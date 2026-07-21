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Javier Milei explicó por qué no se realizaron festejos por la llegada de la selección argentina

El gobierno ofreció diferentes alternativas para organizar el recibimiento, pero los jugadores decidieron no realizar celebraciones tras perder la final

21 de julio 2026 · 10:27hs
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Javier Milei se refirió a la selección argentina en su arribo al país luego del subcampeonato del mundo

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El presidente Javier Milei explicó por qué no hubo festejos oficiales tras el regreso de la selección argentina al país luego de caer derrotado en la final del Mundial 2026 ante España. El mandatario aseguró que el gobierno nacional planteó distintas alternativas para recibir al plantel, pero los jugadores fueron quienes decidieron desestimar la propuesta.

"Es un trabajo que se ha estado gestando entre el gobierno nacional, el de la provincia y la Ciudad. De hecho, a los jugadores se les dio la opción de seis posibles festejos. Evidentemente, frente a la tristeza que les ha causado no haber ganado el partido final, decidieron no hacer festejos", explicó Milei en una entrevista con LN+.

El presidente destacó el desempeño del equipo: "Uno tenía que hacer un trabajo acorde a este grupo maravilloso, desde mi punto de vista el más importante de la historia. En los últimos 4 mundiales jugó 3 finales y ganó una. Frente al desempeño que tuvieron y los valores que han transmitido desde la cancha".

Milei valoró la actitud de la Scaloneta a lo largo de la competencia: "Siempre han tenido una posición y unas actitudes siempre mesuradas, hasta en momentos donde el árbitro ha tenido comportamientos no correctos para con el seleccionado argentino en algunos partidos".

El presidente también reconoció la imagen que dejó el seleccionado nacional: "Siempre se han caracterizado por pelear hasta el final. Este domingo, el partido nos fue muy adverso. Aun así, en los últimos minutos Argentina pudo haberlo empatado, a pesar de que el transcurso del partido no fue nada favorable para Argentina. Esas cosas, las personas que han jugado al fútbol saben que un día uno se puede levantar bien y otro no, y eso puede tener consecuencias sobre el resultado. Además, Argentina arrastraba temas físicos significativos y perdió frente a un enorme rival".

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El mandatario definió al plantel como "un grupo extraordinario con líderes extraordinarios" y destacó especialmente a Lionel Messi y Lionel Scaloni.

Milei calificó al capitán argentino como "el mejor de todos los tiempos" y pidió respetar su decisión de no regresar al país junto con el resto del plantel: "A veces es muy difícil entender la naturaleza histórica de lo que han logrado. Somos seres humanos y podemos tomar decisiones en función de cómo nos sentimos. No es un momento en el que se siente bien".

Sobre el delantero del Inter Miami, agregó: "Es un artista del juego; ha hecho cosas inimaginables. El hincha del fútbol tiene que agradecerle. Respetemos su decisión, es duro saber que estuvieron a un paso".

En cuanto a Scaloni, Milei destacó su capacidad de liderazgo: "Sostengo que cuando culmine su carrera como entrenador, hay lugares reservados para él en las mejores universidades del mundo, porque puede dar clases. Liderar grupos de estas características no es para cualquier persona".

Milei cuestionó a dirigentes que criticaron a la selección argentina

Durante la entrevista, el presidente también criticó a sectores políticos que, según afirmó, esperaban una derrota de la selección argentina.

Milei sostuvo que el Mundial expuso la “miserabilidad” de algunos espacios y afirmó que ciertos dirigentes atacaron al plantel con declaraciones que luego modificaron.

"Los jugadores de la selección argentina fueron maltratados de una manera inexplicable. Lo hicieron con definiciones muy hirientes y tomaron una posición muy en contra del equipo argentino. Y luego se panquequearon y empezaron a acusar a otros con esas mismas acusaciones", afirmó.

El mandatario no dio nombres y calificó a esos sectores como “mononeuronales termo”.

El feriado que no se terminó realizando

Antes del regreso del plantel, el gobierno había evaluado distintas alternativas para organizar un recibimiento y Milei había dejado la decisión supeditada a la voluntad de los jugadores.

Consultado sobre la posibilidad de declarar un feriado, el presidente sostuvo que "el ocio y los festejos son parte de la vida humana". Además, definió el desempeño de la selección argentina como un “evento extraordinario”.

Además, sostuvo que los jugadores "son dignos de un homenaje por las alegrías que han dado al pueblo argentino en los últimos dieciséis años".

Finalmente, el presidente explicó que el gobierno decidió respetar la voluntad del plantel y evitar una celebración formal que los propios futbolistas no querían realizar después de la derrota ante España.

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