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El Polo de la Niñez de Rosario abrirá sus puertas el mes próximo

Agosto es el Mes de las Infancias y tendrá a este nuevo espacio ubicado en Sarmiento y Santa Fe como un eslabón de las políticas del gobierno santafesino

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

21 de julio 2026 · 06:10hs
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El Polo de la Niñez en Rosario

El Polo de la Niñez en Rosario, está próximo a inaugurarse en la esquina de Sarmiento y Santa Fe.

Agosto es el Mes de las Infancias la provincia dejará inaugurado un espacio representativo: el Polo de la Niñez de Rosario, en donde se abordarán en forma integral los derechos de niños, niñas y adolescentes en un espacio acondicionado con 2.600 metros cuadrados en la esquina de Sarmiento y Santa Fe.

El proyecto, que está a pocos días de su finalización en la obra física, tuvo una inversión de 2.600 millones de pesos y se anuncia como un espacio único en el país y Latinoamérica. Un dispositivo que para los funcionarios de la gestión santafesina fue calificado de innovador ya que abordará "simultáneamente todos los derechos de niños, niñas y adolescentes establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño".

>>Leer más: El Polo de la Niñez de la provincia funcionará en Santa Fe y Sarmiento

Rumbo a agosto

A la esquina céntrica, en la que funcionó la sucursal local del Banco de Córdoba, le restan solo algunos detalles, como el ploteo exterior y el interior. En su momento, y tras una recorrida en febrero pasado, la secretaria de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, Daniela León, había indicado que se trata de un dispositivo que “para nosotros es el deber ser del sistema de promoción y protección”. En la ocasión, la funcionaria adelantó que “aquí van a poder venir todos los niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Rosario que se encuentren en situación de vulneración o que quieran entrar y aprender cuáles son sus derechos. Y también para que los adultos, que a veces desconocemos cuáles son esos derechos, podamos considerarlos sujetos de derechos”. Ahora, agosto, Mes de las Infancias está a la vuelta de la esquina.

Las actividades se desarrollarán en un espacio lúdico que rompe con la revictimización de los niños cuando ingresan al sistema de protección. Y para ello, la propuesta estatal es dotar de guardias presenciales 24 horas con equipos territoriales interdisciplinarios, psicólogos, trabajadores sociales, abogados, que van a estar en este dispositivo conteniendo a cada niño y a cada niña que ingrese. En total, están incluidos unos 200 operadores.

Además, el dispositivo contará con médico permanente para la atención de la salud y la elaboración de los informes correspondientes, y con un auditorio donde se desarrollará el Consejo de los Niños. También está pensado que se involucren las escuelas para que los alumnos aprendan en clave lúdica cuáles son sus derechos.

>>Leer más: El nuevo Polo de la Niñez de Rosario estará abierto todos los días y a todas horas

Polo de la Niñez, un faro desde Rosario

Con los anuncios, y la inauguración lanzada para el mes que viene, este nuevo espacio interdisciplinario se constituirá como el único en toda la provincia que estará abierto todo el día, todos los días. Los funcionarios a cargo del área sostuvieron que su oferta permanente está pensada para que un niño, niña o adolescente que quiera decir algo, esté angustiado, o radique una denuncia, encuentre una referencia. Así, el Polo de la Niñez buscará garantizar la atención continua y articulación inmediata con los distintos organismos que intervienen en la protección de derechos.

Además, dispondrá de salas de escucha especialmente acondicionadas para la atención y acompañamiento, espacios lúdicos pensados para el cuidado y la contención, y un auditorio destinado a actividades formativas. "Será un lugar donde se visualice de manera sencilla y accesible su premisa fundante: en un mismo lugar, todos los derechos", marcaron desde Niñez.

En estos 2.600 metros cuadrados se pondrá en marcha un nuevo paradigma. Diseñado como "ruta de los derechos", se propone un recorrido que identifique en distintos colores agrupamientos de derechos como ejes de trabajo para la promoción y restitución de los mismos y marco de todos los abordajes e intervenciones. Por ejemplo, ejes como "Yo Soy, Conocer Mis Derechos, Jugar y Disfrutar, Ambiente Sano, Opinar y Ser Escuchados; Vivir Libre de Violencias, Derecho a los Cuidados y Derecho a Vivir en Familia".

En su lanzamiento se enfatizó el carácter de experiencia amigable, evitando la revictimización, en donde áreas de trabajo y equipos guarden reciprocidad, interconexión y continuidad en las intervenciones. "No serán etapas lineales, son sucesivas en las trayectorias ya que la integralidad es un concepto permanente, lo que permite superar la fragmentación y las demoras que en ocasiones revulneran derechos", expresa la resolución en sus considerandos.

"Va a ser realmente único, cambiará y mejorará el sistema y es muy necesario", le había adelantado a este diario la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda. Este nuevo espacio provincial articulará políticas de intervención con la Casa de las Infancias que funciona hace más de un año en Mitre y San Lorenzo y está a cargo de la Municipalidad. Cabe recordar que la misma experiencia replicará en la capital provincial en las instalaciones de ex-Casa Cuna Santa Fe.

Para el caso de Rosario, este nuevo dispositivo abordará problemáticas educativas, salud y familiares para una población hasta los 18 años (acorde a la Convención de los Derechos del Niño) lo que contemplará primera y segunda infancia y adolescencia. Estarán a cargo operadores sociales que se desempeñaban en Ricardone, junto a otros agentes de diversas áreas del gobierno provincial.

La mirada de la ministra

"El Polo de la Niñez representa una decisión muy importante del gobernador Maximiliano Pullaro de seguir invirtiendo en políticas públicas que garanticen derechos para los niños, niñas y adolescentes. No se trata solamente de una obra de infraestructura, sino de un espacio pensado para brindar respuestas integrales, con equipos especializados y dispositivos adecuados para acompañar a niñas, niños y adolescentes que atraviesan situaciones de vulneración de derechos", le dijo la ministra Tejada a este diario.

En tal sentido, la funcionaria indicó que "estamos próximos a inaugurar un espacio que será único en el país por sus características y por la forma en que concentra en un mismo lugar distintas herramientas de protección, cuidado y restitución de derechos. Este Polo permitirá mejorar la articulación entre las áreas que intervienen, optimizar los tiempos de respuesta y ofrecer una atención más humana, cercana y de calidad para cada niño, niña y adolescente que necesite la presencia del Estado".

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