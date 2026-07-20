Operativo delivery: policías simularon ser repartidores para desarticular un búnker de drogas La maniobra permitió que los efectivos ingresaran al domicilio sin alertar a los ocupantes. Tres personas fueron trasladadas y se secuestraron dosis de cocaína 20 de julio 2026 · 22:26hs

En el operativo realizado por policías encubiertos como delivery fueron detenidos tres hombres.

Agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) desarticuló un punto de venta de drogas en barrio Fisherton. Para concretar el procedimiento, efectivos de la División Microtráfico simularon ser repartidores de un aplicación de delivery, desplazándose en motocicletas equipadas con cajas de reparto. De esa manera lograron ingresar al pasillo donde se encontraba el domicilio investigado sin alertar a los ocupantes del lugar y concretar el allanamiento.

La medida fue ordenada por la fiscal Mercedes Banchio del Equipo Especializado en Microtráfico de la Fiscalía General y se ejecutó en un domicilio de calle José Ingenieros al 7600. La causa se inició durante el año pasado y ya había derivado en distintos allanamientos con resultados positivos.

Posteriormente, a partir de nueva información obtenida por los investigadores, surgieron indicios de que una de las personas investigadas habría retomado la comercialización de estupefacientes. Ante esa situación, personal de la División Microtráfico llevó adelante tareas de vigilancia y registros fílmicos que permitieron corroborar maniobras compatibles con la venta de drogas, por lo que se solicitó una nueva orden de allanamiento.

Cómo fue el operativo en Fisherton El procedimiento contó con la colaboración de la Sección Canes de la PDI y de un grupo de irrupción de la Unidad Regional II. Como resultado del operativo fueron trasladados Ángel B. de 63 años, Juan F. de 46 y Gustavo A. de 54. Además, se secuestraron 44 envoltorios de cocaína con un peso total de 17,64 gramos; $ 721.600 en efectivo y 13 dólares estadounidenses; tres teléfonos celulares; un cartón con anotaciones de interés para la causa y una bolsa con vestigios de material estupefaciente.

Durante la identificación de los ocupantes del inmueble también se constató que uno de los hombres registraba un pedido de captura vigente requerido por la Justicia de Diamante, provincia de Entre Ríos, circunstancia que fue informada a las autoridades competentes. Por disposición de la fiscal interviniente, los tres hombres fueron trasladados a sede de la Policía de Investigaciones, mientras que la totalidad de los elementos secuestrados quedó a disposición de la causa.