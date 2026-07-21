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Newell's cerró la llegada de Alan Soñora y gestiona la incorporación de García Basso

El club del Parque comunicó la contratación del volante creativo por un año, con una opción de compra por otros tres. Al zaguero intentan sacarlo de Racing

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

21 de julio 2026 · 19:08hs
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El presidente rojinegro Ignacio Boero con Alan Soñora

Newell's Oficial

El presidente rojinegro Ignacio Boero con Alan Soñora, tercera incorporación de Newell's.
Alan Soñora tuvo su primera práctica con Newells este martes.

Newell's Oficial

Alan Soñora tuvo su primera práctica con Newell's este martes.

Alan Soñora ya está. Firmó el contrato este martes por la tarde y es nuevo jugador de Newell’s. El club del Parque anunció en las redes sociales la incorporación del mediocampista creativo por una temporada y la opción de compra por tres años más.

Otro futbolista por el que se negocia es Agustín García Basso. Con el zaguero existe acuerdo sobre los términos del contrato y lo que se gestiona es su salida de Racing de manera definitiva.

La rescisión del contrato de Soñora con Cerro Porteño allanó el camino. Este martes, el futbolista estampó la firma en su contrato con el club del Parque por el lapso de una temporada. Llega para ocupar el puesto de volante creativo que esperaba Frank Kudelka.

El entrenador también pretende un zaguero zurdo y García Basso es el que se encuentra cerca. El defensor tiene un acuerdo con Newell’s para jugar por dos temporadas. Falta que la Lepra cierre la negociación con Racing para quedarse con el futbolista.

Si bien no trascendieron cifras, una referencia son los 700 mil dólares que lo cotizó la entidad de Avellaneda cuando San Lorenzo quiso conseguirlo hace unos meses.

El juego de Alan Soñora

Con respecto a Soñora, es el típico volante de construcción de juego a partir de pases cortos y paredes. No se trata de esa clase de futbolistas que corren y gambetean, aunque sabe hacerlo. Es certero en las entregas y por su pegada precisa con el pie zurdo, se ocupa de los lanzamientos de pelota parada.

La mejor versión de Soñora fue durante su ciclo en Independiente, donde estuvo hasta 2022. Con esa camiseta jugó 87 partidos, con 11 golesy 7 asistencias. En Cerro Porteño, su último club y con el que rescindió seis meses antes su contrato, su nivel fue discreto.

Desde el principio fue resistido por los hinchas. Para colmo, las lesiones le impidieron tener continuidad en el equipo entonces conducido por Diego Martínez. Completó el 2025 con 15 partidos, ningún gol y una asistencia.

Este año, con la dirección técnica de Ariel Holan, llegó a estar en 5 partidos (4 de titular) y un gol.

No estuvo a la altura de lo que se esperaba y esto derivó en su salida de la entidad paraguaya.

>> Leer más: Newell's tiene el arco cubierto y acuerda la salida de Williams Barlasina

La esperanza está puesta en el conocimiento que tiene Kudelka de Soñora. Ya lo dirigió en Huracán y sabe lo que puede dar. Tendrá que lograr explotarlo. Como sucedió en el Globo.

Alan Soñora tuvo su primera práctica con Newell's este martes.

Alan Soñora tuvo su primera práctica con Newell's este martes.

Soñora atravesaba un período discreto en Huracán y reflotó en 2024 a partir de la asunción de Kudelka. Con el actual técnico rojinegro participó en 10 partidos (7 de titular), hasta que una lesión lo marginó y luego le costó meterse en el equipo.

El zaguero zurdo que quiere Frank Kudelka

El zaguero zurdo es otra de las prioridades de Kudelka y García Basso aparece en el horizonte.

El futbolista, de 34 años, fue lateral izquierdo en los últimos partidos que jugó en Racing. De todos modos, no es la función que le resulte más cómoda. Tampoco se lo considera en Newell’s para que juegue sobre la banda.

García Basso busca su salida, Racing también y Newell's lo quiere.

García Basso busca su salida, Racing también y Newell's lo quiere.

Si la gestión por García Basso termina bien, Newell’s contará nada menos que con 8 zagueros (incluidos dos juveniles). Por lo tanto, no hay que descartar que se deje ir a alguno.

En la actualidad, los zagueros del plantel son Lautaro Giannetti, Bruno Cabrera, Nicolás Goitea, Oscar Salomón, Ian Glavinovich y los juveniles Néstor Boretto y Valentín Rosso, quienes fueron subidos a la primera y jugaron los amistosos de la pretemporada.

>> Leer más: "Fuego leproso": Newell's presentó su tercera camiseta con una llamativa combinación

Además, Franco Escobar volvió al club y, si bien se lo trajo para jugar de lateral derecho, también lo puede hacer de zaguero.

Por características y adaptabilidad, si García Basso se transforma en futbolista rojinegro, tendrá detrás para cumplir la función de zaguero izquierdo a Goitea, Salomón y Glavinovich. Y a Boretto, aunque por su juventud en un principio se encuentra más relegado.

Mientras que Giannetti será el titular como primer marcador central, con Cabrera como alternativa. De ser necesario, también pueden desempeñarse en ese puesto Salomón o Glavinovich. Rosso, al igual que Boretto, es una apuesta a futuro de zaguero derecho.

Lo que puede llegar a aportarle García Basso a la defensa es experiencia. Tiene trayectoria y sabe convivir con las exigencias, como fue jugar en un club como Racing.

El paso de García Basso por Racing

Su ciclo en el conjunto de Avellaneda se fue cerrando durante la primera mitad del año. El futbolista buscaba un nuevo rumbo, tuvo diferencias con la comisión directiva y el entrenador Gustavo Costas lo consideró poco.

>> Leer más: Qué pasó con los tres futbolistas de Newell's que no jugaron el amistoso del sábado

En el primer semestre de 2026 jugó 9 partidos (7 en el once inicial y 2 ingresó desde el banco).

El nuevo técnico de Racing, Juan Pablo Vojvoda, tampoco pensaba utilizarlo.

Así se acerca su fin de ciclo en la entidad de Avellaneda, con 69 partidos, un gol, contra Central Córdoba de Santiago (1-3) en 2024, y tres asistencias.   

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