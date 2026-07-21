Robbie Williams aclaró que no consumió cocaína durante la final del Mundial

El músico hizo un descargo después de que se hiciera viral un video en el que se ve una sustancia blanca caer de su boca en una entrevista posterior a su presentación

Robbie Williams fue parte de los deslucidos espectáculos en la apertura y el entretiempo de la final del Mundial. El músico británico de 52 años fue el encargado de cantar “Desire”, el himno de la FIFA, antes del comienzo del partido, junto a Nicole Scherzinger y Laura Pausini. Pero lo que se hizo viral no fue su presentación sobre el escenario, sino un video de una entrevista posterior en el que se ve una sustancia blanca caer de su boca.

La secuencia hizo que muchos usuarios sospecharan que se trataba de cocaína, de la cual Williams tuvo consumo problemático durante varios años de su vida. Poco después, el músico publicó un video en redes sociales aclarando la situación.

“Quiero disculparme por el objeto que cayó sobre el micrófono ayer. Fui profundamente poco profesional y la gente está preocupada por mí, pero está todo bien porque tengo varias más”, dijo, antes de mostrar dos pastillas blancas de menta que tenía en la lengua.

Qué dijo Robbie Williams sobre el supuesto consumo de cocaína

Según el artista, mientras dialogaba con el medio MagentaTv, un fragmento de pastilla de menta cayó de su boca sobre el micrófono. Intentó juntarlo y deshacerse de él pero se lo terminó pegando en la frente.

Robbie ha hablado muchas veces públicamente sobre su proceso de recuperación de la adicción a la cocaína y el alcohol. De hecho, el tema se aborda con mucha franqueza tanto en la serie documental de Netflix de 2023 (titulada con el nombre del artista) como en “Better Man”, la biopic de 2024 en la que Williams es interpretado por un mono. Pocos días antes de la final del Mundial, el artista celebró 25 años de sobriedad.



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El músico se presentará en la Argentina los días 1, 2 y 4 de octubre, en tres fechas agotadas en el Movistar Arena. La visita se dará en el marco del BRITPOP World Tour, la gira mundial en la que Robbie se embarcó tras las salida en enero pasado de su nuevo disco “BRITPOP”.