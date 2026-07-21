Discusión salvaje: lo imputaron por darle martillazos en la cabeza a otro hombre

Jonathan A. quedó bajo prisión preventiva por intento de homicidio. La víctima de 44 años sufrió lesiones gravísimas en el cráneo

Un hombre de 33 años quedó bajo prisión preventiva por intento de homicidio en la zona oeste rosarina . Según indicaron fuentes judiciales este lunes, la víctima recibió martillazos en la cabeza durante una discusión y la internaron en estado gravísimo después del incidente.

Jonathan S. fue detenido el último jueves durante un operativo en Riobamba al 5000, en inmediaciones de un paso a nivel. El fiscal Ignacio Hueso denunció que el imputado le dio una golpiza brutal a otro hombre de 44 años y luego intentó huir corriendo , pero las fuerzas de seguridad provinciales lo arrestaron a pocas cuadras de allí.

Luego de la captura del sospechoso, Hugo C. fue atendido en el área de terapia intensiva del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) . El Ministerio Público de la Acusación (MPA) ratificó que presentaba fracturas y traumatismos como consecuencia de la agresión.

La primera hipótesis sobre el caso indica que Jonathan S. y la víctima discutieron cerca del cruce de la calle La Paz y las vías del ferrocarril. Pasadas las 12 de la noche del 16 de julio, el detenido atacó al otro hombre con un martillo y le dio varios golpes en la cabeza hasta que lo derribó.

El paciente de 44 años fue internado en el Heca con un diagnóstico grave. Tenía una fractura en el cráneo, así como otra lesión similar con hundimiento multifragmentario de la pared externa y el techo de la órbita derecha. También le detectaron un hematoma subdural agudo y una contusión hemorrágica que puso en peligro su vida.

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La búsqueda del agresor se cerró casi cuatro horas después de la pelea. Agentes del Comando Radioeléctrico lo arrestaron a las 3.50 de la mañana, en base a la declaración de testigos que viven en la misma zona, unas pocas cuadras el norte del Centro Municipal de Distrito Oeste Felipe Moré. Uno de los detalles llamativos del caso es que tenía las manos ensangrentadas cuando lo esposaron por la denuncia.

Dos días después del procedimiento, el fiscal imputó al detenido como autor de homicidio simple en grado de tentativa y pidió la prisión preventiva para continuar con la investigación penal. La jueza Luciana Vallarella dictó este sábado la medida cautelar efectiva por 120 días.