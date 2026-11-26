Tras la clasificación de Boca, la Liga Profesional publicó el cronograma de los partidos de la próxima fase del campeonato

La Liga Profesional confirmó los días y horarios para la disputa de los cuartos de final del torneo Clausura 2026 . Los partidos de la próxima instancia se jugarán el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre, donde Central jugará frente a Barracas Central.

El Canalla será local ante el Guapo el próximo domingo a las 17 en el Gigante de Arroyito . El equipo de Jorge Almirón ya conoce también quién será el árbitro del encuentro: Pablo Dóvalo .

El juez estará acompañado por Maximiliano Del Yesso y Diego Bonfá como asistentes, mientras que Pablo Giménez será el cuarto árbitro. El VAR estará a cargo de Silvio Trucco y el AVAR será Mariano Ascensi.

Central selló su clasificación tras vencer 3-1 a Gimnasia de Mendoza en condición de local. Barracas, por su parte, avanzó luego de superar 1-0 a Defensa y Justicia como visitante. El ganador de este cruce enfrentará en semifinales al vencedor de Boca y Gimnasia de La Plata .

El sistema para los cuartos de final será el mismo que en la primera instancia: series a un solo encuentro en la cancha del equipo mejor ubicado en la fase regular. En caso de empate durante los 90 minutos, habrá tiempo suplementario, dividido en dos períodos de 15 minutos. Si persiste la igualdad, la definición llegará por penales.

La final también tendrá prórroga y penales en caso de empate. El partido decisivo se disputará el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo de La Plata.

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Días y horarios de los cuartos de final del Clausura

Sábado 28 de noviembre

20: Vélez vs. Independiente.

22: Instituto vs. River.

Domingo 29 de noviembre

17: Rosario Central vs. Barracas Central.

20.30: Boca vs. Gimnasia de La Plata.