Buscan a Micaela Albornoz en Córdoba: su familia denuncia que está secuestrada y la explotan sexualmente cerca de la terminal

La mujer rosarina de 32 años fue vista en la terminal de la capital cordobesa y permanece desaparecida desde el 24 de junio. Sus familiares viajaron para buscarla y cuestionaron demoras en la activación del pedido nacional de paradero.

La desaparición de Micaela Albornoz sumó esta semana un nuevo capítulo. La mujer, de 32 años, habría viajado a Córdoba y su familia sostiene que pudo haber sido retenida por un hombre apodado “Pelado”, oriundo de Santa Fe y actualmente detenido en esa provincia. Sus allegados llegaron este lunes a la capital cordobesa y se alojan en un departamento facilitado por la Municipalidad de Rosario.

“Vinimos porque nos dijeron que estaba en la zona de la terminal y en un motel. La buscamos por todos lados. Tenemos una semana de alojamiento garantizada por el municipio, pero nos vamos a quedar hasta que aparezca”, aseguró la familia. Micaela fue vista por última vez el 24 de junio, cuando salió de su casa de pasaje Becquer al 500, en la zona de Villa Manuelita.

La búsqueda quedó a cargo de la División Paradero de la Policía de Investigaciones de Santa Fe. A partir de distintas diligencias, los investigadores reconstruyeron que Micaela llegó por sus propios medios a la terminal Mariano Moreno de Rosario y tomó un colectivo hacia Córdoba. Ya en la terminal del Bicentenario, ubicada en bulevar Presidente Juan Domingo Perón 380, habría permanecido varias horas y entrado en contacto con Manuel F., apodado “Pelado”.

Según registros de cámaras de seguridad, el hombre le devolvió una riñonera que se le había caído, pero antes la abrió y le sustrajo dinero y una tarjeta bancaria. Más tarde se detectaron movimientos realizados con ese plástico. El sospechoso fue finalmente detenido por robo y estafa, aunque no por secuestro, ya que hasta el momento no se comprobó que conociera previamente a Micaela ni que hubiera viajado con ella desde Rosario.

Mientras permanecía en la terminal cordobesa, dos policías se acercaron a Micaela y le solicitaron la documentación. La mujer fue demorada durante algunas horas mientras los agentes verificaban si existía algún pedido de captura o de paradero en su contra. Como los sistemas no arrojaron resultados, quedó en libertad, aunque sus documentos permanecieron en la seccional.

Leer más. La pista de Micaela Albornoz en Córdoba: cómo sigue la búsqueda

Micaela padece una grave enfermedad mental

El viaje a Córdoba

Desde el lunes, la familia de Micaela permanece en Córdoba y se aloja cerca de la zona donde la joven habría sido vista por última vez. En diálogo con La Capital, sus allegados sostuvieron que fue obligada a viajar y plantearon la hipótesis de que podría estar retenida por una organización vinculada con la trata de personas. "Cuando llegamos a Córdoba empezamos a hablar con gente que anda por la terminal, la gente que vive en la calle o que andan trabajando, y nos dijeron que la habían visto muchas veces. La llaman la 'rosarina' y la tienen en un motel, de nombre Santa Rita, en donde la hacen trabajar sexualmente", afirmaron.

Claudia, la madre de Micaela, apuntó contra el hombre apodado “Pelado” y aseguró que distintos testigos lo vincularon con la captación de mujeres. "El pelado es un mafioso que hace esto, busca chicas y las hace trabajar sexualmente. Acá en Córdoba todos saben que en la terminal hay prostitución, pero nadie habla por miedo. Los testigos dicen que está en un merendero y que de ahí la sacan para prostituirla. El comisario de acá lo sabe todo, hay mucha corrupción y hasta me amenazó", dijo.

Micaela, según la familia, no es la primera vez que desaparece de su casa: "Se fue varias veces, ella tiene una enfermedad de salud mental por un hecho de violencia, pero siempre aparecía. Esta vez hicimos la denuncia de la desaparición y desde Fiscalía lanzaron el alerta de búsqueda de paradero cuatro días después, y encima era un alerta provincial, por eso cuando al detuvieron en Córdoba no estaba vigente la búsqueda y la soltaron".

