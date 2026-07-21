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Tras una larga disputa, la Nación firma con Pullaro el traspaso de la ruta A012

Este miércoles, el gobernador tiene agendada la reunión para sellar la cesión de la arteria nacional para su mantenimiento luego de que la Casa Rosada la abandonase

21 de julio 2026 · 09:42hs
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Rutas de la región con fuerte congestión de camiones. La A012

Foto: La Capital / Celina Mutti Lovera.

Rutas de la región con fuerte congestión de camiones. La A012, un infierno en época de cosecha gruesa.

Luego de una larga espera y diversas trabas burocráticas, este miércoles se concretará en la Casa Rosada la firma del convenio que oficializará el traspaso de la ruta A012, de jurisdicción nacional, a la órbita de la provincia de Santa Fe para su mantenimiento.

El acto, según confirmó La Capital, se realizará, a las 12, en el el Salón de Acuerdos y contará con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Todo comenzó con los reclamos para la reparación de las rutas nacionales, pero al ver que la Rosada no tenía ningún interés en realizar ni los bacheos el Gobierno de Santa Fe avanzó en el pedido de cesión de las rutas, puntualmente la A012, un corredor detonado y estratégico para la logística agroexportadora.

Traspaso de la ruta A012

Eso demoró largos meses hasta que en abril, en una presentación en la en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la intención de firmar el procedimiento.

"Les estamos dando a las provincias rutas que las provincias tienen presupuesto y nosotros no, y ellas se hacen cargo de ponerlas en funcionamiento. Específicamente a Santa Fe le estamos dando la A012”, contó Caputo y provocó los aplausos de los presentes en el recinto de la Bolsa de Comercio de Rosario.

El ministro de Econom&iacute;a, Luis Caputo, estuvo el 1&ordm; de abril en la Bolsa y anunci&oacute; la cesi&oacute;n de la ruta A012.

El ministro de Economía, Luis Caputo, estuvo el 1º de abril en la Bolsa y anunció la cesión de la ruta A012.

Pero hasta ahora nada había ocurrido. De hecho, los funcionarios provinciales fueron cautos con la noticia porque, hasta ahora, hubo varios amagues e indefiniciones.

“En principio firmamos este miércoles, sí”, sostuvo a La Capital el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico.

Probablemente la llegada de Santilli a la jefatura de Gabinete por el eyectado Manuel Adorni aceleró el tema y se muestra como una ofrenda de la nueva etapa política que impulsa el gobierno nacional.

Santa Fe prefería que la cesión de la A012 sea a perpetuidad, aunque será por dos décadas. Así, la provincia se prepara para asumir el control por 20 años y comenzar a trabajar con la reparación en la brevedad.

“El día después del traspaso vamos a iniciar las obras. Para nosotros es una vía estratégica", dijo la exvicegobernadora y actual diputada nacional Gisela Scaglia.

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