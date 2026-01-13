La Capital | Zoom | Julio Iglesias

Dos exempleadas denunciaron a Julio Iglesias por agresiones sexuales y abuso de poder

Los hechos habrían ocurrido mientras las mujeres trabajaban en las mansiones del cantante en el Caribe. Se trata de una investigación de varios años que acaba de hacerse pública

13 de enero 2026
Julio Iglesias fue acusado por dos extrabajadoras por agresiones sexuales, acoso y abuso de poder. Las mujeres, que trabajaron como empleada doméstica y fisioterapeuta en sus casas de República Dominicana y Bahamas en 2021, denunciaron contactos no consentidos, maltratos y presiones para mantener relaciones sexuales con el artista.

Las acusaciones fueron publicadas en una investigación periodística que el medio eldiario.es desarrolló en conjunto con Univisión Noticias a lo largo de tres años. Las denunciantes hablaron de un “clima de miedo constante, vigilancia permanente y amenazas de despido”.

Una de las mujeres, identificada con un nombre ficticio para proteger su identidad, contó que, al finalizar su jornada laboral, era frecuentemente llamada a la habitación de Iglesias tras su jornada laboral, donde sufrió penetraciones no consentidas, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Además, aseguró que otra empleada con un cargo jerárquico superior habría estado presente y participado de los episodios en algunas ocasiones.

Las denuncias

La segunda denunciante fue fisioterapeuta del cantante y aseguró que sufrió besos forzados y manoseos. También denunció humillaciones públicas, insultos y trato intimidatorio durante su trabajo.

“Me sentía como un objeto, como una esclava”, declaró la primera denunciante. “Se acercaba y me tocaba los pezones”, contó por su parte la fisioterapeuta, explicando el cantante justificaba esos avances a través de bromas.

Las dos aseguraron que se trataba de un ambiente laboral marcado por reglas muy estrictas (que alcanzaban su alimentación y uso del teléfono), salidas restringidas y jornadas de hasta 16 horas. También contaron que en muchos casos no existían contratos de trabajo formales y que pasaban meses sin días libres.

La respuesta de Julio Iglesias

Durante la investigación, los periodistas entrevistaron a al menos 15 exempleados que trabajaron en las casas del cantante entre fines de los años noventa y 2023. Todos coincidieron en que Iglesias propiciaba un ambiente de control y abuso de poder.

Los investigadores contactaron al cantante y sus representantes legales para obtener su versión de los hechos, pero no recibieron respuesta.

También intentaron comunicarse con las responsables de la contratación del personal y la gestión de las casas de Iglesias. Una de las empleadas señaladas por las denunciantes como cómplice dijo que se trataba de “patrañas” y defendió al cantante.

Las polémicas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, habló del caso y generó polémica. Tras la publicación de las denuncias, el partido de izquierda Más Madrid le pidió a la funcionaria que se le retire a Julio Iglesias la Medalla de Oro que la Comunidad de Madrid le otorgó en 2018.

Ayuso respondió a través de X, desestimando totalmente las acusaciones contra el cantante: “Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda. La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias".

El artista también recibió el título de Hijo Predilecto de Madrid en febrero del año 2015, cuando el Ejecutivo municipal decidió dedicarle el título por “su brillante y meritoria carrera artística reconocida internacionalmente, así como por su condición de madrileño y español universal”.

