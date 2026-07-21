El Charrúa no pudo repescar a una de sus figuras de 2025, que jugará a préstamo en una liga regional

Se había ido a préstamo a un club de la Primera Nacional con el que ahora rescindió el contrato. Central Córdoba ya había agotado el cupo de incorporaciones

Facundo Marín y Tomás Ramírez, dos de las grandes figuras del Charrúa en 2025. El entrerriano jugará a préstamo hasta diciembre en Atlético Pujato.

En Tablada todavía se recuerda el gran año que tuvo el equipo de Central Córdoba en 2025. El Charrúa llegó a octavos de final en la Copa Argentina, tras vencer a dos equipos de primera división, y se clasificó al reducido por el segundo ascenso a la Primera B.

En aquellas grandes campañas, una de las figuras fue el entrerriano Tomás Ramírez. El volante fue clave para el equipo, sobre todo en el primer semestre, que fue cuando el Charrúa dio el batacazo al eliminar a Sarmiento y Gimnasia y Esgrima en la Copa Argentina y fue puntero durante casi todo el campeonato en la Primera C.

Pero como suele suceder, una buena campaña en un torneo de la cuarta categoría del fútbol argentino puso a Ramírez en la vidriera. A principios de esta temporada, el futbolista nacido en Victoria se fue a préstamo a Deportivo Morón, que había hecho una gran campaña en 2025 en la Primera Nacional y peleó el ascenso a la Liga Profesional hasta las últimas instancias.

Sin posibilidades de jugar en Deportivo Morón

Sin embargo, Ramírez no tuvo chances de jugar en Morón y hace algunas semanas el club y el jugador rescindieron de común acuerdo el préstamo con el futbolista. Esto abrió la oportunidad para el regreso del jugador a Tablada, aunque finalmente eso no fue posible.

El club Central Córdoba explicó los motivos a través de un comunicado. Dijo que la rescisión entre Morón y Ramírez se dio cuando el Charrúa ya había inscripto a cuatro refuerzos, el cupo permitido para el mercado de invierno.

Córdoba hizo gestiones para que le permitieran anotar a Ramírez, pero fueron infructuosas. Por esa razón, se buscó una salida que le permita estar activo durante el segundo semestre y pueda regresar en enero: el volante jugará durante estos meses en Atlético Pujato.

El futbolista jugará en el equipo de la Liga Casildense a préstamo. En Central Córdoba tiene contrato hasta diciembre de 2028, por lo que el camino para su regreso a Tablada estará allanado cuando el vínculo con Atlético Pujato concluya.