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Desaparición de Micaela Albornoz: movimientos con su tarjeta en Córdoba abren una nueva pista

La investigación reconstruyó su recorrido hasta la Terminal de Rosario y detectó operaciones bancarias en la capital cordobesa. Buscan determinar si fue ella quien utilizó la tarjeta y si viajó hacia esa provincia.

20 de julio 2026 · 17:10hs
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Continúa la búsqueda de Micaela Albornoz

Continúa la búsqueda de Micaela Albornoz, vista por última vez el miércoles 24 de junio. 

Micaela Albornoz fue vista por última vez el 24 de junio al salir de su casa en Villa Manuelita. A casi un mes de su desaparición, la búsqueda se amplió a la ciudad de Córdoba, donde se registraron movimientos en su tarjeta de débito.

Gracias a un video registrado por una cámara de vigilancia, la reconstrucción de los pasos de Micaela en Rosario llegaron hasta la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno. Desde Fiscalía, solicitaron a las empresas de colectivos que tienen destino a la ciudad de Córdoba que comuniquen si tienen a Micaela Albornoz registrada en algún viaje.

Además, los investigadores detectaron movimientos realizados con la tarjeta de débito de Micaela en dicha ciudad así como una extracción de dinero en un cajero automático cordobés.

Ahora queda determinar si fue Micaela quien realizó aquellas operaciones o si se trata de alguien más. Por ahora, y ante la falta de confirmación de las autoridades, todas las hipótesis continúan abiertas.

>>Leer más: Intensa búsqueda de Micaela Albornoz, vista por última vez el 24 de junio en la zona sur de Rosario

La desaparición de Micaela Albornoz

El 24 de junio, a las 9.30, la mujer salió de la vivienda de Becquer al 500 bis, donde vive con dos hermanos y su hija de dos años. Según contó su familia, la mujer se dirigía a una plaza cercana para disfrutar del aire libre, pero con el paso de las horas no regresó y se formalizó la denuncia de su desaparición.

Sus familiares contaron que tiene padecimientos de salud mental y que debe estar medicalizada, por lo cual temen que su situación sea de extrema vulnerabilidad. En las últimas semanas, en dos ocasiones distintas, una de sus hermanas reconoció prendas de la mujer que fueron halladas en distintas zonas.

El 30 de junio un llamado telefónico de una persona desconocida aseguró haber visto a la mujer en inmediaciones del laguito del Parque Independencia. Pero al llegar, sus familiares solo hallaron ropa que una de sus hermanas reconoció ante las autoridades.

Tres días después, el 3 de julio, nuevamente aparecieron en las calles de Rosario rastros de Micaela Albornoz. En esa ocasión uno de sus hermanos recibió un nuevo llamado en el que dijeron haberla visto en una de las esquinas de Presidente Perón y Crespo, pero al llegar sus familiares solo hallaron sus prendas de vestir.

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