El defensor de Central que trabaja en el gimnasio mientras aguarda los estudios de rutina El jugador Canalla, que tiempo atrás sufrió una arritmia cardíaca, no participa de los trabajos de campo ordenados por Jorge Almirón mientras aguarda el informe médico Por Luis Castro 16 de enero 2026 · 09:00hs

Juan Cruz Komar estuvo a punto de pasar a Huracán, pero una afección cardíaca frenó el préstamo y se quedó en Central.

El defensor Juan Cruz Komar transita por un momento de estudios y definiciones en cuanto a los controles médicos que está llevando a cabo con el fin de controlar el estado de una arritmia que había padecido tiempo atrás. El jugador de Central no entrena a la par del grupo, pero sí lo está haciendo en el gimnasio mientras espera un resultado definitivo.

En los últimos días había despertado cierta atención el hecho de que no se lo observara a Komar trabajando con el plantel o siendo parte de los trabajos ordenados por el entrenador Jorge Almirón, que prepara al equipo para las diversas competencias que se le vendrán en la temporada como la Liga Profesional, la Copa Libertadores, la Copa Argentina, la Supercopa Internacional y la Recopa de Campeones.

Komar lleva adelante parte de la pretemporada Canalla con ejercicios en el gimnasio mientras aguarda los resultados definitivos del cuerpo médico que lleva adelante los estudios. Si bien aún no hubo ningún parte oficial de la entidad, lo cierto es que el futbolista "está trabajando, aunque en el gimnasio y no con los trabajos de campo hasta tanto tenga una definición médica", le confiaron a Ovación algunas fuentes consultadas.

El pase frustrado a Huracán Juan Cruz Komar había sido anunciado como refuerzo de Huracán el 23 de julio de 2024 -una cesión a préstamo hasta diciembre de 2025-, pero durante la revisión médica de rutina le detectaron una arritmia cardíaca que lo obligó a rescindir contrato con el conjunto de Parque Patricios que había firmado horas antes.

Embed - Juan Cruz Komar, nuevo refuerzo Canalla >>Leer más: Central: Juan Cruz Komar se recupera tras ser intervenido de su problema cardíaco A partir de ahí inició otra historia ya que regresó a Central y en septiembre del mismo año fue operado con éxito. Y tras algunos meses de preparación el 8 de enero de 2025 volvió al ruedo en una amistoso ante Colegiale. A partir de ahí el defensor, confeso hincha de Central, fue elevando su rendimiento y se transformó en un jugador de valía en la defensa Canalla del equipo conducido por Ariel Holan. El jugador, que se plantó en Talleres a comienzos de 2022 para jugar en Central, tiene contrato vigente con el Canalla hasta el 31 de diciembre de 2026, por lo que su objetivo será recuperar su forma física para volver a competir en el club del cual es hincha.