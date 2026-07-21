Cañada de Gómez: cinco imputados por apuñalar a un vecino durante los festejos del Mundial

Lo acuchillaron al menos seis veces mientras impedían que sus familiares lo asistieran. Fue en la plaza central, tras el triunfo de la selección ante Inglaterra

La imputación a los cinco acusados de un intento de homicidio durante los festejos del Mundial se realizó en los tribunales de Cañada de Gómez.

La plaza San Martín fue el lugar donde se concentraron los vecinos de Cañada de Gómez a festejar los triunfos de la selección argentina durante el Mundial de fútbol. Tras el histórico partido ante Inglaterra del miércoles pasado , allí confluyeron una vez más a agitar camisetas y banderas. Una celebración que se vio empañada cuando una pelea en un calle lateral derivó en un intento de asesinato. Un hombre debió ser internado con al menos seis puñaladas luego de que lo rodearan y atacaran seis personas, cinco de las cuales fueron imputadas y quedaron en prisión preventiva o con medidas de restricción por el ataque.

El incidente ocurrió en medio de los festejos del épico triunfo de Argentina ante Inglaterra por 2 a 0 de la semana pasada en Atlanta. El partido terminó cerca de las 18 y los vecinos de Cañada de Gómez, en la cabecera del departamento Iriondo, se volcaron en caravana a festejar en la plaza céntrica. Veinte minutos más tarde, en medio de la multitud, un pelea por motivos no aclarados derivó en la agresión a un vecino identificado por sus iniciales como A.T.

Fue rodeado por un grupo de personas que le asestaron varias puñaladas y lo golpearon mientras impedían que sus allegados lo asistieran. En grave estado, ingresó por sus propios medios al hospital local y debió ser sometido a una cirugía de urgencia . Los médicos constataron que presentaba al menos seis puñaladas en distintas partes del cuerpo.

A partir de la denuncia del suceso se inició una investigación a cargo de la fiscal del Ministerio Público de la Acusación Abi Luz Cabrera. Tras el análisis de los registros de cámaras de vigilancia y las entrevistas a testigos, horas más tarde personal de la Policía de Investigaciones realizó tres allanamientos en domicilios de Juan B. Justo al 300, Urquiza al 500 y Moreno al 1100, según detallaron medios locales. Allí se incautaron celulares, cuchillas y prendas de vestir de interés para la causa.

En ese procedimiento fueron detenidas seis personas acusadas del ataque, entre ellas un adolescente de 17 años que el sábado pasado fue imputado por el delito de homicidio simple en tentativa. La jueza Fabiola Piemonte dispuso en su caso que permanezca en prisión preventiva por treinta días en el Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil de Rosario.

Los restantes acusados fueron imputados este lunes en una audiencia realizada en los tribunales provinciales de Cañada de Gómez ante el juez Guillermo Lanfranco Pari. Se trata de Ariel G., de 35 años; Natalia B., de 43 y madre del menor acusado; Nicolás T., de 20; Alexis T., de 18 y Lautaro J., de 23. Los cinco fueron implicados en el legajo penal por el delito de tentativa de homicidio simple.

Cambio de roles

La fiscal planteó que el grupo abordó a la víctima cuando se encontraba en medio de los festejos en Pagani al 50, una de las calles laterales de la plaza. “Con la intención de darle muerte, lo agredieron física y verbalmente mediante una división de funciones”, indicó. Luego de tirarlo al suelo, el adolescente lo apuñaló en reiteradas ocasiones en distintas partes del cuerpo con un cuchillo o un arma blanca similar, mientras su madre le gritaba alentándolo a continuar con el ataque.

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Mientras eso ocurría, según la fiscal, los cuatro varones restantes sostenían a A.T. en el suelo y lo agredían con golpes de puño y patadas. También golpearon a los hermanos de la víctima que, al advertir la situación, intervinieron para defenderlo. La fiscal expuso que en un segundo momento hubo un cambio de roles y fue Ariel G. quien le aplicó puñaladas a la víctima mientras el menor de edad era quien lo sostenía en el suelo, a la vez que amenazaba con puntazos a los familiares para que no intercedieran.

Como resultado, A.T. sufrió lesiones de carácter grave que pusieron en peligro su vida y fue ingresado a la unidad de terapia intensiva del Hospital San José de Cañada de Gómez.

Además de formalizar las imputaciones, el juez del caso hizo lugar a un pedido de la acusación y dictó la prisión preventiva por 90 días para Nicolás T., Alexis T., y Ariel G. En tanto, ordenó la libertad de Natalia B. con la aplicación de medidas alternativas y reglas de conducta, como la fijación de un nuevo lugar de residencia, la prohibición de ingreso a la ciudad por un plazo de seis meses y la prohibición de acercamiento a la víctima y testigos del caso.

En cuanto a Lautaro J., ordenó su libertad con la constitución de un garante y la obligación de presentar una firma mensual ante Oficina de Gestión Judicial de Cañada de Gómez por el plazo de seis meses.