Operativo delivery: policías simularon ser repartidores para desarticular un búnker de drogas

Información General
Día del Amigo: la historia del invento argentino que logró instalarse como efeméride
Información General
Quini 6: de dónde son los apostadores que ganaron más de $500 millones en el Revancha
La Ciudad
Tras arreglar la ruta del Puente Rosario-Victoria, ahora aumenta el peaje
Policiales
Mataron de un disparo a una joven de 20 años en una casa de la zona oeste de Rosario
La Ciudad
Prevención vial: crecieron un 6% los controles vehiculares en lo que va del año
Mundial 2026
Pese a perder la final, Argentina se llevó una fortuna Mundial 2026
Información General
Hubo cuatro ganadores en el Quini 6 que se repartieron más de $2.000 millones
La Ciudad
El tiempo en Rosario: lunes con chances de lloviznas antes de los chaparrones
Economía
La economía vuelve al centro de la escena: crecen las dudas sobre el frente fiscal
La Ciudad
Las aerolíneas suben posiciones en el ranking de reclamos de usuarios
Policiales
Barrio Ludueña: una balacera dejó a tres personas en grave estado
Ovación
Bomba en Central: sumó un viejo conocido, con el regreso de Franco Cervi
Policiales
Delivery violento en el centro: arrestan a una repartidora con una navaja
Policiales
Quedó preso por filmar un video de abuso infantil enviado por WhatsApp
Policiales
Microtráfico de drogas en El Mangrullo: detuvieron a cuatro jóvenes
La Ciudad
Un choque terminó con un Jeep dado vuelta en el centro de Rosario
La Ciudad
Cautela en la UNR al anuncio de Nación de que ampliará las partidas universitarias
Información General
El gimnasta rosarino Federico Molinari fue condenado por acoso sexual
La Ciudad
Rosario suma una unidad móvil y médicos para asistir a personas en situación de calle