La Milonga Universal revive el espíritu de El Levante con una noche de tango en Rosario

La histórica milonga vuelve a su casa y tendrá una edición especial en Casa Brava. Habrá música en vivo y Djs para honrar a uno de los emblemas de la escena tanguera local

La Milonga Universal nació en 2023 con el deseo de revivir el tango tradicional de 1940.

La historia del tango de Rosario volverá a encontrarse con uno de sus escenarios más recordados. Este miércoles 22 de julio, Casa Brava , el edificio donde funcionó la emblemática milonga El Levante, abrirá sus puertas para una edición especial de la mano de La Milonga Universal . La noche promete recuperar el espíritu de aquel espacio que marcó a generaciones de bailarines y músicos.

El espacio abrirá sus puertas a las 20.30 y quien se acerque a Pichincha 120 podrá cenar, compartir un trago y sumarse a la milonga. La velada estará musicalizada por La Universal Tango y Mariana Sánchez, histórica DJ de El Levante, cuya selección de tangos buscará recrear el clima que distinguió a ese clásico punto de encuentro de la ciudad .

El conjunto está integrada por Guido Gavazza (bandoneón), Ga Araujo (violín), Nicolás Rodríguez (piano), Germán Realini (contrabajo y producción) y Lorenza en la voz. Su repertorio recorre tangos, valses y milongas tradicionales de la década de 1940, respetando las versiones originales pero con una sonoridad contemporánea. A eso suman composiciones propias y nuevos arreglos pensados especialmente para el baile.

El proyecto nació en 2023 por iniciativa de Realini, quien regresó a Rosario después de vivir varios años en Europa inmerso en el circuito milonguero. "Cuando volví tenía ganas de hacer eso: tango milonguero. El nombre juega un poco con el lenguaje universal que tiene el tango, que posibilita tocar con músicos de cualquier parte. El tango está en todo el planeta . Es un universo amplio y en cualquier ciudad hay una milonga o un profesor de baile", explicó el contrabajista en diálogo con La Capital.

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Un homenaje a un lugar que marcó una época

Más que una noche de baile, la propuesta tiene un fuerte componente emotivo. El Levante, inaugurado en 2003 sobre Pichincha 120, se convirtió durante más de una década en uno de los principales puntos de referencia para el tango rosarino.

Hasta el 2018, cuando cerró sus puertas, pasaron miles de bailarines, orquestas, exhibiciones y encuentros que hoy forman parte de la memoria afectiva de la comunidad milonguera.

La elección de volver al mismo edificio no es casual. Para los integrantes de La Universal Tango, ese lugar también representa parte de su propia historia. "Cuando nosotros empezamos con el tango, El Levante era un lugar de referencia y marcó nuestros inicios. El año pasado tocamos allí, ya convertido en Casa Brava, y veíamos que mucha gente seguía recordando El Levante. Es muy emocionante para todos", recordó Realini.

El músico también destacó la importancia de sostener este tipo de propuestas para que la cultura tanguera continúe creciendo. "Es importante mantener vivos estos espacios para sostener el tango, el baile, las guitarreadas y el micrófono abierto", señaló.

La edición especial de La Milonga Universal buscará reunir en una misma pista a distintas generaciones de bailarines, músicos y aficionados. Más que una evocación nostálgica, la propuesta apunta a poner en diálogo la historia con el presente y reafirmar al tango como una expresión cultural viva, capaz de seguir construyendo identidad y generando nuevos encuentros en Rosario.