La Capital se posicionó como el segundo medio digital con más audiencia del país

Con más de 18 millones de usuarios en mayo, creció 81,18% en un mes y escaló del décimo al segundo puesto del ranking nacional elaborado por Comscore

La Capital registró en mayo el mayor crecimiento de audiencia digital total entre los medios de la Argentina y alcanzó el segundo puesto del ranking nacional , de acuerdo con los datos de Comscore MMX Multi-Platform.

El salto fue contundente: en apenas un mes, el medio pasó del décimo lugar que ocupaba en abril al segundo puesto en mayo, un avance que lo consolidó entre los principales protagonistas del consumo de noticias digitales del país.

En mayo, 18.042.441 personas eligieron LaCapital.com.ar y sus redes sociales para informarse . La cifra implicó un crecimiento del 81,18% frente al mes anterior, el mayor avance registrado entre los principales medios digitales de la Argentina y el movimiento más destacado del ranking mensual.

El primer puesto siguió en manos de TN.com.ar, con 23.863.068 usuarios, aunque su audiencia total cayó un 11,40% respecto de abril. La Capital quedó en segundo lugar y el podio lo completó LaVoz.com.ar, de Córdoba, con 12.600.442 usuarios únicos.

El fuerte crecimiento de La Capital se produjo, además, en un escenario general de expansión del consumo de noticias digitales. De acuerdo con Comscore, la categoría News/Information reunió en mayo a 33.418.353 usuarios únicos, un 3,93% más que en abril.

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El mayor salto del ranking

Además de alcanzar el segundo lugar entre los medios digitales con mayor audiencia de la Argentina, La Capital fue el que más posiciones escaló en el ranking mensual de Comscore.

Por detrás de TN, La Capital y La Voz se ubicaron A24.com, Infobae, Página/12, Vía País, El Doce, Clarín y El Destape, que completaron los diez primeros puestos de la medición nacional.

El desempeño de mayo reafirma el liderazgo digital de La Capital entre los medios del interior del país en un escenario cada vez más competitivo.