Búsqueda en la terminal

El hotel donde se hospeda la familia de Micaela está en un entramado de calles de las que muchas desembocan en la terminal. Hay varios pasajes y cortadas, y las viviendas son del tipo de mediados de los años 70. Los departamentos son de la misma época y muchos son usados como "privados" de atención sexual. Otrora fue una "zona roja" y la zona siempre estuvio poblada por la marginalidad nocturna. Entre sus calles abundan los típicos hoteles alojamiento de terminales de colectivos y ferroviarias.

La lupa ahora está en Córdoba

Por un tema de jurisdicción la Policía de Investigaciones de Santa Fe no interviene, así que la búsqueda está en manos de la familia y la policía cordobesa. "Estamos solos -cuenta un primo de Micaela- . Mientras nosotros preguntamos por todos lados hay otro policía que pregunta lo mismo, pero no nos acompañan. Recién este lunes se activó su búsqueda a nivel nacional. Es decir, hasta el lunes si viajaba y la detenían volvían a liberarla".

El fiscal Andrés Cimino tomó la causa y según la familia los atendería el miércoles. "En Fiscalía se olvidaron de pasar el alerta, lo hicieron unos días después y en Córdoba nos dicen que ellos la recibieron tarde", relatan. En este sentido, los medios cordobeses vienen difunden datos y la foto de Micaela.

Ahora la clave está en las calles de la terminal de ómnibus cordobesa. Sin embargo, fuentes de Seguridad de Santa Fe y Córdoba señalaron que no tienen el dato de que Micaela esté en un hotel. "Ya hubiéramos pedido un allanamiento", sostienen. Pero al familia argumenta que no tienen esa pista por la "corrupción" de la policía de Córdoba, que no pasa los datos.

Leer más. Intensa búsqueda de Micaela Albornoz, vista por última vez el 24 de junio en la zona sur de Rosario

Angelini: "Todo el ojo está puesto en Córdoba"

En tanto, el secretario de Gestión institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Federico Angelini, sostuvo: "Hoy todo el ojo está puesto en la ciudad de Córdoba". "La mujer desaparecida hace casi un mes llegó a la terminal de ómnibus de La Docta y las autoridades santafesinas enviaron reportes a Córdoba la semana anterior", dijo. Así compartieron los primeros datos sobre la posible ubicación de Albornoz a partir del uso de su tarjeta de débito y dieron con nuevos indicios que fortalecieron la hipótesis sobre el viaje.

Angelini afirmó que se consiguieron distintas imágenes de la mujer de 32 años. La evidencia determina que estuvo en la terminal de Córdoba y también en otros puntos de la ciudad. "Nosotros estamos expectantes ante cualquier tipo de medida", subrayó el funcionario santafesino.

Mientras tanto, el fiscal Andrés Cimino se comunicó con sus pares cordobeses con el fin de monitorear la búsqueda de Micaela.

Leer más. Desaparición de Micaela Albornoz: movimientos con su tarjeta en Córdoba abren una nueva pista

Datos que aportan a la búsqueda

Micaela mide1,80 metros, tiene tez trigueña, cabello castaño con rulos y ojos marrones. El día de la desaparición vestía una campera negra con escrituras en colores amarillo, fucsia y azul, y un pantalón de jean y zapatillas de lona negras.

En redes sociales la familia publicó: "Micaela, te estamos yendo a buscar. No vamos a detenernos hasta encontrarte. Tu familia, tus amigos y tus vecinos estamos en camino con una sola esperanza: abrazarte sana y salva. Al llegar a Córdoba iniciaremos una búsqueda intensa. Golpearemos cada puerta, recorreremos cada barrio, hablaremos con vecinos, nos acercaremos a cada canal de televisión, a cada radio".

Las personas que tengan datos sobre Micaela puede comunicarse al 911 o vía redes sociales a la Fiscalía Regional 2, o bien en el teléfono 351-4332647/48, con la dependencia policial más cercana o al 911 de la Policía de Córdoba.