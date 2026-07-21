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El ídolo en su casa: Leo Messi volvió a Rosario tras la final del Mundial 2026

El capitán de la selección argentina llegó al país en medio de una vigilia futbolera alrededor del Aeropuerto Internacional Islas Malvinas

21 de julio 2026 · 07:16hs
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Messi y su familia se fueron en distintas camionetas.

Foto: La Capital/Celina Mutti Lovera.

Messi y su familia se fueron en distintas camionetas.

Dos días después de la final del Mundial 2026 y una derrota dolorosa, Lionel Messi regresó este martes a la Argentina y completó el viaje hacia Rosario para descansar con su familia. El futbolista de Inter Miami arribó muy temprano y contó con un operativo de apoyo especial para irse a su casa mientras sus admiradores lo esperaban.

El capitán de la selección nacional tomó un vuelo privado que concluyó minutos antes de las 6.30 de la mañana en el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas. En menos de media hora completó los trámites de rigor y se retiró a bordo de una de las camionetas que ingresó a la plataforma de la estación de Fisherton.

Unas pocas personas llegaron a acercarse a una de las salidas laterales de la terminal aérea para tratar de saludar al exjugador de Barcelona y París Saint-Germain (PSG). Otras habían ingresado horas antes al primer piso de un sector del edificio, pero no pudieron ver el avión que trajo al ídolo después de la victoria de España en Nueva Jersey.

¿Cómo fue la llegada de Messi a Rosario?

La aeronave que trasladó a la Pulga utilizó la nueva pista del Aeropuerto Internacional Rosario. Dado que estaba fuera del alcance del amplio ventanal que suele utilizarse para seguir parte de la actividad en Fisherton, el aterrizaje pasó inadvertido en ese lugar.

Muchas personas no pudieron ingresar a la estación aérea, pero se quedaron en el playón de estacionamiento a la espera de algún indicio que les permitiera acercarse a Leo. Como era de esperarse, varias tenían camisetas de la selección argentina y carteles con mensajes de agradecimiento al campeón mundial en Qatar 2022 y subcampeón el último fin de semana en Estados Unidos.

>> Leer más: Uno por uno: quiénes son los jugadores de la selección que volvieron al país tras la derrota en la final

Varias horas después de la emotiva bienvenida a buena parte del plantel albiceleste en Ezeiza, el capitán tomó un camino diferente pero conocido. Cerca de las 7 de la mañana, Messi y su familia se fueron a bordo de distintas camionetas mientras la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) vigilaba la plataforma.

La estrella rosarina volvió en el final de una madrugada húmeda y fría, aunque el mal tiempo y la garúa no impidieron que los fanáticos se agruparan alrededor del aeropuerto. Mientras los hinchas expresaban su cariño y respeto, el futbolista de 39 años se retiró hacia su casa de Kentucky Club de Campo, en las afueras de Funes, para iniciar sus vacaciones tras la sexta Copa del Mundo de su carrera.

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