José Previti: "Es un año de transición, pero Argentino será competitivo y la idea es pelear arriba"

“Es un año de transición”. José Previti , flamante técnico de Argentino , no anduvo con vueltas sobre el ciclo que se viene en el club del barrio Sarmiento y que lo tiene al frente del equipo de primera. De todos modos, se tiene fe. “Argentino va a ser protagonista. El equipo va a ser muy competitivo y la idea es pelear arriba”, aseguró.

Con una trayectoria de 28 años como entrenador en la Rosarina, el Garza Previti, fiel a su estilo y con un perfil muy bajo, habló con Ovación sobre esta nueva oportunidad de conducir a Argentino, la segunda siendo el entrenador titular y la tercera si se considera cuando estuvo de interino.

“Esperaba este momento. Sabía que se me iba a dar con el tiempo ser el entrenador de Argentino. La vengo luchando hace casi treinta años. Y hoy siento un orgullo inmenso ser el técnico de uno de los clubes más importante de la ciudad”, dijo.

“Este es un año de transición. El proyecto futbolístico sigue vigente y afrontaremos la competencia con un plantel juvenil que viene jugando en los torneos de inferiores y reserva en AFA”, declaró.

Argentino jugará la C con un plantel formado en el club

“La idea es competir con una base de futbolistas que jugaron en el 2025 en AFA”, subrayó Previti, para agregar que “se sumarán varios futbolistas que están jugando en PSM Fútbol el Regional Amateur”.

La chance de dirigir a Argentino le llegó al entrenador, con un gran recorrido por los clubes de la Rosarina y la región. “Comencé dirigiendo a Pablo VI y luego pasé por varios clubes de la Rosarina (Río Negro, Unión Americana, Tiro Federal y Coronel Aguirre) y del interior. Estuve en Sanford e Independiente de Centeno”, contó Previti.

José Previti llegó con el Indio Fagiani

El entrenador no se olvidó del Indio Daniel Fagiani, quien lo llamó para formar parte del cuerpo técnico del Sala en el 2023. “Estoy en contacto permanente con el Indio Fagiani y agradecido por haber confiado en mi trabajo. El proyecto deportivo de la gerenciadora y la comisión directiva lleva casi tres años y los resultados están a vistas. Se armaron planteles de divisiones inferiores para competir en AFA y el club cuenta con una reserva muy competitiva. Esos mismos jugadores van a ser parte del equipo en la Primera C”, afirmó el Garza Previti.

El arquero es la prioridad

A la hora del armado del equipo, el DT salaíto confirmó la búsqueda de refuerzos en diferentes puestos. “Lo inmediato es contratar un arquero, porque se nos fueron los dos (Gastón Fernández a Chacarita y Keiber Roa al fútbol de Venezuela). Y estamos buscando un nueve. Tenemos varios en carpeta. Lo ideal sería tenerlos con el grupo el lunes cuando arranque la pretemporada en el estadio”, dijo.

Previti también se refirió al momento en el que fue técnico interino, tras la salida de Fagiani, y ganó tres partidos pero luego se apostó por Gerardo Martino (hijo) para la última parte del torneo de la C y los salaítos quedaron en el camino en la lucha por el segundo ascenso a la Primera B.

Previti y el proyecto deportivo

“Soy parte del proyecto deportivo del club y cuando requieren de mis servicios siempre estoy a disposición. En aquella oportunidad, la gerenciadora y la comisión directiva me ofrecieron dirigir y no dudé. El momento futbolístico del equipo no era el mejor y entre todos pudimos dar vuelta la historia, con tres triunfos importantes. Después llegó el hijo del Tata Martino y volví a trabajar con el plantel de reserva y las inferiores de AFA”, concluyó el entrenador, que tiene la esperanza de cumplir una gran campaña.