayores a 14/9.

Leer más: Contractura Mundial: el alto impacto que recibió el cuerpo con el estrés de los partidos

La toma de la presión debe ser hecha por personas que conozcan la técnica

La toma de la presión debe ser hecha por personas que conozcan la técnica

¿Dónde medirse en Rosario?

Desde el Colegio de Farmacéuticos de Rosario confirmaron que en las últimas semanas, sobre todo luego de cada partido de la selección argentina en la Copa Mundial, se incrementaron las consultas de rosarinos y rosarinas que fueron a medirse la presión, preocupados por los altos niveles de estrés que manejaron durante los encuentros deportivos.

Sin dudas, los valores de tensión se pueden ver afectados por la emoción, la angustia, el estrés y las alegrías relacionadas con el fútbol, aseguran los especialistas.

Por eso, desde el Colegio profesional "queremos recordar que el control de la presión arterial es fundamental para la prevención y seguimiento de enfermedades cardiovasculares. Por eso, desarrollamos una Red de Farmacias Especializadas en Toma y Registro de la Presión Arterial", señaló la presidenta de la entidad rosarina, Carina Ianni.

Esta red está integrada por establecimientos "cuyos profesionales fueron capacitados, y por lo tanto, realizan mediciones siguiendo los protocolos y recomendaciones de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial".

La emotiva final del Mundial se vivió con intensidad. La presión arterial debe controlarse en todas las edades

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Orientar al paciente

La farmacia, señalaron desde el colegio profesional, "es el establecimiento sanitario más cercano y accesible para la comunidad. Allí, el farmacéutico puede realizar un control adecuado de la presión, orientar al paciente y recomendar atención médica cuando la situación lo requiera".

"El Mundial, (como otras situaciones que generan estrés prolongado) no deberían hacernos descuidar la salud", destacaron.

"Un simple control de la presión arterial puede ser una herramienta clave para prevenir complicaciones", enfatizaron. Y más en estos días.

Para conocer cuáles son las farmacias con personal capacitado para medir la presión arterial en Rosario y zona hay que ingresar a esta página de la institución o llamar al Colegio de Farmacéuticos al 341 4461500. También se puede consultar el listado en la farmacia cercana al domicilio.

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