Messi rompió el silencio tras la final ante España en el Mundial: "Una vez más logramos unirnos como país"

El capitán de la selección argentina habló tras la derrota en la final ante España, puso en valor el proceso de la Scaloneta y habló de una herida que será difícil de cerrar

Lionel Messi eligió una foto con la frente en alto para hacer un balance del Mundial 2026

A un día de perder la final del mundial, Lionel Messi utilizó las redes sociales para hacer un balance del torneo, destacar el trabajo de la selección y agradecer a la hinchada argentina por el apoyo. " Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos" , sostuvo el rosarino.

La derrota en la final del Mundial 2026 caló hondo en los jugadores de la selección argentina, que decidió retirarse del estadio de New Jersey sin realizar declaraciones. Sólo habló Scaloni en conferencia de prensa y zona mixta tras conseguir el subcampeonato del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Los jugadores optaron por otra vía y utilizaron sus redes sociales para expresarse. Y la voz más esperada era la de Lionel Messi, que dejó un extenso texto y una foto con la frente en alto y la medalla de plata colgando de su cuello.

El capitán de la selección argentina jugó probablemente su último partido mundialista este domingo frente a España. La derrota por 1 a 0 en tiempo suplementario "es un dolor muy grande y va a costar que cierre esa herida", señaló a través de su cuenta de Instagram.

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No obstante, el 10 eligió destacar lo positivo de este proceso en la selección y el mundial disputado: "Me quedo con todo lo bueno... Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo". Además, destacó que el grupo que comanda Lionel Scaloni llegó a dos finales del mundo consecutivas.

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Por otro lado, agradeció a los hinchas albicelestes "por cada saludo y por cada mensaje" y subrayó: "Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos".

Su posteo cerró con un reconocimiento hacia la selección de fútbol de España, flamante campeón del mundo.