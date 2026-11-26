La actriz se refirió a la denuncia de su ex cuñada por una presunta donación de 300.000 dólares y aseguró que el caso está en manos de la Justicia

Julieta Prandi se encuentra atravesando un difícil momento. La actriz, que hace poco más de un mes se separó de Emanuel Ortega, enfrenta un reclamo de la familia de su ex pareja, Claudio Contardi, condenado a prisión, que exige la devolución de 300.000 dólares.

Cabe recordar que el 13 de agosto de 2025, tras varios días de juicio, declaraciones y testimonios, Claudio Contardi, exmarido de la actriz Julieta Prandi , fue condenado a 19 años de prisión . El Tribunal en lo Criminal N° 2 de Campana lo declaró culpable de “abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, reiterados en concurso real entre sí”.

A más de un año de la condena, la hermana de su ex esposo presentó un reclamo por una suma de 300.000 dólares, un dinero que habría donado para una casa en Martínez. La información fue dada a conocer por Pepe Ochoa en el programa LAM. Luego, la propia actriz brindó detalles de la situación.

La demanda a Julieta Prandi

"Julieta Prandi está en un lío judicial con la familia Contardi", comenzó diciendo Ochoa en LAM. Según explicó, María José Contardi, hermana de Claudio, habría demandado a la actriz. El conflicto está relacionado con una vivienda ubicada en zona norte que Prandi y Contardi habrían adquirido cuando todavía estaban juntos.

La suma en discusión correspondería a una presunta donación de dinero que María José les habría hecho en aquel momento. La excuñada afirma haberles donado 300.000 dólares en 2017. Por este motivo, solicitó el embargo preventivo de la propiedad.

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Qué dijo Julieta Prandi

Julieta Prandi fue consultada por un móvil del programa de televisión y brindó detalles sobre el conflicto judicial.

“Es una denuncia vieja, es querer sacarme más de lo que me sacaron. Es parte de lo que viví durante seis años, pero no lo voy a explicar en televisión. Son muchos los pasos que viví en estos seis años, es parte de todo eso”, explicó. Y agregó: “No está reclamando el dinero, pero no voy a explicar porque es meterme a hablar de un montón de cosas que no vienen al caso. No está reclamando absolutamente nada”.

Por último, expresó: “Estoy anestesiada y acostumbrada a la otra parte, a todos sus manotazos de ahogado, a toda su familia y a todo lo que quisieron hacerme durante años”.