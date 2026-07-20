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Lautaro Martínez dejó una frase que reavivó la polémica por no haber jugado la final ante España: "Pero bueno"

El delantero, héroe ante Inglaterra con el gol que llevó a Argentina a la final, no ingresó frente a España y dejó un mensaje que puso el foco en una de las decisiones más llamativas de Scaloni durante el partido decisivo.

20 de julio 2026 · 18:18hs
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Lautaro Martínez dejó una frase que reavivó la polémica por no haber jugado la final ante España: Pero bueno

Lautaro Martínez se expresó en redes sociales tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026, después de no haber podido ingresar al campo en el partido decisivo que la Albiceleste perdió 1-0 en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

“Lo intentamos, por segundo Mundial consecutivo llegamos a una final del mundo, esta vez no se nos dio”, escribió el delantero en su cuenta de Instagram. “Me hubiese gustado intentar ayudar al equipo ayer adentro de la cancha, pero bueno”, agregó, en referencia directa a su ausencia durante el partido y el tiempo extra.

La situación de Lautaro resultó una de las paradojas más llamativas de la noche del 19 de julio. El delantero, que había marcado el gol del 2-1 ante Inglaterra en el minuto 91 para llevar a Argentina a la final cuatro días antes, se quedó en el bancó durante todo el alargue. El entrenador Lionel Scaloni agotó los cambios y optó por reforzar la defensa con el ingreso de Marcos Senesi por Julián Álvarez ante la inferioridad numérica que dejó la expulsión de Enzo Fernández por doble amarilla a los 92 minutos del tiempo reglamentario.

La final tuvo un trámite cargado de adversidades para la Albiceleste. Lisandro Martínez debió salir antes del descanso por una lesión, y Cristian Romero tampoco pudo continuar en el segundo tiempo. Con los dos centrales titulares fuera y un hombre menos, Scaloni debió utilizar las variantes y las ventanas para suplir esas ausencias, lo que imposibilitó el ingreso del segundo goleador del ciclo de La Scaloneta con 40 gritos en 83 presentaciones.

El gol que definió el título llegó a los 105 minutos: Ferrán Torres conectó un centro de Nico Williams en las inmediaciones del área chica para marcar el 1-0 definitivo. Emiliano Martínez había sostenido el arco con 11 atajadas a lo largo del encuentro.

En su publicación, Lautaro también agradeció a los hinchas que acompañaron al equipo durante el torneo. “Gracias a toda la gente que nos acompañó en toda esta Copa del Mundo recorriendo kilómetros y kilómetros para estar cerca nuestro y a toda la gente que banco desde cada rincón de nuestro país”, escribió.

El posteo contrasta con la imagen que el delantero había proyectado el 15 de julio en Atlanta, cuando se quebró en llanto tras el pitido final del triunfo ante Inglaterra. Lautaro había ingresado al campo en el minuto 80 como último cambio de Scaloni y, once minutos después, remató de cabeza tras un centro de Lionel Messi para sentenciar el 2-1. “Lo soñé, te lo juro”, le dijo al periodista de TyC Sports entre lágrimas en campo de juego. “Se lo dije a Alexis que iba a hacer un gol, se lo dije a Facu Medina en el banco que iba a entrar y lo iba a ganar”, completó.

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