Keanu Reeves regresa a la pantalla grande con acción recargada

El personaje, según contó Reeves, con cada entrega evoluciona tanto como la acción, sus propias habilidades, el cambio de su enfoque sobre el personaje y destrezas físicas en cada entrega. “Creo que a medida que paso más tiempo, estoy mejorando un poco más las artes marciales. Todavía no soy muy bueno, pero me esfuerzo mucho y eso le permite al director hacer escenas de acción más complejas”, contó el actor. En ese sentido, añadió: “Diría que una de mis partes favoritas de la saga es también el proceso creativo. Sentándonos con el director, el visionario Chad Stahelski, pensamos «¿Qué podemos hacer a continuación?». Y realmente estoy aprendiendo más sobre él a medida que desarrollamos la historia” .

El entendimiento entre el director y el actor es esencial para definir el estilo y la acción del film. El director de “John Wick 4”, Chad Stahelski, fue el doble de acción de Reeves en las películas de “The Matrix”, así es que aparece en “The Matrix Resurrections” como Chad, el que ocupó el lugar de Neo al lado de Trinity. El cineasta se muestra inflexible en cuanto a capturar tanta acción de carne y hueso como les sea posible. “No estamos peleados con los efectos especiales. Son muy útiles y una gran herramienta, pero no hay nada mejor que la sangre, el sudor y las lágrimas de la gente de verdad”.

79025706.jpg El actor también escribió el guión del cómic derivado del film.

En ese sentido, Reeves, añadió: “Cuando ves las escenas de acción de John Wick, se siente diferente. Hay mucha coreografía. Está al máximo”, señaló el actor, algo que fue confirmado por Stahelski. “A veces lo que tenemos en la cabeza no funciona, así que tenemos que cambiarlo. No podés ensayar con 40 vehículos dando vueltas en un estacionamiento, tenés que hacerlo en el momento. No sabés lo que va a pasar, así que sentís un poco de desesperación. Algunos de los mejores momentos que hemos tenido en las cuatro películas son, si no accidentales, fortuitos. Es la imperfección lo que los hace especiales”, apuntó.

El estreno de “John Wick 4” se retrasó un par de veces a causa del Covid-19. ¿Era importante que se estrenara en salas de cine? “Quizá sea nuestra generación, pero a mí me gusta ver una película en el cine. Incluso si está destinada a ser transmitida en streaming. Es una experiencia tan diferente”, señaló el director.

Reeves, que está presente en la industria desde principio de la década del 80, afirmó al respecto: “Son los sueños, ¿verdad? Y la inmersión. Creo que el poder del cine reside, por un lado, en su novedad, pero también en su escala. Ves un primer plano de una actuación maravillosa, con emociones y una narración que te conmueven. Ya sea terror, acción o comedia, observas una cara que, ya sabes, mide seis metros. Sí. Estás allí y en la intimidad de eso”.

image - 2023-03-22T135627.055.jpg Reeves dijo que mejoró las artes marciales para el film.

Pero John Wick no es solo una exitosa y rentable saga. La historia del asesino a sueldo retirado que vuelve a la acción para vengarse de los gángsters que le quitaron todo, tal como se presentó al mundo en 2014, pronto evolucionará como lo hace el propio personaje. “Está John, el esposo, el hombre, y después está John Wick, el asesino. Estoy ejercitando, lidiando con ambos”, contó Reeves sobre cómo lleva relacionarse con el mismo personaje durante todos estos años.

Y no es sólo el John Wick del cine. Debido a algunas acciones que el asesino a sueldo no puede hacer en la pantalla grande nació en 2021 su historieta, BRZRKR, la serie de cómics creada y escrita por Keanu Reeves y Matt Kindt y dibujada por Ron Garney. El cómic sigue a un guerrero inmortal, conocido como Berzerker, mientras se abre camino a través de los siglos. El primer número fue publicado el 3 de marzo de 2021 por la editorial estadounidense Boom! y al final de 2022 había vendido más de 700 mil ejemplares. La cifra fue considerada el mejor lanzamiento de la editorial BOOM! en treinta años y el segundo cómic más vendido de la década por detrás de Star Wars #1.

“No creo que BRZRKR sea más que John Wick, pero es parte de lo que soy y algo que he vivido durante más de siete años. Sin embargo, tal vez no puedo evitar tener algo de BRZRKR. La verdad es que quería tener un personaje que pudiera perforar el pecho de las personas de la forma en la que que sólo podés verlo en un cómic”, contó el actor sobre aquel trabajo que en Argentina publicó la editorial Planeta.